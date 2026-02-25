ETV Bharat / business

অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে ইডির কড়া পদক্ষেপ, বাজেয়াপ্ত মুম্বইয়ের 3716 কোটি টাকার বাড়ি

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অনিল আম্বানির 3716 কোটি টাকার মুম্বইয়ের বিলাসবহুল বাড়ি 'অ্যাবোড' মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় বাজেয়াপ্ত করেছে।

Anil Ambani
অনিল আম্বানির মুম্বইয়ের 3716 কোটি টাকার বাড়ি বাজেয়াপ্ত করল ইডি (ছবি: আইএএনএস)
By PTI

Published : February 25, 2026 at 8:10 PM IST

মুম্বই, 25 ফেব্রুয়ারি: ব্যাঙ্ক জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। বুধবার সরকারি সূত্র জানিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা মুম্বইয়ের অভিজাত এলাকায় অবস্থিত অনিল আম্বানির প্রাসাদোপম বাসভবন 'অ্যাবোড' বাজেয়াপ্ত করেছে। আর্থিক তদন্ত সংস্থার এই কঠোর পদক্ষেপ আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি বড় অগ্রগতি হিসাবে দেখা হচ্ছে।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় একটি অস্থায়ী আদেশ জারি করে এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডির বাজেয়াপ্ত করা এই বহুতল সম্পত্তিটি মুম্বইয়ের মর্যাদাপূর্ণ পালি হিল এলাকায় অবস্থিত। 'অ্যাবোড' নামে পরিচিত, এই বিলাসবহুল বাড়িটি 66 মিটার উঁচু এবং 17তল বিশিষ্ট।

সম্পত্তির মূল্য: সরকারী সূত্র নিশ্চিত করেছে যে এই একক সংযুক্ত সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক 3,716.83 কোটি টাকা।

কোন মামলায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

অনিল আম্বানির গ্রুপ কোম্পানি রিলায়েন্স কমিউনিকেশনসের সঙ্গে জড়িত একটি কথিত ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলার তদন্তের সরাসরি ফলাফল হিসেবে ইডির এই বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সর্বশেষ আদেশের মাধ্যমে, এই হাই-প্রোফাইল ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বাজেয়াপ্ত করা সম্পদের মোট মূল্য এখন প্রায় 15,700 কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

এই ক্ষেত্রে, 66 বছর বয়সি শিল্পপতি অনিল আম্বানির ঝামেলা আরও বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। সূত্রের খবর, মামলায় দ্বিতীয় দফা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শীঘ্রই আম্বানিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সামনে হাজির হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে, তিনি 2025 সালের অগস্টে প্রথমবারের মতো ইডির সামনে হাজির হয়েছিলেন, যেখানে পিএমএলএ-এর অধীনে তাঁর বক্তব্য আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ড করা হয়েছিল।

মুম্বইয়ের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বাসস্থানগুলির মধ্যে একটি, 'অ্যাবোড' বাজেয়াপ্ত করা একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত যে আর্থিক জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের মামলায় কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মোট 15,700 কোটি টাকা বাজেয়াপ্তের সঙ্গে, এই মামলাটি ভারতের কর্পোরেট ইতিহাসের বৃহত্তম আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্তগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।

অগস্টে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পর, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াও রিলায়েন্স কমিউনিকেশনসের ঋণ অ্যাকাউন্টকে ‘প্রতারক’ ঘোষণা করেছে এবং 2016 সালে তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে সংস্থার প্রাক্তন ডিরেক্টর, শিল্পপতি অনিল আম্বানির নাম উল্লেখ করে।

গত বছরের নভেম্বরে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় আম্বানি এবং তার কোম্পানিগুলির প্রায় 7500 কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডি জানিয়েছে যে জয়পুর-রিঙ্গাস হাইওয়ে প্রকল্পে প্রায় 40 কোটি টাকা মূল্যের অনিয়ম ধরা পড়েছে এবং FEMA-এর আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

