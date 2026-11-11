দুধের দাম বাড়ল 4 টাকা পর্যন্ত, নতুন দর কার্যকর হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে
Milk Price Hike: বুধবার মাদার ডেয়ারির পর আমুলও দুধের দাম বাড়ানোর ঘোষণা করেছে। আমুল, মাদার ডেয়ারি এর আগে 2026 সালের 14 মে দুধের দাম বাড়িয়েছিল।
By PTI
Published : November 11, 2026 at 10:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: খুচরো মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে, সাধারণ উপভোক্তার পকেটে আরও বোঝা বাড়তে চলেছে। একই দিনে মাদার ডেয়ারির পর দুগ্ধজাত পণ্য সংস্থা আমুলও দুধের দাম বাড়ানোর ঘোষণা করেছে। বুধবার একটি বিবৃতি জারি করে এই দুই সংস্থা এই তথ্য জানিয়েছে।
এই মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি অর্থনৈতিক প্রভাব পড়বে সাধারণ উপভোক্তাদের পকেটে। আমুল এবং মাদার ডেয়ারি প্রতি লিটার দুধের দাম 2 থেকে 4 টাকা বাড়িয়েছে। মাদার ডেয়ারি এর আগে 2026 সালের 14 মে দুধের দাম বাড়িয়েছিল। ওই একই দিনে দুধের দাম বাড়িয়েছিল গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন (GCMMF)-এর আমুলও৷
এই মূল্যবৃদ্ধি মাদার ডেয়ারি আর আমুলের বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সংস্থার এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন পারিবারিক বাজেটকে প্রভাবিত করবে।
কেন বাড়ল দুধের দাম ?
এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে পশুখাদ্য, প্যাকেজিং সামগ্রী এবং জ্বালানির ক্রমবর্ধমান মূল্যকে উল্লেখ করেছে। দুই ডেয়ারি সংস্থাই বলেছে, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচের মধ্যে এই পরিবর্তন দুধ উৎপাদনকারীদের পাওনা পরিশোধে সহায়তা করবে। আমুলের জারি করা এক বিবৃতি অনুযায়ী , দুধের দাম প্রতি লিটারে 2 থেকে 4 টাকা বাড়ানো হয়েছে।
এই পদক্ষেপ দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের দামও বাড়িয়ে দিতে পারে। কাঁচা দুধের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খরচ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত, এর জেরেই দুধের বাড়াতে হয়েছে এই দুই সংস্থাকে৷ দুই সংস্থার আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুযায়ী , চর্বির পরিমাণের ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে দাম সংশোধন করা হয়েছে৷
আমুলের কোন দুধের দাম কত হল?
আমুল তাজা: 3 শতাংশ মিল্ক ফ্যাটযুক্ত এই সর্বাধিক বিক্রিত টোনড মিল্কের দাম লিটার প্রতি মাত্র 2 টাকা বাড়ানো হয়েছে (3.3 শতাংশ বৃদ্ধি)।
আমুল গোল্ড: 6 শতাংশ ফ্যাটযুক্ত ফুল ক্রিম দুধের দাম লিটার প্রতি 4 টাকা বেড়েছে (5.5 শতাংশ বৃদ্ধি)।
মাদার ডেয়ারির কোন দুধের দাম কত হল?
এদিকে, মাদার ডেয়ারির ফুল ক্রিম দুধের (পাউচ) দাম এখন প্রতি লিটার 72 টাকা থেকে বেড়ে 76 টাকা হবে। টোনড দুধের (পাউচ) দাম প্রতি লিটার 60 টাকা থেকে বাড়িয়ে 62 টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি, ডাবল টোন দুধের দাম লিটার প্রতি 54 টাকা থেকে বেড়ে 56 টাকা হবে। গরুর দুধের দাম লিটার প্রতি 62 টাকা থেকে বাড়িয়ে 65 টাকা করা হয়েছে।