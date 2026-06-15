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মে মাসে যাত্রীবাহী গাড়ির বিক্রি বেড়েছে 27%, সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তরে দু-চাকার চাহিদা

গত বছরের একই মাসের তুলনায় 2026 সালের মে মাসে অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী গাড়ির বিক্রি 27.3% বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ দু-চাকার যানবাহনের 19 লাখ ইউনিট বিক্রি হয়েছে ৷

Auto Sales Hike
মে মাসে যাত্রীবাহী গাড়ির বিক্রি বেড়েছে 27% (ছবি: আইএএনএস)
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By PTI

Published : June 15, 2026 at 4:07 PM IST

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নয়াদিল্লি, 15 জুন: সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স (SIAM) সোমবার জানিয়েছে, যাত্রীবাহী গাড়ি, দুই চাকার এবং তিন চাকার যানবাহনের প্রবল চাহিদার কারণে গত মাসে ভারতের অটোমোবাইল শিল্প শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে এবং মে মাসে বিক্রি সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

গত বছরের একই মাসের 3,44,656 ইউনিটের তুলনায় 2026 সালের মে মাসে অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী গাড়ির বিক্রি 27.3 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে রেকর্ড 4,38,854 ইউনিটে পৌঁছেছে।

দু-চাকার যানবাহনের ক্ষেত্রেও ভালো বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে, যেখানে বিক্রি 14.8 শতাংশ বেড়ে 19,02,209 ইউনিট হয়েছে এবং তিন চাকার যানবাহনের বিক্রি 31.1 শতাংশ বেড়ে 70,720 ইউনিট হয়েছে।

SIAM-এর ডিরেক্টর জেনারেল রাজেশ মেনন জানিয়েছেন, মে মাসে তিনটি প্রধান গাড়ির বিভাগেই এযাবৎকালের সর্বোচ্চ বিক্রি রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি এই বৃদ্ধির কারণ হিসেবে আংশিকভাবে মে 2025-এর নিম্ন ভিত্তি এবং জিএসটি হার হ্রাস ও সহজ অর্থায়নের বিকল্পের কারণে বর্ধিত চাহিদাকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "এই কারণগুলিই সব বিভাগে গাড়ির বিক্রি বাড়াচ্ছে ৷"

খুচরো বিক্রি ব্যাপক হওয়ার ফলেই পাইকারি বিক্রিের এই পরিসংখ্যান সম্ভব হয়েছে। এর আগে, ফেডারেশন অফ অটোমোবাইল ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (FADA) জানিয়েছিল যে, মে মাসে যাত্রীবাহী গাড়ির খুচরো বিক্রি প্রথমবারের মতো 4 লাখের গণ্ডি পেরিয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় 23.25 শতাংশ বেড়ে 4,02,591 ইউনিটে পৌঁছেছে।

ফেডারেশন অফ অটোমোবাইল ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (FADA) এই বৃদ্ধির কারণ হিসেবে গ্রামীণ এলাকায় শক্তিশালী চাহিদা, এন্ট্রি-লেভেল গাড়ির সেগমেন্টের উন্নতি এবং স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল (এসইউভি)-এর অব্যাহত চাহিদাকে উল্লেখ করেছে। স্কুটারের প্রবল চাহিদার কারণে মে মাসে দুই-চাকার যানবাহনের বিভাগে সর্বকালের সেরা বিক্রি রেকর্ড করা হয়েছে। স্কুটার বিক্রি গত বছরের তুলনায় 27.4 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 739,667 ইউনিটে পৌঁছেছে।

  1. এই মাসে মোটরসাইকেল বিক্রি 7.2 শতাংশ বেড়ে 11,13,973 ইউনিটে দাঁড়িয়েছে ৷ অন্যদিকে, মোপেড বিক্রি 30.3 শতাংশ বেড়ে 48,569 ইউনিটে পৌঁছেছে।
  2. তিন চাকার যানবাহনের বাজারও তার বৃদ্ধির ধারা বজায় রেখেছে, যেখানে এক বছর আগের 53,942 ইউনিট থেকে বিক্রি বেড়ে 70,720 ইউনিটে দাঁড়িয়েছে।
  3. যাত্রীবাহী যানবাহন বৃহত্তম বিভাগ হিসেবে রয়ে গিয়েছে, যার বিক্রি 30 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 57,649 ইউনিটে পৌঁছেছে ৷ অন্যদিকে, পণ্যবাহী যানবাহনে 35.3 শতাংশের শক্তিশালী বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে, যার বিক্রি 11,802 ইউনিটে পৌঁছেছে।

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