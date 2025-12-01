প্রাক্তন প্রেমিকাকে ফিরিয়ে দাও ! 2 লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে যুবককেই খুন করল তান্ত্রিক

প্রাক্তন প্রেমিকাকে ফিরিয়ে দাও ! 2 লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে যুবককেই খুন করল তান্ত্রিক
1 লক্ষ 80 হাজার টাকা তান্ত্রিককে দিয়েছিলেন 'মনভাঙা' প্রেমিক ৷ প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে গত আট মাস ধরে কিছুতেই থাকতে পারছিলেন না ৷
December 1, 2025
কানপুর, 1 ডিসেম্বর: 'প্রেম যে কাঁঠালের আঠা, লাগলে পরে ছাড়ে না...' গানের এই লাইনখানি এক্ষেত্রে বলা যায় বোধ হয় ৷ উত্তরপ্রদেশের কানপুরের মনভাঙা প্রেমিকের এমনই অবস্থা ৷ গত এপ্রিল মাসে অন্যত্র বিয়ে করে চলে যান বছর ছাব্বিশের রাজাবাবুর প্রেমিকা ৷ কিছুতেই মনকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না ৷ এরপরই 'বশীকরণ'এর কথা মাথায় আসে ৷ সোজা চলে যান তান্ত্রিকের কাছে ৷ কিন্তু তিনি যে নিজেই মরণফাঁদ পাতছিলেন তা কে জানত ৷
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাজাবাবু কানপুরের আরশাদপুর গ্রামের বাসিন্দা ৷ অভিযুক্ত তান্ত্রিকের নাম নীলু ৷ গত এপ্রিল মাসে রাজাবাবুর প্রেমিকার বিয়ে হয় অন্য ছেলের সঙ্গে ৷ প্রাক্তনকে ফিরিয়ে আনতে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে রাজি ছিলেন রাজাবাবু ৷ 'মনভাঙা' অবস্থায় তাঁর মাথায় আসে বশীকরণের কথা ৷ শিবলী এলাকার একটি মাজারের কাছে গিয়ে নীলুর সঙ্গে দেখা হয় ৷ কাতর হয়ে রাজাবাবু আর্জি জানান, প্রেমিকাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে ৷ বিনিময়ে যত টাকা লাগবে তাই দেওয়া হবে ৷
এরপরই গত 25 নভেম্বর এলাকা থেকে ছাব্বিশ বছরের রাজাবাবুর দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ পুলিশে খবর দেওয়া হয় ৷ যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রাক্তন প্রেমিকার ছবি ও একটি ধারালো অস্ত্র ৷ পুরো দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল ৷ ছুরিতেও রক্ত লেগেছিল ৷ ঘটনাস্থলে পাওয়া যায় একটি মদের বোতল ৷ তদন্তকারীদের তখনই সন্দেহ হয় ৷ স্থানীয়দের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তাঁর বর্তমান মানসিক পরিস্থিতির কথা ৷ তিনি যে নিজের জীবন নিতে পারেন সেও ভাবনা তদন্তকারীরা এড়িয়ে যেতে পারছিলেন না ৷
তারপরই পুলিশ কাছের একটি দোকানে যায় ৷ সেখানে ঘটনার দিন অর্থাৎ 24 তারিখের সিসিটিভি ফুটেজে তান্ত্রিক নীলুকে রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা যায় ৷ এরপরই রবিবার পুলিশ নীলুকে গ্রেফতার করে ৷
কানপুর দেহাতের পুলিশ সুপার শ্রদ্ধা নরেন্দ্র পান্ডে বলেন, "অভিযুক্তকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷ বারবারই তার বক্তব্যে অসঙ্গতি মেলে ৷ তাই আমাদের আধিকারিকদের সন্দেহ জোরালো হয় ৷ পরে সে যুবককে খুনের কথা স্বীকার করে নেয় ৷ আমাদের ও জানায়, ওই যুবক প্রেমিকাকে ফিরে পেতে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন ৷ প্রথমে যখন নীলুর কাছে পৌঁছয়, তখন 36,000 টাকা দেন ৷ পরে আরও দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই ভুয়ো তান্ত্রিক গত 24 নভেম্বর সন্ধ্যায় রাজাবাবুকে কিছু রীতিনীতি পালনের কথা বলে ডেকে পাঠায় ৷"
তিনি আরও বলেন, "যে দোকান থেকে সিসিটিভি পাওয়া গিয়েছে, ওখান থেকে তারা মদ কেনে ৷ তারপর কাছেরই একটি মাঠে রাজাবাবুকে ডেকে নিয়ে যায় ৷ সেখানে আরও টাকা দাবি করতেই দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয় ৷ ঝগড়ার সময়, অভিযুক্ত রাজাবাবুর বুকে একাধিকবার ছুরির কোপ মারে ৷ যার ফলে ঘটনাস্থলেই ওই যুবক মারা যান।"
পুলিশ জানিয়েছে, নীলু এরপর বিষয়টি আত্মহত্যার ঘটনা সাজাতে রাজাবাবুর হাতে খুনের অস্ত্রটি রেখে দেয় ৷ পাশে প্রাক্তন প্রেমিকার ছবিও রেখে দেয় ৷ প্রাথমিকভাবে তদন্তকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে ৷ মৃতদেহটির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে ৷ সিসিটিভিও সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হবে ৷