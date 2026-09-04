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বন্ধুত্বের আড়ালে অপহরণ ! টেলিগ্রাম চ্যানেল বিক্রির 6 কোটি হাতাতে 20 দিন বন্দি যুবককে

6 কোটি টাকা কার হাতে গিয়েছিল, হাওয়ালার মাধ্যমে কত টাকা, কোথায় পৌঁছেছিল, কারা ভাগ পেয়েছিল এবং কার কাছে চ্যানেল বিক্রি করা হয়েছিল, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

Tirupati
ধৃত তিন অভিযুক্ত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 1:07 PM IST

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তিরুপতি, 4 সেপ্টেম্বর : বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠে হয়তো ভাবেননি, সেই যাত্রাই তাঁকে নিয়ে যাবে অপহরণকারীদের ডেরায় ! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বদলে গেল পরিচিত মুখগুলি । বন্ধুত্বের খাতিরে জুটল বন্দিদশা, মারধর এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি । লক্ষ্য একটাই, 5 কোটি টাকা আদায় । পুলিশের দাবি, সেই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে ছিল একটি টেলিগ্রাম চ্যানেল বিক্রি করে পাওয়া 6 কোটি টাকা ।

অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, 'নানি ক্রিকেট প্রেডিকশন' নামে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেল চালাতেন চন্দ্রগিরি মণ্ডলের কোটালা গ্রামের বাসিন্দা সুমন্ত । ব্রিটেনে পড়াশোনা করেছিলেন তিনি । তাঁর চ্যানেলে প্রায় 1 লক্ষ 85 হাজার ফলোয়ার ছিল । ক্রিকেট-ভিত্তিক প্রেডিকশন এবং অনলাইন বেটিংয়ের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ওই চ্যানেল থেকে সুমন্তের ভালো আয় হত বলে তদন্তকারীদের দাবি ।

বন্ধুদের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই ঘুরতে যেতেন সুমন্ত । পুলিশ সূত্রের দাবি, সেই সময় তাঁর খরচের বহর দেখে কয়েক জন বন্ধুর চোখে পড়ে আর্থিক সচ্ছলতা । গৌতম, মনোজ এবং যশবন্ত রেড্ডি-সহ কয়েক জন তখনই সুকান্তকে কেন্দ্র করে ফাঁদ পাততে শুরু করে বলে অভিযোগ । পরে সেই পরিকল্পনায় যোগ দেয় বালাজি, চরণ এবং ওয়াজিদ বাশা । পুলিশের দাবি, প্রথমে সুমন্তকে অপহরণ করে 5 কোটি টাকা মুক্তিপণ নেওয়ার ছক কষা হয়েছিল । সেই উদ্দেশ্যেই অপেক্ষা চলছিল তাঁর ফেরার ।

গত 29 জুলাই ইন্দোনেশিয়ার বালি থেকে বেঙ্গালুরু ফেরেন সুমন্ত । ফেরার খবর জানতে পেরেই পরিচিতরা যোগাযোগ করেন তাঁর সঙ্গে । সুমন্তকে বলা হয়, তাঁরা বেঙ্গালুরুতেই রয়েছেন । একই গাড়িতে করে তিরুপতির দিকে ফেরার প্রস্তাবও দেওয়া হয় । বন্ধুদের কথা বিশ্বাস করেছিলেন সুমন্ত । তাই কোনও সন্দেহ না করেই গাড়িতে ওঠেন । কিন্তু তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে শ্রীনিবাস মঙ্গাপুরমের একটি হোমস্টেতে নিয়ে যাওয়া হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে । সেখানেই তাঁকে আটকে রেখে মারধর করা হয় এবং 5 কোটি টাকা না দিলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ।

তবে, সুমন্তকে বেশিদিন হোমস্টেতে রাখার সাহস পায়নি অভিযুক্তেরা । পুলিশের দাবি, জায়গাটি সম্পর্কে কেউ জানতে পারলে অপহরণের কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল তাদের । তাই সুমন্তকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হায়দরাবাদের কুকটপল্লির একটি অ্যাপার্টমেন্টে । ওই ফ্ল্যাটটি অভিযুক্ত মনোজের ।

সেখানেই শুরু হয় সুমন্তের দীর্ঘ বন্দিজীবন । প্রায় 20 দিন ধরে সুমন্তকে ফ্ল্যাটে আটকে রাখা হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি । বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না । পাহারায় থাকত অভিযুক্তদের লোকজন । মারধরের পাশাপাশি সুমন্তকে বার বার টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হত । এর মধ্যেই অপহরণের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে আরও চমকপ্রদ তথ্য ।

সুমন্তের টেলিগ্রাম চ্যানেলটি প্রায় 6 কোটি টাকায় উত্তর ভারতের কয়েক জনের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে । চ্যানেল বিক্রির টাকা কী ভাবে ভাগ হবে, তা নিয়েও অভিযুক্তদের মধ্যে পরিকল্পনা ছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি । টাকার একটি অংশ নগদে নেওয়া হয় । পুলিশ জানিয়েছে, সেকেন্দ্রাবাদের এক হাওয়ালা এজেন্টের মাধ্যমে নগদ লেনদেন করা হয়েছিল । বাকি টাকা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঘোরানো হয় বলে অভিযোগ । তদন্তকারীদের দাবি, ওই 6 কোটি টাকার মধ্যে প্রায় 1 কোটি 46 লক্ষ টাকা তিন দফায় তিরুপতি পৌঁছেছিল । কিন্তু কোটি টাকার এই পরিকল্পনাতেই শেষ পর্যন্ত ফাটল ধরে ।

22 অগস্ট রাতে অপহরণকারীদের নজর এড়িয়ে লন্ডনে থাকা এক মহিলা বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন সুমন্ত । সূত্রের খবর, তিনি বিপদের কথা জানান বন্ধুকে। সেখান থেকেই খবর পৌঁছয় পুলিশে । অভিযোগ যায় তেলেঙ্গানার পুলিশ, প্রশাসনের কাছেও । এর পর কুকটপল্লির ওই অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালায় পুলিশ । উদ্ধার করা হয় সুমন্তকে । ঘটনাস্থল থেকে প্রায় 30 লক্ষ নগদ উদ্ধার করা হয়েছে বলেও তদন্তকারীদের দাবি । প্রথম পর্যায়ে গৌতম ও মনোজকে গ্রেফতার করা হয় এবং সুমন্তকে নিরাপদে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাতেও কাহিনি শেষ হয়নি ।

বাড়ি ফেরার পরেও সুমন্তকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । বালাজি তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছিলেন বলে পুলিশে অভিযোগ করেন তিনি । 28 অগস্ট তিরুপতি গ্রামীণ থানায় নতুন করে অভিযোগ দায়ের হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার তিরুপতির কালুর ক্রস এলাকায় অভিযান চালিয়ে বালাজি, চরণ এবং ওয়াজিদ বাশাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তিরুপতি গ্রামীণ পুলিশের দাবি, অপহরণ এবং পরবর্তী হুমকির ঘটনায় তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অন্য দিকে, যশবন্ত রেড্ডি, মনোজ এবং গৌতমের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।

ঘটনার আরও একটি অন্ধকার দিক রয়েছে। চলতি বছরের গোড়াতেই অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিশ সুমন্ত ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত কয়েক জনের বিরুদ্ধে টেলিগ্রাম চ্যানেলের মাধ্যমে অনলাইন ক্রিকেট বেটিং প্রচারের অভিযোগে ব্যবস্থা নিয়েছিল । সে সময় পুলিশের দাবি ছিল, সুমন্তের চ্যানেলে প্রায় দেড় লক্ষ ফলোয়ার ছিল এবং বেটিং সংস্থার প্রচার থেকে মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় হত । অর্থাৎ, কয়েক মাসের ব্যবধানে একই নামকে ঘিরে সামনে এল দু'টি আলাদা ঘটনা- এক দিকে অনলাইন বেটিং করার অভিযোগ, অন্যদিকে সেই চ্যানেল ঘিরে কোটি টাকার লেনদেন এবং অপহরণের অভিযোগ ।

পুলিশ এখন খুঁজছে সেই টাকার পুরো পথ । 6 কোটি টাকা কার হাতে গিয়েছিল, হাওয়ালার মাধ্যমে কত টাকা কোথায় পৌঁছেছিল, কারা সেই অর্থের ভাগ পেয়েছিল এবং উত্তর ভারতের যে ক্রেতাদের কাছে চ্যানেল বিক্রির কথা বলা হচ্ছে, তাঁদের পরিচয় কী- সবই তদন্তের আওতায় ।

বন্ধুত্বের বিশ্বাসকে অস্ত্র করেই শুরু হয়েছিল পরিকল্পনা । একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পরিচিত এক যুবককে । তার পর 20 দিনের বন্দিদশা, 6 কোটি টাকার চ্যানেল, হাওয়ালার লেনদেন এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশের অভিযান । এখন এই জটিল কাহিনির টাকার হিসেব আর প্রতিটি ফোনকলের সূত্র জোড়া দেওয়াই তদন্তকারীদের সামনে সবচেয়ে বড় কাজ ।

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6 CRORE SIPHONED OFF VIA HAWALA
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বন্ধুত্বের আড়ালে অপহরণ
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