গ্রীষ্মের আগে 15% পর্যন্ত ব্যয়বহুল হতে চলেছে এসি, কবে থেকে বাড়তে চলেছে দাম?
তামার দাম বৃদ্ধি, দুর্বল রুপির দর এবং নতুন জ্বালানি নিয়মের কারণে এসির দাম প্রায় 5 থেকে 15 শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে চলেছে৷
By PTI
Published : March 8, 2026 at 5:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 মার্চ: গ্রীষ্মের আগে এসি কেনা আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। ডাইকিন, ভোল্টাস এবং ব্লু স্টারের মতো প্রধান এসি নির্মাতারা 15 শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়িয়েছে। কোম্পানিগুলি দাম বৃদ্ধির জন্য তামা এবং অ্যালুমিনিয়ামের মতো কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান দাম এবং মালবাহী খরচ বৃদ্ধিকে দায়ী করেছে।
ডাইকিন ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান কানওয়ালজিৎ জাওয়া জানিয়েছেন যে, নতুন জ্বালানি বিধিমালা পণ্যের উন্নতি করেছে ৷ কিন্তু সেগুলি আরও ব্যয়বহুল হয়েছে। এছাড়াও, তামার দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। ডলারের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে চলা যুদ্ধের (ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধ) প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার জেরে আমদানি আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে ৷ তাই দাম বাড়ানো ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না বলেই জানাচ্ছেন তিনি।
এসির দাম কেন বাড়ছে?
- তামা এবং অ্যালুমিনিয়ামের মতো কাঁচামালের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
- ভারতীয় রুপির মান দুর্বল হয়ে পড়েছে, যার ফলে খুচরো যন্ত্রাংশ আমদানি ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে।
- গত কয়েকদিনে মাল পরিবহণের খরচ বেড়েছে।
- BEE-এর নতুন শক্তি-দক্ষতা নিয়মগুলি 1 জানুয়ারি, 2026 থেকে কার্যকর হয়েছে।
ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি (BEE) 1 জানুয়ারি, 2026 থেকে এসির জন্য নতুন মানদণ্ড কার্যকর করেছে। এই মানদণ্ডের আওতায়, 5 স্টার এসি এখন পুরানো 5 স্টার এসির তুলনায় 10 শতাংশ থেকে 11 শতাংশ বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। সহজ কথায়, নতুন এসি কম বিদ্যুতে বেশি ঘর ঠান্ডা করার কাজ করবে।
এসির দাম কত বেড়েছে এবং কোন কোন কোম্পানি দাম বাড়াচ্ছে?
প্রধান এসি নির্মাতারা 5 শতাংশ থেকে 15 শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়িয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে টাটা গ্রুপের কোম্পানি ভোল্টাস, ডাইকিন, ব্লু স্টার, এলজি, হায়ার এবং মিতসুবিশির মতো বড় নাম।
টাটা গ্রুপের সংস্থা এবং বাজারের শীর্ষস্থানীয় ভোল্টাস তাদের রুম এয়ারকন্ডিশনারের দাম 5 শতাংশ থেকে 15 শতাংশ পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করছে। ভোল্টাসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুকুন্দন মেনন বলেছেন, "গত কয়েক মাস ধরে, তামার দাম বৃদ্ধি, দুর্বল রুপির মান এবং নতুন শক্তি-দক্ষতা মান বাস্তবায়নের কারণে উৎপাদন খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের গ্রাহকদের কাছে উচ্চমানের, শক্তি-দক্ষ এয়ার কন্ডিশনার সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য, আমরা বছরজুড়ে 5 শতাংশ থেকে 15 শতাংশের মধ্যে একটি পরিমিত এবং সাবধানতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য স্থির করব ।"
এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর সঞ্জয় চিতকারা বলেন, "3 স্টার এসি মডেলের জন্য প্রায় 7 শতাংশ এবং 5 স্টার এসি মডেলের জন্য প্রায় 9-10 শতাংশ দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৷"
হায়ার ইন্ডিয়াও 5 শতাংশ থেকে 8 শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট এন এস সতীশ। তিনি বলেন, "আমরা 3 স্টার এসি মডেলের জন্য 5 শতাংশ এবং 5 স্টার এসি মডেলের জন্য প্রায় 8 শতাংশ দাম বাড়াচ্ছি ৷ এই বর্ধিত দাম মার্চ মাস থেকে কার্যকর হবে।"
নতুন জ্বালানি নিয়ম কী?
নতুন নিয়ম মেনে চলা এসিগুলি আগের তুলনায় প্রায় 11 শতাংশ বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। এর অর্থ হল, আপনাকে আগে থেকে বেশি খরচ করতে হতে পারে, তবে দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।
দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও, প্রধান এসি নির্মাতা কোম্পানিগুলি 2026 সালে রেকর্ড বিক্রির আশা করছে। গ্রীষ্মের প্রবল তাপ বৃদ্ধির পূর্বাভাস অনুযায়ী এসি নির্মাতা কোম্পানিগুলি আশা, এই বছর এসি শিল্পে ব্যবসা 15 শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। এসির উপর জিএসটি 28 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করার ফলে বর্ধিত খরচের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে কোম্পানিগুলির জন্য গ্রাহক সংখ্যা বা বিক্রি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷