যৌনাঙ্গে স্যানিটাইজার ঢেলে আগুন, ছুরির কোপ বাঙালি লিভ-ইন পার্টনারকে
19 বছরের বাঙালি প্রেমিকাকে ঘর বন্ধ করে নৃশংশ অত্য়াচার লিভ-ইন পার্টনারের ৷ প্রেমিকাকে স্যানিটাইজার ঢেলে যৌনাঙ্গে আগুন ধরানো, নগ্ন ভিডিয়ো বন্দি, ছুরির কোপ প্রেমিকার ৷
Published : February 22, 2026 at 6:05 PM IST
গুরুগ্রাম (হরিয়ানা), 22 ফেব্রুয়ারি: রোমহর্ষক ঘটনা হরিয়ানার গুরুগ্রামে ৷ লিভ-ইন পার্টনারের সঙ্গে চরম কাণ্ড ঘটাল প্রেমিক ৷ প্রেম, শারীরিক সম্পর্ক তারপর বিয়ে, এমনটাই প্রেমিক কথা দিয়েছিল ত্রিপুরার 19 বছরের কিশোরীকে ৷ পড়াশোনার কারণে বাঙালি পড়ুয়া গুরুগ্রামের এক পিজিতে থাকতে শুরু করেন ৷ মাত্র 5 মাস আগে দু'জনের সম্পর্ক প্রেমের পরিণতি পায় ৷ তারপর থেকে দু'জনে লিভ-ইনে থাকতে শুরু করে ৷ গত 16 ফেব্রুয়ারি প্রেমিকাকে সন্দেহের বশে যৌনাঙ্গে স্যানিটাইজার ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় ওই যুবক ৷
এখানেই শেষ নয়, কিশোরীর নগ্ন ভিডিয়ো ক্যামেরাবন্দি করে পায়ে ছুরির কোপ বসিয়ে দেয় ৷ যাতে প্রেমিকা কোনওভাবেই আর ঘর থেকে বাইরে যেতে না-পারে ৷ গত 19 তারিখ মেয়েটি কোনওভাবে মাকে বন্দি থাকার কথা জানান ৷ প্রেমিক বাংলা বুঝত না, তাই মেয়েটি মাকে তাঁর নির্যাতনের কথা ফোনে জানালেও যুবক কিছুই করেননি ৷ এরপরই নির্যাতিতার মা 112 ডায়াল করে পুলিশে খবর দেন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার বাদশাহপুর থানা এলাকায় ৷ বাদশাহপুর থানার আধিকারিকরা তড়িঘড়ি গিয়ে ওই এলাকায় গিয়ে ত্রিপুরার মেয়েটিকে উদ্ধার করে হায়পাতালে নিয়ে যান ৷ সেইসঙ্গে পুলিশ অভিযুক্ত প্রেমিককে গ্রেফতার করে ৷
Haryana: FIR registered in Gurugram against a man, Shivam, after her allegedly set the private parts of his 19-year-old live-in partner on fire after pouring sanitiser on her and shot her video during the act. The FIR, registered on the basis of her statement, states that he was…— ANI (@ANI) February 21, 2026
গুরুগ্রাম পুলিশের মুখপাত্র সন্দীপ কুমার বলেন, "অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গত 19 তারিখ রাতেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির বেশ কয়েকটি ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ নির্যাতিতা কিশোরীর সফদরজং হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ৷ পুলিশ প্রথমে ছাত্রীটিকে গুরুগ্রামের সেক্টর 10-এর সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তাঁর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকরা দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে রেফার করেন। মেয়েটির জবানবন্দি রেকর্ড করেছে পুলিশ ৷"
নির্যাতিতার আইনজীবী রিনা রাই বলেন, "নির্যাতিতা তাঁর প্রেমিকের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৷ আমি তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তার বাবা বলছে, এটি নির্ভয়া ঘটনা মতো। নির্যাতিতার মা স্তম্ভিত ৷ একেবারেই কথা বলছেন না। মেয়েটির বাবাও চুপচাপ। আদালতে হাজিরা দেওয়ার পর অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ ৷ এটা খুনের চেষ্টা ৷ বাবা ধর্ষণের বিষয়ে নিশ্চিত করলেও এখনও কোনও ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। নির্যাতনের ফলে মেয়েটির মুখ সম্পূর্ণ ফুলে গিয়েছে ৷ তাঁর চুল সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হয়েছে। নির্যাতিতা বর্তমানে চিকিৎসাধীন।"
গুরুগ্রাম পুলিশের তরফে সন্দীপ কুমার বলেন, "মেয়েটি ত্রিপুরার ৷ হরিয়ানার গুরুগ্রামের সেক্টর 69-এর একটি পিজিতে থাকছেন ৷ পড়াশোনা বিএসসি'তে বায়োটেকনোলজি বিষয়ে। দিল্লির নরেলার বাসিন্দা শিবমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় একটি অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে হয়েছিল। গতবছর সেপ্টেম্বরে দু'জনের দেখাসাক্ষাত হয় ৷ সম্পর্ক প্রেমে পরিণতি পায় ৷ নির্যাতিতার অভিযোগ অনুযায়ী, শিবম তাঁকে বিয়ে করবে বলেছিল ৷ তারপরই দু'জনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয় ৷ কিছুদিন পর, গুরুগ্রাম এলাকায় একটি ঘরে লিভ-ইনে থাকতে শুরু করে দু'জনে। দিন ক'য়েক যেতে না-যেতেই শিবম মেয়েটিকে সন্দেহ করতে থাকে ও নির্যাতন শুরু করে ৷"
পুলিশের ওই আধিকারিকের কথায়, "মেয়েটি জবানবন্দিতে জানিয়েছেন, গত 16 তারিখ অভিযুক্ত যুবক তাঁর উপর মারাত্মক নির্যাতন চালায়। প্রথমে সে কিশরীর মাথায় স্টিলের বোতল দিয়ে আঘাত করে ৷ ঠেলে ফেলে দেয় ৷ সেইসময় দেওয়াল এবং ঘরের আসবাবপত্রের সঙ্গে তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লাগে ৷ তিনি ঘরেরে মেঝেয় পড়ে যেতেই ওই যুবক তাঁর যৌনাঙ্গে স্যানিটাইজার ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় ৷ নগ্ন হওয়ার পুরো ভিডিয়ো ক্যামেরাবন্দি করে, এরপর মেয়েটি কোথাও যাতে না-পালাতে পারে তাই পায়ে ছুরির কোপ বসায় ৷ নিজের প্রেমিকাকে ছেলেটি এতটাই মারাত্মক আঘাত করে ও হুমকি দিয়ে বলে সে, আর কখনও উঠে দাঁড়াতে পারবে না ৷"
নির্যাতিতা পুলিশের কাছে জানিয়েছেন, গত 19 তারিখ সুযোগ পেয়ে, তিনি অভিযুক্তের ফোন ব্যবহার করে তাঁর মাকে ঘটনাটি জানান। অভিযুক্ত বাংলা বুঝতে পারত না, তাই সে মেয়েটিকে সন্দেহ করেনি। বাঙালি কিশোরীর মা তখন তড়িঘড়ি 112 নম্বরে ফোন করে পুলিশকে বিষয়টি জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত পড়ুয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশ ওই যুবককে কঠোরতম শাস্তি দেবে ৷ গ্রেফতারের পর পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে, অভিযুক্ত হামলার কথা স্বীকার করেছে।"