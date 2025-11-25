'জুবিনকে খুন করা হয়েছে', বিধানসভায় জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

'জুবিনকে খুন করা হয়েছে', বিধানসভায় জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী
জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গকে হত্যা করা হয়েছে ৷ মঙ্গলবার অসম বিধানসভায় এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷ 8 ডিসেম্বর চার্জশিট পেশ ৷
Published : November 25, 2025 at 4:27 PM IST
গুয়াহাটি, 25 নভেম্বর: জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যু স্বাভাবিক নয় ৷ তাঁকে খুন করা হয়েছে ৷ মঙ্গলবার অসমের শীতকালীন বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনে এই তত্ত্বের ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷
গত 19 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন কিংবদন্তি গায়ক ৷ সেখানে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা গিয়েছিল ৷ পরে এই মৃত্যুর নেপথ্যে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন জুবিনের অনুগামীরা ৷ অসম সরকার তদন্তের নির্দেশ দেয় ৷ এরপর এদিন বিধাসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জুবিনের মৃত্যু কোনও দুর্ঘটনা নয়, তাঁকে খুন করা হয়েছে ৷
At the Winter Session of the Assam Legislative Assembly today, HCM Dr. @himantabiswa addressed questions on transit remand related to the accused in the Zubeen Garg death investigation, while responding to queries from the Opposition. pic.twitter.com/mUJ2fMuWXJ— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 25, 2025
তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্ত এবং বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)- দু'টি তদন্তেই পরিষ্কার উঠে এসেছে যে জুবিন গর্গকে হত্যা করা হয়েছে ৷ হিমন্ত বলেন, "পুলিশ তিন দিনের মধ্যে নিশ্চিত করেছে যে, এটা খুনের ঘটনা ৷ অসম পুলিশ প্রাথমিক তদন্তেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ৷ পরে সিট গঠন হয় ৷ রাজ্য় সরকার আদালতে জানায় এটা হত্যার ঘটনা ৷ বিএনএস-এর 103 নম্বর ধারা মামলায় অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছে সরকার ৷ আদালত এই অন্তর্ভুক্তিতে ছাড়পত্র দিয়েছে ৷ এই দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর তিন দিন পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা খুন, কোনও গাফলতির ফলে মৃত্যু হয়নি ৷" মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বশর্মা আরও জানিয়েছেন, আগামী 8 ডিসেম্বর চার্জশিট পেশ করবে পুলিশ ৷
যত দ্রুত সম্ভব এই মামলার নিষ্পত্তি চায় হিমন্তের নেতৃত্বে অসম সরকার ৷ তাই গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে সরকার একটি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের জন্য আবেদন জানাবে ৷ এর ফলে বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করা যাবে ৷