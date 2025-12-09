ETV Bharat / business

এবার CBI স্ক্যানারে অনিল আম্বানির ছেলেও, মামলা 14000 কোটির ব্যাঙ্ক জালিয়াতির

অনিল আম্বানির ছেলে জয় আনমোল অনিল আম্বানির নাম রয়েছে এবং 14,852 কোটি টাকার ঋণ খেলাপির অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়েছে।

Ambani Bank Fraud Case
এবার CBI স্ক্যানারে অনিল আম্বানির ছেলেও (প্রতীকী ছবি: আইএএনএস)
By PTI

Published : December 9, 2025 at 8:31 PM IST

নয়াদিল্লি, 9 ডিসেম্বর: মঙ্গলবার সিবিআই অনিল ধীরুভাই আম্বানি (ADA) গ্রুপের কোম্পানি রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড (RHFL) এবং রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর বিরুদ্ধে পৃথক ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় দুটি এফআইআর দায়ের করেছে, যার মধ্যে একটিতে জয় আনমোল অনিল আম্বানির নাম রয়েছে এবং 14,852 কোটি টাকার ঋণ খেলাপির অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়েছে।

শিল্পপতি অনিল আম্বানির ছেলে জয় আনমোল অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের পর, সিবিআই-এর তদন্তকারীরা মুম্বইয়ের কাফ প্যারেডে অনিল আম্বানির বাড়ি, সি উইন্ড ভবনের সপ্তম তলায় তাঁর বাসভবনে তল্লাশি চালায়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে 228 কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে সিবিআই রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডের (RHFL) তৎকালীন পরিচালক জয় আনমোল আম্বানি এবং প্রাক্তন সিইও রবীন্দ্র শরদ সুধাকরের নাম উল্লেখ করেছে। আরেকটি পৃথক মামলায়, সিবিআই রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড (RCFL) এবং এর প্রাক্তন পরিচালকদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের সঙ্গে 57 কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে মামলা করেছে। যদিও ওই মামলায় জয় আনমোলের নাম উল্লেখ করা হয়নি। মঙ্গলবার ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র মামলায় পুনেতে আরসিএফএল প্রাঙ্গণ এবং এর প্রাক্তন পরিচালক দেবাং মোদির বাসভবনেও তল্লাশি চালায় সিবিআই।

সিবিআই মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেডের (RHFL) ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সহ 18টি ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে 5572.35 কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে, আর রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্স লিমিটেড (RCFL) ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র সহ 31টি ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে 9,280 কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। সিবিআই মুখপাত্র বলেন, "অভিযুক্ত কোম্পানিগুলির সমস্ত ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে।"

জয় আনমোলের বিরুদ্ধে মামলা সম্পর্কে জানা গিয়েছে, সিবিআই পূর্ববর্তী অন্ধ্র ব্যাঙ্কের (যা 2020 সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল) একটি অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিয়েছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড 2019 সালে অ্যাকাউন্টটিকে অ-কার্যকর সম্পদে পরিণত করার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করেনি।

এই মামলাটি 2015 সালে মুম্বইয়ের অন্ধ্র ব্যাঙ্কের এসসিএফ শাখা থেকে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে 450 কোটি টাকার ঋণ সুবিধা গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অভিযোগ হল (যা এখন এফআইআরের অংশ), রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড ব্যাঙ্ককে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, 30 সেপ্টেম্বর, 2019 তারিখে উক্ত অ্যাকাউন্টটিকে একটি অ-কার্যকর সম্পদ (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল।

