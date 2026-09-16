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ট্রাম্পের 100% শুল্কের মুখে ভারত, মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রস্তুতি

মঙ্গলবার প্রতিনিধি পরিষদে ভোটে প্রস্তাবটি 214-211 ভোটে পাস হয়েছে। মার্কিন সেনেট গত মাসে 86-11 ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিলটি পাস করেছে। এটি এখন প্রতিনিধি পরিষদে যাচ্ছে।

US Tariffs On India
ট্রাম্পের 100% শুল্কের মুখে ভারত (IANS)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 10:21 AM IST

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ওয়াশিংটন, 16 সেপ্টেম্বর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ এমন একটি বিল এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছে, যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রাশিয়া থেকে তেল ও গ্যাস কেনার দায়ে ভারত ও অন্যান্য দেশের ওপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ এবং ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সম্প্রসারণের ক্ষমতা তুলে দেবে।

এই বিলটি হল ‘লিন্ডসে ও গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অফ 2026’। মার্কিন সেনেট গত মাসে 86-11 ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিলটি পাস করেছে। এটি এখন প্রতিনিধি পরিষদে যাচ্ছে। প্রতিনিধি পরিষদের বিধি কমিটি বিলটি বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেছে। কেবল তখনই এটি প্রেসিডেন্টর স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হবে।

মঙ্গলবার প্রতিনিধি পরিষদে একটি পদ্ধতিগত ভোটে প্রস্তাবটি 214-211 ভোটে পাস হয়েছে। দুজন ডেমোক্র্যাটিক আইনপ্রণেতা দলীয় নীতি ভেঙে রিপাবলিকানদের সঙ্গে ভোট দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়। রাশিয়া নিষেধাজ্ঞা বিল এবং আরও কয়েকটি আইনকে এগিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবটি 214-211 ভোটে পাস হয়, যা প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাটিক নেতৃত্বের জন্য একটি বড় ধাক্কা।

বুধবার প্রতিনিধি পরিষদে বিলটির ওপর চূড়ান্ত ভোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদের বিদেশ বিষয়ক কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য, ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিকস সোমবার বিলটির বিরোধিতা করে যুক্তি দিয়েছেন যে, এই বিলটি কোনও সুরক্ষাব্যবস্থা ছাড়াই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষমতা দেবে।

10টি দেশের ওপর 100 শতাংশ শুল্ক

ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যান স্টেনি হোয়ার কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনীতে 10টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলির ওপর 100 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা যাবে: চিন, ভারত, তুরস্ক, আজারবাইজান, হাঙ্গেরি, স্লোভাক প্রজাতন্ত্র, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সিঙ্গাপুর, কাজাখস্তান এবং কিরগিজ প্রজাতন্ত্র। এই সংশোধনীটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভারতের ওপর শতভাগ শুল্ক আরোপ করবে না ৷ কিন্তু বিলটি আইনে পরিণত হলে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা প্রয়োগ করলে, ভারত এই ধরনের শুল্কের আওতাভুক্ত হতে পারে।

এই বিলটি রাশিয়ার নেতৃত্ব, জ্বালানি খাত এবং নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়া জাহাজগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে এবং প্রেসিডেন্টকে রাশিয়ার জ্বালানির প্রধান ক্রেতাদের ওপর 100 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দেবে। ভারত ও চিন বর্তমানে রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণে অপরিশোধিত তেল আমদানি করছে, যা তাদেরকে এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে।

এই বিলের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে রাশিয়ার নেতৃত্ব এবং জ্বালানি খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চায়। এটি রাশিয়ার তেলের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে তেল বাণিজ্যে সহায়তাকারী জাহাজগুলিকেও নিষিদ্ধ করতে চায়। এটিকে সাধারণত ‘ছায়া নৌবহর’ বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে আসছে যে, রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের অর্থায়নের জন্য এই ছায়া নৌবহর ব্যবহার করছে।

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TAGGED:

RUSSIA SANCTIONS BILL
PRESIDENT DONALD TRUMP
100 PERCENT US TARIFFS
US TARIFFS ON INDIA

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