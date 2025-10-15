জুবিন-আবেগে রণক্ষেত্র অসমের বাকসা, পুলিশের গাড়ি পুড়িয়ে দিল উন্মত্ত জনতা; পাথর ছুড়ল ভিড়

জুবিন-আবেগে রণক্ষেত্র অসমের বাকসা, পুলিশের গাড়ি পুড়িয়ে দিল উন্মত্ত জনতা; পাথর ছুড়ল ভিড়
পাথরের আঘাতে আহত হয়েছেন প্রবীণ পুলিশ কর্তা থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ৷ পাল্টা ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ ৷
Published : October 15, 2025 at 8:03 PM IST
গুয়াহাটি, 15 অক্টোবর: জুবিন-আবেগে রণক্ষেত্র অসমের বাকসা জেলার মুসালপুর এলাকা ৷ সদ্যপ্রয়াত গায়কের মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত পাঁচ অভিযুক্তকে বুধবার দুপুরে বাকসার কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে নিয়ে আসার সময় জনরোষে পুড়ল পুলিশের গাড়ি ৷
উন্মত্ত ভিড় থেকে উড়ে আসা পাথরের আঘাতে আহত হয়েছেন প্রবীণ পুলিশ কর্তা থেকে শুরু করে কয়েকজন সাংবাদিক ৷ পাল্টা ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ ৷ ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাসের সেলও ৷ তাতে কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন ৷ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বাকসা জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে ৷
ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 163 ধারা অনুযায়ী বিধিনিষেধও জারি করা হয়েছে ৷ প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, এখন বাকসা জেলার কোনও এলাকায় পাঁচজনের বেশি জমায়েত করতে পারবেন না ৷ এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হবে ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবারও ইন্টারনেট পরিষেবা শুরু করা হবে ৷ গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে রাজ্য় প্রশাসনের কর্তারা ৷
জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর থেকে মুসালপুরের জেলের বাইরে ভিড় জমতে থাকে ৷ পাঁচ অভিযুক্তকে নিয়ে পুলিশের গাড়ি জেলে পৌঁছতেই পরিস্থিতি কার্যত নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যায় ৷ 'জাস্টিস ফর জুবিন' স্লোগান দিতে দিতে ভিড় থেকে একের পর এক পাথর ধেয়ে আসতে থাকে পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের দিকে ৷ তাতেই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷
তবে কোনওরকমে গাড়ি নিয়ে জেলের ভিতরে প্রবেশ করেন পুলিশ কর্মীরা ৷ সে সময় জেলের সদর দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করত চেষ্টা করে ভিড় ৷ বাধা দেন পুলিশ কর্মীরা ৷ দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় ৷ উন্মত্ত জনতাকে বাববার পিছিয়ে যেতে বলা হলেও তারা রাজি না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হতে শুরু করে ৷ দীর্ঘক্ষণ অশান্তির জের চলার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে পরিস্থিতি ৷ এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এলাকায় চাপা উত্তেজনা বজায় আছে ৷ পুলিশ কর্মীরা টহল দিচ্ছেন ৷ নতুন করে আর যাতে উত্তেজনা না ছড়ায় তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন ৷
অসমের প্রখ্যাত গায়কের মৃত্যু ঘিরে রহস্য ক্রমশ জমাট বাঁধতে শুরু করেছে ৷ মাত্র কয়েকদিন আগে অসম সিআইডি বিশেষ তদন্তকারী দল সঙ্গীতশিল্পীর দুই ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকে গ্রেফতার করেছে। সবমিলিয়ে জুবিন গর্গের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত তদন্তকারী দল সাতজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ এরপর এই সাতজনের মধ্য়ে পাঁচজনকে জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল ৷
