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AI-এর হাত ধরে আমূল বদল বিনিয়োগ বাজারে, সোনার খনি লুকিয়ে 'গিফট সিটি'তেই

গ্লোবাল ফান্ডে বিনিয়োগ করা আরও সহজতর হবে । নির্দিষ্ট বেশ কিছু ফান্ডে বিনিয়োগকারীরা দু'ভাবে বিনিয়োগ করতে পারেন ।

GIFT City
শহরে 'নলেজ সামিট 2026' (ছবি-সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 2:40 PM IST

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কলকাতা, 19 জুলাই: শুধু ভারতের বাজারেই আটকে আছেন কলকাতার বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী ৷ গ্লোবালাইজেশনের যুগে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রেও যত তাড়াতাড়ি গ্লোবাল হবেন, মুনাফাও তত বেশি হবে । এখন যেসব কোম্পানি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম সারিতে আছে, বিশ্বে যেসব সেমিকন্ডাক্টর টেক জায়ান্ট সংস্থা চিপ তৈরির মূল কারিগর, সেই সব কোম্পানির লাভের এক টুকরো আপনিও পেতে পারেন ৷ এক দশক আগে এমন চাইলে বিদেশি ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট, জটিল পেপারওয়ার্কের ঝামেলা পোহাতে হত । 'গিফট সিটি' (GIFT City)-র দৌলতে সেই সব ঝক্কি আর বিন্দুমাত্র রইল না ।

কী এই গিফট সিটি?

এটি কোনও প্রোডাক্ট নয় । গিফট সিটি অর্থাৎ গুজরাত ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স টেক-সিটি হল ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সেন্টার । গুজরাতের গিফট সিটিতে অবস্থিত আইএফএসসি-র মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা গ্লোবাল ফান্ডে বিনিয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন । নির্দিষ্ট বেশ কিছু ফান্ডে বিনিয়োগকারীরা দু'ভাবে বিনিয়োগ করতে পারেন ।

প্রথমত, 23টি ডেভলপড মার্কেটের 1200-র বেশি গ্লোবাল কোম্পানিতে বিনিয়োগ । দ্বিতীয়ত, 24টি নতুন বা উদীয়মান (এমার্জিং) মার্কেটে 1100-র বেশি কোম্পানিতে বিনিয়োগ । এর জন্য আলাদাভাবে বিদেশের শেয়ার বেছে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, একটি ফান্ডের মাধ্যমেই বৈশ্বিক বৈচিত্র্য (গ্লোবাল ডাইভারসিফিকেশন) অর্জন করা সম্ভব ।

শহরে নলেজ সামিট 2026

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বিনিয়োগ সংক্রান্ত এমনই নানা নতুন বিষয় আলোচনা হল কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে অঞ্জলি ইনভেস্টমেন্টস আয়োজিত 'নলেজ সামিট 2026' শীর্ষক অনুষ্ঠানে । দেশের জনপ্রিয় লগ্নি বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যে বারবার উঠে এল বিনিয়োগ ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে বদলে যাচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের হাত ধরে ।

কলকাতার বিনিয়োগ সচেতন ও বিনিয়োগে ইচ্ছুক অতিথিদের উদ্দেশে কোটাক অ্যালসেট ম্যানেজমেন্টের ফান্ড ম্যানেজার অর্জুন খায়া এদিন বলেন, "গত কয়েক বছরে শেয়ার বাজার, মিউচুয়াল ফান্ডের জগতে এআই মডেলের ব্যবহার বিনিয়োগকে আরও বেশি সুস্থির করেছে, রিটার্নের পরিমাণ আরও বেশি নিশ্চিত করেছে । বিনিয়োগ এখন অনেক বেশি প্রযুক্তি ও এআই নির্ভর । এজেন্টিক এআই-এর ব্যবহার ইনভেস্টমেন্ট জগতকে আমূল বদলে দিচ্ছে ।"

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য

অঞ্জলি ইনভেস্টমেন্টসের কর্ণধার, লগ্নি বিশেষজ্ঞ সজল রায়ের ডাকে বিনিয়োগ সচেতনতা সামিটে বক্তব্যে রাখেন এবিএসএল এএমসি লিমিটেডের ইকুইটি বিশেষজ্ঞ হরিশ কৃষাণ, বন্ধন এএমসির প্রোডাক্ট ম্যাইনেজমেন্ট ও স্ট্রাটেজি হেড শীর্ষেন্দু বসু ও লিডারশিপ ট্রেনার স্পিরিচুয়ালিস্ট ঋষি নন্দা । সজল রায় বলেন, "পোর্টফোলিওয়ে শুধু সোনা-রুপো, ভারতীয় শেয়ারবাজারে সম্পদকে না রেখে সুকৌশলে আন্তর্জাতিক বাজারেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বণ্টন করে রাখতে হবে । আমাদের ভূমিকা কখনই শুধু আর্থিক ফান্ডের সুপারিশ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না । আমাদের লক্ষ্য আপনার পরিবারকে সেই সময়েও স্থির থাকতে সাহায্য করা যখন চারপাশের খবরের হেডলাইন খুব বেশি বিভ্রান্তিকর । বিভিন্ন দেশ যখন নানা কারণে অস্থির, মার্কেট যখন ওঠানামা করছে তখন ভারতের প্রকৃত সুযোগগুলিকে আলাদা করে চিনিয়ে দেওয়া আমাদের মিশনের অন্যতম অংশ ।"

ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ

তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে বন্ধনের শীর্ষেন্দু বসু বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে পোর্টফোলিওয়ে ইন্টারন্যাশানাল ডাইভারসিফিকেশন জরুরি । তবে পোর্টফোলিও থেকে কত শতাংশ রিটার্ন পাবেন তা কোন সময় মার্কেটে বিনিয়োগ করলেন বা টাকা তুলে নিলেন তার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং কতদিন ধরে মার্কেটে ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ করে চলেছেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ । আমরা কেউ আগাম বলতে পারব না আগামী বছর কোন সেক্টর দারুণ ভাল করবে । তাই সোনা, ডোমেস্টিক ইকুইটি, ইন্টারন্যারশনাল ইকুইটি, ফিক্সড ইনকামের মতো সেক্টরগুলিতে বুঝে শুনে সম্পদ বণ্টন করে রাখতে হবে ।"

মহাভারতের কাহিনি টেনে বিনিয়োগকারীদের অর্জুনের মতো নিজ লক্ষ্যে স্থির থাকার বার্তা দিলেন স্পিরিচুয়ালিস্ট ঋষি নন্দাও । তাঁর দাবি, বিনিয়োগ মার্কেটে সফল হতে হলে ধৈর্য্যশালী হতেই হবে ।

TAGGED:

INVESTMENT IN MARKET
GLOBAL FUND
গ্লোবাল ফান্ডে বিনিয়োগ
এআই
GIFT CITY

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