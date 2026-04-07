পাঁচ বছরের চুক্তি শেষের আগেই পদত্যাগ করলেন এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন
2022 সালে পাঁচ বছরের চুক্তিতে নিযুক্ত ক্যাম্পবেল উইলসনের 2027 সালের জুলাই মাসে পদত্যাগ করার কথা থাকলেও তিনি নির্ধারিত সময়ের আগেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
By PTI
Published : April 7, 2026 at 3:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 এপ্রিল: ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলিতে নেতৃত্বে এক বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্সের পদত্যাগের মাত্র কয়েকদিন পরেই এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন পদত্যাগ করেছেন। 2022 সালে পাঁচ বছরের চুক্তিতে নিযুক্ত ক্যাম্পবেল উইলসনের 2027 সালের জুলাই মাসে পদত্যাগ করার কথা থাকলেও তিনি নির্ধারিত সময়ের আগেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর আগে, ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স 10 মার্চ পদত্যাগ করেন এবং 30 মার্চ উইলিয়াম ওয়ালশ নতুন সিইও হিসেবে নিযুক্ত হন।
এই পদত্যাগ এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন বিমান সংস্থাগুলি পরিচালনগত সীমাবদ্ধতা, ব্যাপক লোকসান এবং সাম্প্রতিক নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জের সঙ্গে লড়াই করছে, যার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের কারণে আকাশসীমা নিষেধাজ্ঞা এবং বিমান সরবরাহের সমস্যাও রয়েছে। গত সপ্তাহের বোর্ড সভায় উইলসনের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে৷ তবে উত্তরসূরি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোম্পানিতেই থাকবেন।
উইলসনের কার্যকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনাটি ছিল 12 জুন, 2025 তারিখে আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বোয়িং 787-8 ড্রিমলাইনার (ফ্লাইট এআই-171) ভেঙে পড়ে যাতে 241 জন নিহত হন। এই দুর্ঘটনার পর এয়ার ইন্ডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ক্যাম্পবেল উইলসনের পদত্যাগের দাবি ওঠে। এয়ার ইন্ডিয়া মঙ্গলবার তার সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্যাম্পবেল উইলসনের পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বিমান সংস্থা জানিয়েছে, তাঁর উত্তরসূরি খুঁজে বের করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে, "উইলসন 2024 সালেই এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরনকে 2026 সালে পদত্যাগ করার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি এই পরিবর্তনের জন্য সংস্থা ও নেতৃত্ব দলকে একটি স্থিতিশীল অবস্থানে রাখতে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর উত্তরসূরি ঘোষিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকবেন৷"
এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন এয়ার ইন্ডিয়ার প্রতি উইলসনের প্রচেষ্টা ও অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "বোর্ডের পক্ষ থেকে, আমি বিগত চার বছর ধরে ক্যাম্পবেলের নেতৃত্ব ও অবদানের জন্য আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।"