আগামিকাল থেকে মহার্ঘ হচ্ছে গুটকা-সিগারেট, দাম কতটা বাড়ছে?
বাজেটের আগেই সিগারেট, তামাক এবং পান মশলার দাম আরও বেড়ে যেতে চলেছে। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে এগুলির উপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক এবং স্বাস্থ্য শুল্ক কার্যকর হবে।
By PTI
Published : January 31, 2026 at 8:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগামিকাল, 1 ফেব্রুয়ারি, 2026-'27 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন। কিন্তু, তার আগেই সিগারেট, তামাক এবং পান মশলার দাম আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে সিগারেট এবং তামাকজাত দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক এবং পান মশলার উপর স্বাস্থ্য শুল্ক কার্যকর হবে। এটির উপর সর্বোচ্চ 40 শতাংশ হারে জিএসটি আরোপ করা হবে। এই শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক 1 জুলাই, 2017 থেকে এই ক্ষতিকারক পণ্যগুলির উপর আরোপিত 28 শতাংশ জিএসটি এবং ক্ষতিপূরণ শুল্কের পরিবর্তে কার্যকর হবে।
এর পাশাপাশি, 1 ফেব্রুয়ারি থেকে তামাকজাত দ্রব্যের (চিবানো তামাক, ফিল্টার খৈনি, জর্দাযুক্ত স্বাদযুক্ত তামাক এবং গুটকা) জন্য সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য-ভিত্তিক মূল্যায়নের একটি নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। এর অধীনে, প্যাকেজে ঘোষিত খুচরো বিক্রয় মূল্যের উপর ভিত্তি করে জিএসটি নির্ধারণ করা হবে।
1 ফেব্রুয়ারি থেকে পান মশলা প্রস্তুতকারকদের স্বাস্থ্য ও জাতীয় সুরক্ষা সেস আইনের অধীনে একটি নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এই ধরনের পণ্যের নির্মাতাদের সমস্ত প্যাকেজিং মেশিনে একটি কার্যকরী সিসিটিভি সিস্টেম বসাতে হবে এবং কমপক্ষে 24 মাস ধরে ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে। তাদের অবশ্যই মেশিনের সংখ্যা এবং তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে আবগারি কর্মকর্তাদের কাছে রিপোর্ট দিতে হবে। যদি কোনও মেশিন কমপক্ষে 15 দিন ধরে পরিষেবার বাইরে থাকে, তাহলে তারা আবগারি শুল্কে ছাড় দাবি করতে পারবেন।
দাম কত বাড়বে?
1 ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর কেন্দ্রীয় আবগারি আইন সংশোধন করে সিগারেটের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে প্রতি কাঠি 2 টাকা 05 পয়সা থেকে 8 টাকা 50 পয়সা পর্যন্ত আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ছোট, ফিল্টার-মুক্ত সিগারেটের (65 মিলিমিটার পর্যন্ত) প্রতি কাঠিতে আনুমানিক 2 টাকা 05 পয়সা করে কর ধার্য করা হবে। ছোট, ফিল্টার-মুক্ত সিগারেটের জন্য প্রতি কাঠি 2 টাকা 10 পয়সা করে কর ধার্য করা হবে। সামান্য লম্বা সিগারেটের (65-70 মিলিমিটার) প্রতি কাঠিতে 3 টাকা 60 পয়সা থেকে 4 টাকা করে কর ধার্য করা হবে। লম্বা সিগারেটের (70-75 মিলিমিটার) প্রতি কাঠিতে 5 টাকা 40 পয়সা করে কর ধার্য করা হবে। স্বতন্ত্র বা অনন্য নকশার সিগারেটের উপর সর্বোচ্চ 8 টাকা 50 পয়সা করে কর ধার্য করা হবে। তবে বেশিরভাগ সুপরিচিত সিগারেট ব্র্যান্ড এই করের আওতায় পড়ে না।
তামাক ও চিবানোর জর্দার উপর 82 শতাংশ আবগারি শুল্ক আরোপ করা হবে। গুটকার উপর 91 শতাংশ কর আরোপ করা হবে। পান মশলার উপর আগের মতোই 88 শতাংশ কর আরোপ করা হবে। এই নতুন কর উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তে উৎপাদন ক্ষমতার উপর আরোপ করা হবে। সরকার ডিসেম্বরে সংসদে এই নতুন কর পাস করেছে। 2025 সালের সেপ্টেম্বরে যখন ক্ষতিপূরণ সেস কাঠামো বাতিল করা হয়েছিল, তখন জিএসটি কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নেয়। এই কর বৃদ্ধির প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যাবে। ক্রিসিল রেটিং-এর অনুমান, এই বর্ধিত করের প্রভাবে আগামী আর্থিক বছরে সিগারেট ও তামাকজাত পণ্যর বিক্রি 6 থেকে 8 শতাংশ হ্রাস পাবে।