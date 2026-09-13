পদ্মায় টান, গুজরাত থেকে 'ছোট পমফ্রেটের দরে' বাংলাদেশ গেল 500 মেট্রিক টন ইলিশ

পদ্মায় টান, গুজরাত থেকে 'ছোট পমফ্রেটের দরে' বাংলাদেশ গেল 500 মেট্রিক টন ইলিশ
Gujarat Hilsa Export to Bangladesh: আগামী কয়েক সপ্তাহে আরও 200 মেট্রিক টন ইলিশ রফতানি হবে বাংলাদেশে ৷
Published : September 13, 2026 at 8:53 PM IST
হাওড়া, 13 সেপ্টেম্বর: এতদিন বাংলাদেশ থেকে ইলিশ আসত রাজ্যে ৷ পুজোর আগে কলকাতার বাজারে পদ্মার ইলিশ ঘিরে থাকত আলাদা চাহিদা ৷ এবার ছবিটা উলটো ৷ বাংলাদেশে পদ্মা নদী থেকে ইলিশ কম উঠছে ৷ তাই সেই ঘাটতি মেটাতে ভারত থেকে ইলিশ কিনছে বাংলাদেশ ৷ গত দু’-তিন মাসে গুজরাতের ভারুচ বন্দর এবং হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজার থেকে প্রায় 500 মেট্রিক টন ইলিশ বাংলাদেশে রফতানি করা হয়েছে ৷ যা বিক্রি করা হয়েছে 600 টাকা কেজি দরে ৷ আগামী এক-দু’সপ্তাহের মধ্যে আরও 150 থেকে 200 মেট্রিক টন ইলিশ রফতানি হবে পদ্মাপাড়ে ৷
হাওড়া হোলসেল ফিশ মার্কেটের ব্যবসায়ী সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ জানাচ্ছেন, এবার বাংলাদেশে গুজরাতের ইলিশ হাওড়া থেকে 600 টাকা কিলো দরে বিক্রি করা হয়েছে ৷ মূলত এইসব ইলিশের পেটে ডিম রয়েছে ৷ বাংলাদেশে ডিম ফ্রিজ করে তা প্রসেস করা হয় ৷ কিন্তু, এবার পদ্মায় ইলিশের ঘাটতি থাকায় তা করতে পারছে না বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ৷ ফলে গুজরাত থেকে তুলনামূলক কম দামের ডিম থাকা ইলিশ আমদানি করেছে বাংলাদেশ ৷
হাওড়া হোলসেল ফিস মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ বলেন, "আমরা সাধারণত এপার বাংলা থেকে বোয়াল, রুই, পারসে, টেংরা ওপার বাংলায় পাঠাই ৷ তবে এবার ওখানে ইলিশের ঘাটতি থাকায়, প্রথমবার এখান থেকে বাংলাদেশে ইলিশ পাঠানো হল ৷ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং সিলেটে ডিম ভরতি ইলিশের চাহিদা বেশি ৷ যেহেতু গুজরাতের ইলিশে প্রচুর ডিম থাকে, তাই তা ওখানকার মানুষের প্রথম পছন্দ ৷ ওই মাছের ডিম বের করে, তা প্রসেসিং করে বিদেশে রফতানি করে বাংলাদেশ ৷ এছাড়াও ইলিশ মাছ শুকিয়ে (ইলিশ শুটকি) স্থানীয় বাজারে ভালোই বিক্রি হয় ৷"
ইলিশের এই যাত্রার বিপরীত ছবির মধ্যে পুজোর বাজারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এপার বাংলার মাছ ব্যবসায়ীরাও ৷ প্রতি বছর পুজোর আগে বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে ইলিশ আসে কলকাতায় ৷ বাংলাদেশ সরকারও এক সময়ে পুজোর উপহার হিসেবে কলকাতায় ইলিশ পাঠিয়েছে ৷ এবছর পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷
সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ বলেন, "প্রতি বছর পুজোর আগে এপার বাংলায় সাধারণত বাংলাদেশ এবং মায়ানমার থেকে প্রচুর ইলিশ মাছ আমদানি করা হয় ৷ বাংলাদেশ সরকার কলকাতায় পুজোর উপহার হিসাবে এই ইলিশ মাছ পাঠায় ৷ তবে ওই দেশে নতুন সরকার গঠন হয়েছে ৷ এবছর এপারের মাছ ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য বিভাগের কাছে সরাসরি ইলিশ মাছের জন্য আবেদন করেছেন ৷ এখন দেখার কবে পদ্মার সুস্বাদু ইলিশ মাছ এসে পৌঁছায় কলকাতায় !"
অর্থাৎ, যে ইলিশ এতদিন বাংলাদেশ থেকে এপারে আসত, সেই মাছই এবার ভারতের জলসীমা পেরিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে ৷ পুজোর আগে পদ্মার ইলিশ কলকাতার বাজারে ফেরে কি না, এখন সেদিকেই নজর মাছ ব্যবসায়ীদের ৷