অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে মাইনে কতটা বাড়বে? রইল হিসাব

অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন কতটা বাড়বে? চলুন এর হিসেবটা বোঝার চেষ্টা করি।

8th Pay Commission Fitment Factor
অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে মাইনে কতটা বাড়বে? (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 28 অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের জন্য শর্তাবলী (TOR) অনুমোদন করেছে, যা 1 কোটি 18 লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের বেতন কাঠামোর একটি বড় ধরনের সংস্কারের সূচনা করেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বেতন, ভাতা এবং পেনশনের দশ বছরব্যাপী সংশোধনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। নতুন বেতন স্কেল 1 জানুয়ারি, 2026 থেকে পূর্ববর্তী সময়ে কার্যকর করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মন্ত্রিসভা প্রাথমিকভাবে কমিশন গঠনের অনুমোদন দেওয়ার দশ মাস পর কমিশন গঠন করা হল। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নিশ্চিত করেছেন যে কমিশনের পরিধি, গঠন এবং সময়সীমা চূড়ান্ত করা হয়েছে। কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গঠনের 18 মাসের মধ্যে সরকারের কাছে তাদের বিস্তৃত সুপারিশ জমা দেওয়ার কথা রয়েছে। প্যানেলটি বর্তমান বেতন কাঠামো, ভাতা এবং পেনশন সূত্র পর্যালোচনা করবে, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আর্থিক বিচক্ষণতার প্রয়োজনীয়তা এবং রাজ্য সরকারের অর্থায়নের উপর সম্ভাব্য প্রভাবের উপর গভীর মনোযোগ দেবে, যা সাধারণত কেন্দ্রের সুপারিশ গ্রহণ করে।

অষ্টম বেতন কমিশন কবে কার্যকর হবে?

নতুন বেতন কমিশন বাস্তবায়নের ফলে 50 লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং প্রায় 6.5 লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন। লেভেল 1 কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মূল বেতন 18,000 টাকা থেকে 44,000 টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

অষ্টম বেতন কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর কী হতে পারে?

যদিও অষ্টম বেতন কমিশন এখনও তার আনুষ্ঠানিক বেতন কাঠামো প্রকাশ করেনি, অনুমান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে প্রতি মাসে 18,000 টাকা থেকে 19,000 টাকা বেতন বৃদ্ধি পেতে পারে। এই অনুমানটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে কমিশন 2.86 ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর সুপারিশ করতে পারে, যা বর্তমান মূল বেতনের উপর প্রযোজ্য একটি গুণক। যদিও চূড়ান্ত ফ্যাক্টরটি এখনও চূড়ান্ত হয়নি, পূর্ববর্তী কমিশনগুলি সাধারণত 2.57 (সপ্তম বেতন কমিশন) এর কাছাকাছি একটি ফ্যাক্টর সুপারিশ করেছে।

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর কী?

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হল একটি গুণক, যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আসন্ন বেতন কমিশনে বর্তমান বেতন অনুযায়ী, গুণকের মাধ্যমে বেতন বৃদ্ধি করে। তবে, বেতন বৃদ্ধি কেবল ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে না। তবুও, এটি বেতন বৃদ্ধির উপর প্রভাব ফেলে। কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশনে 2.57 ফিটমেন্ট কার্যকর করেছিল। যেখানে এবার কমিশন 2.86 ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর সুপারিশ করতে পারে৷

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের সূত্র

নতুন মূল বেতন = বর্তমান মূল বেতন × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৷

সুতরাং, ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর যদি 2.86 হয়, তাহলে অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হওয়ার পর কর্মচারীদের বেতন কতটা বাড়বে দেখে নিন...

এখন যাদের মূল বেতন 18,000 টাকা তাদের 2.86 ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর অনুযায়ী অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হওয়ার পর 51,480 টাকা মাইনে বাড়বে । তবে, ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর যদি 2.57-এই অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হওয়ার পর এখন যে কর্মচারীদের মূল বেতন 18,000 টাকা তাদের 2.57 ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর অনুযায়ী অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হওয়ার পর 46,260 টাকা মাইনে বাড়বে ।

