ভাড়া বাড়াচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া, কবে থেকে প্রযোজ্য হচ্ছে নতুন বর্ধিত হার?
জেট জ্বালানির দাম তীব্র বৃদ্ধির কারণে, এয়ার ইন্ডিয়া ডোমেস্টিক এবং আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে জ্বালানি সারচার্জ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বর্ধিত ভাড়া শীঘ্রই কার্যকর হবে।
By PTI
Published : March 10, 2026 at 10:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এখন বিমান পরিবহণ পরিষেবার উপরেও প্রভাব ফেলছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জেট জ্বালানির (ATF) দামের তীব্র বৃদ্ধি বিমান সংস্থার খরচ অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। জ্বালানি খরচ ইতিমধ্যেই বিমান পরিবহণ শিল্পে সবচেয়ে বড় ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং ক্রমবর্ধমান দাম বিমান সংস্থাগুলির জন্য পরিচালন কার্যক্রম আরও ব্যয়বহুল করে তোলে।
এই পরিস্থিতির নিরিখে, এয়ার ইন্ডিয়া ডোমেস্টিক এবং আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে জ্বালানি সারচার্জ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোম্পানির মতে, জেট জ্বালানির দামের তীব্র বৃদ্ধির কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন হয়েছে৷ কারণ, জ্বালানি খরচ বিমান সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয়ের প্রায় 40 শতাংশ।
জ্বালানি সারচার্জ কেন বাড়াতে হল?
বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে, জেট জ্বালানির দাম বৃদ্ধি মূলত উপসাগরীয় অঞ্চলের চলমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির কারণে হয়েছে। দিল্লি এবং মুম্বইয়ের মতো প্রধান শহরগুলিতে জেট জ্বালানির উপর উচ্চ আবগারি শুল্ক এবং ভ্যাটের কারণে ভারতের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এটি বিমান সংস্থার খরচ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।
কবে থেকে নতুন বর্ধিত ভাড়া কার্যকর হচ্ছে?
এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, জ্বালানি সারচার্জ বৃদ্ধি পর্যায়ক্রমে কার্যকর করা হবে। এই বৃদ্ধি নতুন বুকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আগামী 12 মার্চ তারিখের আগে ইস্যু করা টিকিটের উপর নতুন সারচার্জ প্রযোজ্য হবে না। তবে, যদি যাত্রীরা তাদের ভ্রমণের তারিখ বা রুট পরিবর্তন করেন এবং ভাড়া পুনর্বিবেচনা করা হয়, তাহলে একটি নতুন সারচার্জ প্রযোজ্য হতে পারে।
বিমান ভাড়া বৃদ্ধির প্রথম পর্যায় 12 মার্চ, 2026 তারিখ রাত 12:01টা থেকে কার্যকর হবে। এই ধাপে, ডোমেস্টিক ফ্লাইট এবং কিছু আন্তর্জাতিক রুটে নতুন জ্বালানি সারচার্জ আরোপ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়টি 18 মার্চ, 2026 থেকে বাস্তবায়িত হবে। এই পর্যায়ে দূরপাল্লার আন্তর্জাতিক রুটগুলি প্রভাবিত হবে। তৃতীয় পর্যায় সম্পর্কে এখনও ঘোষণা করা হয়নি৷
এই নতুন সারচার্জ এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস পরিচালিত ফ্লাইটগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বর্তমানে তাদের ফ্লাইটগুলিতে জ্বালানি সারচার্জ নেয় না। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, তারা পর্যায়ক্রমে এই সারচার্জগুলি পর্যালোচনা করবে। কোম্পানিটি বলেছে যে, অতিরিক্ত সারচার্জ ছাড়া কিছু ফ্লাইট অলাভজনক হয়ে উঠত এবং বাতিল করা হতো। এই সিদ্ধান্তটি সেই কারণে নেওয়া হয়েছে ৷