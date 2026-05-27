বেড়েছে জ্বালানির খরচ; ডোমেস্টিকে 22%, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট 27% কমাচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া

জ্বালানি খরচ বেড়ে যাওয়ায় বিমান সংস্থাগুলির পরিচালন ব্যয় বেড়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার এই সিদ্ধান্তে সাপ্তাহিক প্রায় 800টি ডোমেস্টিক ফ্লাইট এবং অন্তত 100টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কমে যাবে।

ডোমেস্টিকে 22%, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট 27% কমাচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 27, 2026 at 4:44 PM IST

নয়াদিল্লি, 27 মে: টাটা গ্রুপের এই বিমান সংস্থা (Air India) তাদের ডোমেস্টিক ফ্লাইট 22 শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিবর্তনটি 2026 সালের জুন থেকে অগস্ট মাসের মধ্যে কার্যকর হবে। জেট ফুয়েলের ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে প্রায় 4,400টি ফ্লাইট পরিচালনা করে, যার মধ্যে প্রায় 3,600টি ডোমেস্টিক এবং 800টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট রয়েছে।

এই ফ্লাইট কমানোর প্রধান কারণ হল, 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের উপর হামলার জের ধরে মধ্যপ্রাচ্যে চলা সংঘাত, যার ফলে জেট ফুয়েলের দাম বেড়েছে। এছাড়াও, ইরানের আকাশসীমা এড়িয়ে চলার কারণে আন্তর্জাতিক রুটগুলি দীর্ঘতর হয়েছে এবং পাকিস্তানের আকাশসীমার ওপর বিধিনিষেধও এই পরিচালন ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে। এফআইএ-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জ্বালানি খরচ, যা আগে বিমান সংস্থাগুলির মোট পরিচালন ব্যয়ের 40 শতাংশ ছিল, তা এখন বেড়ে 60 শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, তারা বাজারের চাহিদা এবং পরিচালন পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল হলেই তারা ফ্লাইট চলাচল পুনরায় শুরু করার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

সূত্রের খবর, ডোমেস্টিক ফ্লাইটের সংখ্যা 20 থেকে 22 শতাংশ কমিয়ে আনা হবে। এর ফলে সাপ্তাহিক প্রায় 790টিরও বেশি ফ্লাইট কমে যাবে। বিমান সংস্থাটি প্রায় 100টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কমিয়ে দেবে এবং দিল্লি-শিকাগো-সহ সাতটি রুটে তাদের পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবে৷ এর ফলে তাদের আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিবহণ সক্ষমতা 27 শতাংশ পর্যন্ত কমে যাবে। এয়ার ইন্ডিয়া অগস্ট মাস পর্যন্ত দিল্লি-শিকাগো, দিল্লি-নেওয়ার্ক, মুম্বই-নিউ ইয়র্ক, দিল্লি-সাংহাই, চেন্নাই-সিঙ্গাপুর, মুম্বই-ঢাকা এবং দিল্লি-মলে রুটে তাদের পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবে।

14 মে প্রকাশিত সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স গ্রুপের 2025-26 সালের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, 2026 সালের মার্চ মাসে শেষ হওয়া অর্থবছরে এয়ার ইন্ডিয়ার ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 3.56 বিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলারেরও বেশি (যা 26,700 কোটি টাকারও বেশি)। 2026 সালের মার্চ মাসে শেষ হওয়া অর্থবছরে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স গ্রুপের নিট মুনাফা 57 শতাংশ কমে 1.184 বিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলারে (প্রায় 8,900 কোটি টাকা) নেমে এসেছে ৷ এর প্রধান কারণ হল— ভিস্তারা একীভূতকরণ সংক্রান্ত আগের বছরের এককালীন হিসাবগত মুনাফার অনুপস্থিতি এবং এয়ার ইন্ডিয়ার লোকসান। এয়ার ইন্ডিয়ায় 25.1 শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের এবং অবশিষ্ট শেয়ার টাটাদের হাতে রয়েছে।

