অষ্টম বেতন কমিশনে 30 শতাংশের বেশি বাড়বে বেতন, মিলবে লক্ষাধিক টাকার বকেয়াও

অষ্টম বেতন কমিশনে 30 শতাংশের বেশি বাড়বে বেতন, মিলবে লক্ষাধিক টাকার বকেয়াও
অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের আশা বেড়েছে। তাঁদের বেতন উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেতে পারে, সেইসঙ্গে বকেয়া টাকাও পেতে পারেন।
Published : April 12, 2026 at 2:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 এপ্রিল: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা বর্তমানে অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে আলোচনা করছেন। মনে করা হচ্ছে যে, এর বাস্তবায়নের ফলে তাঁদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁরা সরাসরি আর্থিক সুবিধা লাভ করবেন। বর্তমানে, বেতন কমিশন বাস্তবায়নের সময়, বেতন বৃদ্ধি এবং বকেয়ার মতো বিষয়গুলির ওপর সর্বাধিক মনোযোগ রয়েছে। এই বিষয়গুলিই নির্ধারণ করবে কর্মচারীরা কী কী সুবিধা পাবেন। চলুন এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক...
কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেবে?
অষ্টম বেতন কমিশন তার সুপারিশ প্রণয়নের সময় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করবে। এর মধ্যে রয়েছে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, উন্নয়ন ও সরকারি প্রকল্পের জন্য উপলব্ধ তহবিল এবং পেনশন খাতে মোট ব্যয়। এই সিদ্ধান্তগুলি রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর কী প্রভাব ফেলবে, তাও খতিয়ে দেখা হবে। এছাড়াও, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন, সুযোগ-সুবিধা এবং কাজের পরিবেশের তুলনা করা হবে।
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে বেতন বৃদ্ধি নির্ধারণ করা হবে
অষ্টম বেতন কমিশনের অধীনে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি মূলত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করবে। যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর 2.57-এর কাছাকাছি হয়, তবে মূল বেতন প্রায় 30-34 শতাংশ বাড়তে পারে। এছাড়াও, বেতনের পরিসীমা প্রায় 46,260 টাকা থেকে 6,42,500 টাকা পর্যন্ত হতে পারে।
যদি কমিশন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর বাড়িয়ে 3.0 করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে বেতন 54,000 থেকে 7,50,000 টাকার মধ্যে বাড়তে পারে। 3.25 হলে, এই পরিসীমা প্রায় 58,500 টাকা থেকে 8,12,500 টাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। উচ্চতর ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের ফলে কর্মচারীদের জন্য আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর কী?
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হল একটি গুণক, যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আসন্ন বেতন কমিশনে বর্তমান বেতন অনুযায়ী, গুণকের মাধ্যমে বেতন বৃদ্ধি করে। তবে, বেতন বৃদ্ধি কেবল ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে না। তবুও, এটি বেতন বৃদ্ধির উপর প্রভাব ফেলে। কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশনে 2.57 ফিটমেন্ট কার্যকর করেছিল। যেখানে এবার কমিশন 2.86 ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর সুপারিশ করতে পারে৷
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের সূত্র
নতুন মূল বেতন = বর্তমান মূল বেতন × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৷
অষ্টম বেতন কমিশন কবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে?
পূর্ববর্তী বেতন কমিশনগুলির বাস্তবায়নের সময়সীমা বিবেচনা করলে, নতুন বেতন কমিশনটি বাস্তবায়িত হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। সপ্তম বেতন কমিশনটি বাস্তবায়িত হতে প্রায় আড়াই বছর সময় লেগেছিল। ষষ্ঠ বেতন কমিশনটি বাস্তবায়িত হতে প্রায় দুই বছর এবং পঞ্চম বেতন কমিশনটি বাস্তবায়িত হতে প্রায় সাড়ে তিন বছর সময় লেগেছিল।
কত টাকা বকেয়া মিলতে পারে?
অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে কর্মচারীরা বকেয়া বেতন পাবেন। অনুমান অনুযায়ী, নিম্ন-স্তরের কর্মচারীরা 3 লক্ষ টাকার বেশি বকেয়া পেতে পারেন। অন্যদিকে, লেভেল 5 কর্মচারীদের বকেয়ার পরিমাণ 9 লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।