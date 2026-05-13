ফের দুধের দাম বাড়াল আমুল-মাদার ডেয়ারি, বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন দর

আমুল, মাদার ডেয়ারি সারা ভারতে দুধের দাম ফের বাড়ানোর ঘোষণা করেছে। এই নতুন দর বৃহস্পতিবার, 14 মে থেকে কার্যকর হবে।

By PTI

Published : May 13, 2026 at 7:56 PM IST

নয়াদিল্লি, 13 মে: এখন থেকে আমুল দুধ আরও ব্যয়বহুল হতে চলেছে। আমুল সারা ভারতে দুধের দাম বাড়িয়েছে। প্রতি লিটারে দাম 2 টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। আমুল দুধের নতুন দাম বৃহস্পতিবার, 14 মে থেকে কার্যকর হবে। ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দুধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন বুধবার এই ঘোষণা করেছে। আমুল এর আগে 2025 সালের 1 মে দুধের দাম বাড়িয়েছিল। আমুলের পাশাপাশি, মাদার ডেয়ারিও আগামিকাল থেকে দুধের দাম বাড়াতে চলেছে ৷

এদিকে, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির আংশিক ক্ষতিপূরণ করতে মাদার ডেয়ারি বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকরভাবে প্রতি লিটার দুধের দাম 2 টাকা বৃদ্ধি করেছে। বুধবার এক বিবৃতিতে মাদার ডেয়ারি জানিয়েছে, তারা তাদের তরল দুধের বিভিন্ন প্রকারের খুচরা মূল্য প্রতি লিটারে 2 টাকা করে সংশোধন করেছে, যা 14 মে, 2026 থেকে কার্যকর হবে। সর্বশেষ মূল্য সংশোধন করা হয়েছিল 2025 সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে।

মাদার ডেয়ারি জানিয়েছে যে, দুধ বিক্রয়লব্ধ অর্থের প্রায় 75-80 শতাংশই তারা কৃষকদের প্রদান করে থাকে। মাদার ডেয়ারি তার নিজস্ব আউটলেট, সাধারণ বিপণন ব্যবস্থা এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দিল্লি-এনসিআর (Delhi-NCR) বাজারে প্রতিদিন প্রায় 35 লক্ষ লিটার দুধ বিক্রি করে।

এই দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আমুল জানিয়েছে, পশুখাদ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে এই মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন দাম আগামী 14 মে, 2026 থেকে কার্যকর হবে। সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমুল স্ট্যান্ডার্ড মিল্ক, বাফেলো মিল্ক, গোল্ড, স্লিম অ্যান্ড ট্রিম, তাজা, টি-স্পেশাল এবং কাউ মিল্ক-সহ অনেক প্রধান ভ্যারিয়েন্টের দাম বাড়ানো হচ্ছে।

গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন আরও জানিয়েছে যে, এই মূল্যবৃদ্ধি প্রতি লিটারে প্রায় 2.5 থেকে 3.5 শতাংশের সমান, যা খাদ্য মূল্যস্ফীতির গড় হারের চেয়ে কম। সংস্থা আরও জানিয়েছে, "দুধ উৎপাদন ও সামগ্রিক পরিচালনা ব্যয়ের বৃদ্ধির কারণেই এই মূল্যবৃদ্ধি করা হচ্ছে। চলতি বছরে গবাদি পশুর খাবার, দুধ মোড়কজাতকরণের ফিল্ম এবং জ্বালানির খরচ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।"

গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন আরও জানিয়েছে যে, তাদের সদস্য ইউনিয়নগুলি কৃষকদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহের মূল্যও প্রতি কেজি ফ্যাটের (চর্বি) ওপর 30 টাকা বৃদ্ধি করেছে; যা মে 2025-এর তুলনায় 3.7 শতাংশ বেশি।

এর আগে কেন্দ্রের জিএসটি স্ল্যাবে পরিবর্তনের পর সেপ্টেম্বরে আমুল ব্র্যান্ডের অধীনে দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাতকারী জিসিএমএমএফ শনিবার 700টিরও বেশি পণ্য প্যাকের খুচরো দাম কমিয়ে দেয়, যার মধ্যে রয়েছে ঘি, মাখন, আইসক্রিম, বেকারি এবং হিমায়িত খাবার।

গত বছরের 22 সেপ্টেম্বর থেকে নতুন খুচরো দাম কার্যকর হয়েছিল। গুজরাত কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন (GCMMF) 700 টিরও বেশি পণ্যের প্যাকের দাম কমানোর ঘোষণায় গ্রাহকরা সেই সময় GST হ্রাসের সম্পূর্ণ সুবিধা পেয়েছিলেন। তবে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে চলা ইরান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ এবং ইজরায়েল-লেবাননের সংঘাত বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সঙ্কটকে তীব্রতর করে তুলেছে৷ এই জ্বালানি সঙ্কট পরোক্ষভাবে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে বলে মত অর্থনীতিবিধদের ৷

