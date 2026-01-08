ETV Bharat / business

86% ভারতীয়ের কাছে গয়না সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, নিরাপদ বিনিয়োগ ক্ষেত্র: রিপোর্ট

45 বছরের বেশি বয়সী পুরুষরা বিনিয়োগের নিরাপদ ক্ষেত্র হিসেবেই গয়না বেশি কেনেন। দেশের সাধারণ মানুষের 51 শতাংশ রুপোর গয়না পছন্দ করেন।

Jewellery
86% ভারতীয়ের কাছে গয়না সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ (ইটিভি ভারত)
Published : January 8, 2026 at 9:20 PM IST

নয়াদিল্লি, 8 জানুয়ারি: ভারতের প্রায় 86 শতাংশ মানুষ সোনা এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর গয়নাকে সম্পদ সৃষ্টির একটি ভালো মাধ্যম বলে মনে করেন। এই সংখ্যাটি মিউচুয়াল ফান্ড এবং স্টকের মতো বাজার-সংযুক্ত বিনিয়োগ বিকল্পগুলির প্রায় সমান, যা দেশের প্রায় 87 শতাংশ মানুষ পছন্দ করেন। বুধবার প্রকাশিত ডেলয়েট ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এটি আজও ভারতীয়দের কাছে গয়নার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

ডেলয়েট ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের গয়নার বাজার দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষ এখন আর শুধুমাত্র বিয়ে বা ঐতিহ্যের জন্য গয়না কেনেন না, বরং এটিকে বর্তমানে তাদের পরিচয়, জীবনধারা এবং দৈনন্দিন পোশাকের একটি অংশ হিসেবেও বিবেচনা করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, দেশের 56 শতাংশ মানুষ গয়নাকে বিনিয়োগ এবং ফ্যাশন উভয় ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। অন্যদিকে, 28 শতাংশ ভারতীয় গয়নাকে শুধুমাত্র বিনিয়োগ হিসেবেই বিবেচনা করেন এবং কেনেন। এই প্রবণতাই প্রমাণ যে, গয়নার ভূমিকা ও গুরুত্ব আর সঞ্চয়ের বা পরম্পরার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

Jewellery
28 শতাংশ ভারতীয় গয়নাকে শুধুমাত্র বিনিয়োগ হিসেবেই বিবেচনা করেন (ইটিভি ভারত)

ডেলয়েট ইন্ডিয়ার এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, 45 বছরের বেশি বয়সী পুরুষরা বিনিয়োগের নিরাপদ ক্ষেত্র হিসেবেই গয়না বেশি কেনেন। অন্যদিকে, দেশের তরুণরা গয়না তৈরিতে স্টাইল, ব্যক্তিগত পছন্দের নকশা এবং বিভিন্ন উপায়ে এটি পরার সুবিধাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের সাধারণ মানুষ এবং তরুণ প্রজন্ম ক্রমশ হালকা এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনে পরার মতো গয়নার দিকে বেশি ঝুঁকছে। দেশের সাধারণ মানুষের 51 শতাংশ রুপোর গয়না এবং 34 শতাংশ প্ল্যাটিনাম গয়না পছন্দ করেন। প্রায় 49 শতাংশ মানুষ ভারী এবং অত্যন্ত আলংকারিক গয়নার চেয়ে হালকা এবং সাধারণ গয়না পছন্দ করেন।

Jewellery
দেশের প্রায় 49 শতাংশ মানুষ ভারী এবং অত্যন্ত আলংকারিক গয়নার চেয়ে হালকা এবং সাধারণ গয়না পছন্দ করেন (ইটিভি ভারত)

ডেলয়েট ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, দেশের 45 শতাংশ সাধারণ মানুষ এবং তরুণরা রুপোর গয়নায় বিনিয়োগ করতে পছন্দ করেন। এর কারণ ভালো ডিজাইন এবং কম দাম । এখন সোনার পাশাপাশি দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য রুপোর গয়নাও বেছে নেওয়া হচ্ছে। ডেলয়েট ইন্ডিয়ার মতে, আগে ভারতে প্রায় 70 শতাংশ গয়না বিয়ের জন্য কেনা হতো ৷ কিন্তু, এখন এই সমীকরণ দ্রত বদলে যাচ্ছে। তরুণরা জন্মদিন এবং নানা বার্ষিকী উপলক্ষে (38 শতাংশ), দৈনন্দিন এবং অফিসের পোশাকের সঙ্গে (32 শতাংশ) এবং পদোন্নতি এবং পড়াশোনার মতো ক্যারিয়ার-সম্পর্কিত সাফল্য উদযাপনের জন্য গয়না কেনেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, 49 শতাংশ মানুষ ঐতিহ্যবাহী ভারী গয়নার চেয়ে ব্যক্তিগত এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য আংটি, চেন এবং কানের দুলের মতো গয়না পছন্দ করেন বেশি। যদিও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের প্রভাব ক্রমবর্ধমান, তবুও দেশের সাধারণ মানুষ গয়নার ক্ষেত্রে দোকান থেকে কেনাকাটা করাকে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভবিষ্যতে গয়না শিল্পের বিকাশের জন্য, উন্নত পরিচালনা, সঠিক পরিকল্পনা এবং বিশ্বাসের উপর মনোনিবেশ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

