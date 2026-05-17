'তোমায় ভালোবাসি', প্রেম প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতেই তরুণীর গলা কেটে দিল যুবক

প্রেম প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতেই চরম পরিণতি তরুণীর ৷ রাস্তায় মেয়েটির পিছু নিয়ে গলায় ছুরি চালিয়ে দেয় অভিযুক্ত ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় সে পড়ে থাকে ৷

YOUNG GIRL MURDERED OF LOVE
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 17, 2026 at 4:39 PM IST

জাদচেরলা (তেলেঙ্গানা), 17 মে: প্রেম ফিরিয়ে দিতেই ভয়ঙ্কর পরিণতি বছর বাইশের তরুণীর ৷ ভালোবাসায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে তেলেঙ্গানার মাহাবুবনগরের যুবক তরুণীর গলায় ছুরি চালিয়ে দেয় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর আঠাশের যুবক বেশ কিছুদিন ধরে ওই তরুণীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে হয়রানি করছিল ৷ তিনি রাজি না-হওয়ায় অভিযুক্ত চরম পদক্ষেপ করে বসে ৷ মাহাবুবনগরের জাডচারলা শহরের এর্রাসত্যম কলোনির বাসিন্দা ছিলেন বৈষ্ণবী ৷ তিনি একটি বেসরকারি স্কুলে রিসেপশনিস্টের কাজ করতেন। তার আগে বৈষ্ণবী হায়দরাবাদের একটি কলেজে একই পদেই কাজ করেছেন। তখনই অভিযুক্ত তেজার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

জাডচারলার সার্কেল ইন্সপেক্টর কমলাকর বলেন, " প্রথমে মেয়েটিও কথা বলেন ছেলেটির সঙ্গে ৷ তবে তিনি তাঁদের সম্পর্ককে কখনই প্রেম হিসেবে দেখেননি ৷ এরইমাঝে পরিচয় গভীর হওয়ার পরই, তেজা একদিন বৈষ্ণবীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু, বৈষ্ণবী তা প্রত্যাখ্যান করেন। তরুণীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তেজা বিগত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত তাঁর পিছু ধাওয়া করছিল, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এমনকী যেখানে বৈষ্ণবীর বিয়েও ঠিক হয়েছিল, সেখানে তেজা উপস্থিত হয় ৷ রাগে বৈষ্ণবীকে খুন করারও পরিকল্পনা করে ৷

কমলাকর আরও বলেন, "গতকাল কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে তেজা মেয়েটির পিছু নেয় ৷ তেজার কাছে একটি ছুরিও ছিল ৷ সুযোগ বুঝে বৈষ্ণবীর উপর হামলা চালায় ৷ ধারালো ওই ছুরি দিয়ে মেয়েটির গলা কেটে দেয় অভিযুক্ত। বৈষ্ণবীর তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যায় ৷ রক্তে তাঁর শরীর ভিজে ওঠে ৷ শ্বাস নেওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে ৷ তরুণীকে আশঙ্কাজনক দেখে স্থানীয়রা তাঁকে দ্রুত সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ কিন্তু, শেষরক্ষা হয়নি ৷ হাসপাতালের চিকিৎসকরা বৈষ্ণবীকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয়রা তেজাকে ঘটনাস্থল থেকে পালাতে দেখে ৷ তখনই তার পিছু ধাওয়া করে ও মাহাবুবনগরের নাসুরুল্লাবাদ রোডের কাছে তাকে পাকড়াও করে ৷ অভিযুক্তের হাত-পা বেঁধে পাথর ছুড়তে থাকে ক্ষুব্ধ প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷ ধৃত গুরুতর আহত হয় বলেও জানা গিয়েছে ৷ এরপর মাহাবুবনগর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ও তেজাকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে ৷ আজ, রবিবার সকালে তারও মৃত্যু হয় ৷

