সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, জানালেন মণিপুরের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী খেমচাঁদ সিং

সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, জানালেন মণিপুরের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী খেমচাঁদ সিং
মেইতেই সম্প্রদায়ভুক্ত 62 বছর বয়সি নেতা ওয়াই খেমচাঁদ সিং সিঙ্গজামে-এর প্রাক্তন বিধায়ক । বীরেন সিংয়ের আমলে পুর প্রশাসন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।
By PTI
Published : February 4, 2026 at 11:19 AM IST
ইম্ফল, 4 ফেব্রুয়ারি: একবছরের রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটতে চলেছে মণিপুরে ৷ সূত্রের খবর, গোষ্ঠী সংঘর্ষে জর্জরিত উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন মণিপুর বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার তথা বিজেপি নেতা ইউনাম খেমচাঁদ সিং ৷ বুধবার তিনি শপথ নিতে পারেন বলে খবর ৷
সোমবার জরুরি তলবে দিল্লি পৌঁছন এনডিএ বিধায়করা । এক শীর্ষ বিজেপি নেতা ইটিভি ভারতকে জানান, এদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁরা একটি বৈঠক করেন । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক তরুণ চুগ এবং উত্তর-পূর্বের দায়িত্বে থাকা সম্বিত পাত্র-সহ উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য শীর্ষ নেতারা ৷ বৈঠকের পর সর্বসম্মতিতে বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে খেমচাঁদের নাম ঘোষণা করা হয় ৷ এরপর তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বিষয়টিও আরও স্পষ্ট হয়ে যায় ৷
দলের এই সিদ্ধান্তের পর মঙ্গলবার মেইতেই সম্প্রদায়ভুক্ত খেমচাঁদ জানান, উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ সোশাল মিডিয়ার একটি পোস্টে তাঁর উপর আস্থা রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান ৷ সেই সঙ্গে তিনি বলেন, "আমার উপর আস্থার সম্মান রাখার চেষ্টা করব ৷ রাজ্যে শান্তি, মর্যাদা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিকশিত ভারত ও বিকশিত মণিপুরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সর্বদা কাজ করব ৷ পাশাপাশি, আমাদের রাজ্যের বৈচিত্র্যকে সম্মান জানিয়ে এবং ঐক্যকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সহানুভূতি, করুণা এবং সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য নিবেদিত থাকব ।"
সূত্রের খবর, খেমচাঁদের পাশাপাশি দু'টি উপ-মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছে মণিপুর ৷ তাঁদের মধ্যে একজন হলেন নেমচা কিপজেন ৷ তিনি কুকি সম্প্রদায়ভুক্ত ৷ রাজ্যের নয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন গোবিন্দ দাস ৷ সোমবার মণিপুর ভবনেও একটি বৈঠক হয় ৷ বৈঠকে মণিপুরের ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-এর 6 জন বিধায়ক, নাগা পিপলস ফ্রন্ট (এনপিএফ)-এর 5 জন বিধায়ক এবং 3 নির্দল বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন ৷ জানা গিয়েছে, বৈঠকে সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর পদে খেমচাঁদকেই বেছে নেন এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদে নেমচা কিপজেনের নাম প্রস্তাবিত করেন ৷
উল্লেখ্য, মেইতেই সম্প্রদায়ভুক্ত 62 বছর বয়সি নেতা ওয়াই খেমচাঁদ সিং সিঙ্গজামে-এর প্রাক্তন বিধায়ক এবং পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার । মণিপুরের পূর্ববর্তী এন বীরেন সিং সরকারের আমলে পুর প্রশাসন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন । 2022 সালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে প্রার্থীও ছিলেন । সমস্ত সম্প্রদায়ের সমর্থন রয়েছে তাঁর কাছে ৷ প্রতিটি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করতে সক্ষম খেমচাঁদ ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের দাবি, সেই কারণে তাঁকে মণিপুরের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে বিজেপি ৷
প্রসঙ্গত, গত 2023 সালের মে মাসে মেইতেই-কুকি জনজাতির মধ্যে সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মণিপুর ৷ সংঘর্ষের জেরে কমপক্ষে 300 জনেরও বেশি মৃত্যু হয় ৷ এরপর 2025 সালের 9 ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন এন বীরেন সিং ৷ এর চারদিন পরই মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় ৷ সূত্রের খবর, খেমচাঁদ মণিপুরের রাজনীতিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের বিরোধী হিসেবে পরিচিত এবং তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়ে রাজ্যে শান্তি ফেরানোর বার্তা দিতে চায় বিজেপি ৷