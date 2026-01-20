ETV Bharat / business

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সংখ্যা 196 থেকে কমিয়ে 28, এবার কর্মক্ষমতা পর্যালোচনায় অর্থমন্ত্রক

1 মে থেকে কার্যকর হওয়া গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির সংযুক্তিকরণের চতুর্থ পর্বের পর এটাই হতে চলেছে প্রথম উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক।

Nirmala Sitharaman
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন (ফাইল ছবি: পিটিআই)
PTI

January 20, 2026

নয়াদিল্লি, 20 জানুয়ারি: সংযুক্তিকরণের পর সেগুলির কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করার জন্য অর্থ মন্ত্রক আগামী 30 জানুয়ারি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রধান এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির (RRB) চেয়ারম্যানদের সঙ্গে একটি বৈঠক করবে। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন আর্থিক পরিষেবা বিভাগের সচিব এম নাগরাজু এবং এতে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)-এর চেয়ারম্যান, স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সিডবি)-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

1 মে থেকে কার্যকর হওয়া আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির (RRB) সংযুক্তিকরণের চতুর্থ পর্বের পর এটাই হতে চলেছে প্রথম উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক। এই সংযুক্তিকরণের ফলে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির (RRB) সংখ্যা 43 থেকে কমে 28-এ দাঁড়িয়েছে। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে সংযুক্তিকরণের পর আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করা হবে। এতে অগ্রাধিকারমূলক খাতে ঋণদান এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির নেওয়া বিভিন্ন আর্থিক প্রকল্পের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হবে।

1 মে, উন্নততর পরিচালন দক্ষতা এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে 11টি রাজ্যের 15টি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে একত্রিত করে একটি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বাস্তবে তৈরি হয়। প্রথম ধাপে (2006 অর্থবর্ষ থেকে 2010 অর্থবর্ষ) আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সংখ্যা 196 থেকে কমিয়ে 82 করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে (2013 অর্থবর্ষ থেকে 2015 অর্থবর্ষ) এই সংখ্যা আরও কমিয়ে 82 থেকে 56 করা হয় এবং তৃতীয় ধাপে তা 56 থেকে 43-এ নামিয়ে আনা হয়। অর্থ মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, মার্চ 2019-এর সর্বোচ্চ 10.8 শতাংশ থেকে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির মোট অনাদায়ী ঋণের অনুপাত মার্চ 2025-এ কমে 5.4 শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মার্চ 2025 পর্যন্ত আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির মূলধন পর্যাপ্ততা উন্নত হয়েছে এবং তাদের মূলধন থেকে ঝুঁকি-ভারিত সম্পদ অনুপাত (CRAR) 14.4 শতাংশে পৌঁছেছে। এই ব্যাঙ্কগুলি 1976 সালের আরআরবি আইনের অধীনে গ্রামীণ এলাকার ক্ষুদ্র কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং কারিগরদের ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল।

2015 সালে আইনটি সংশোধন করা হয়, যার মাধ্যমে এই ব্যাঙ্কগুলিকে কেন্দ্র, রাজ্য এবং পৃষ্ঠপোষক ব্যাঙ্কগুলি ছাড়া অন্য উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়। বর্তমানে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে কেন্দ্রের 50 শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে, যখন সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ব্যাঙ্ক এবং রাজ্য সরকারগুলির কাছে যথাক্রমে 35 শতাংশ এবং 15 শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে।

