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মনুস্মৃতির প্রতিলিপি পুড়িয়ে RSS সদর দফতরের বাইরে বিক্ষোভ, আটক IYC সভাপতি

বিক্ষোভকারীদের দাবি, 'আমরা সংবিধান চাই, মনুস্মৃতি নয়'৷ মনুস্মৃতিকে দলিত বিরোধী বলে দাবি করেন তাঁরা ৷

IYC protests outside rss headquarters
মনুস্মৃতির প্রতিলিপি পুড়িয়ে RSS সদর দফতরের বাইরে বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2026 at 5:53 PM IST

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নয়াদিল্লি, 30 অগস্ট: রবিবার সভাপতি উদয় ভানু চিবের নেতৃত্বে ঝান্ডেওয়ালাঁতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখাল জাতীয় যুব কংগ্রেস ৷ পোড়ানো হল 'মনুস্মৃতি'-র প্রতিলিপি ৷ বিজেপি ও আরএসএস-এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়ে মনুস্মৃতির বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন বিক্ষোভকারীরা ৷ বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে উদয় ভানু-সহ বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ ৷

বিক্ষোভকারীদের দাবি, "আমরা সংবিধান চাই, মনুস্মৃতি নয়"৷ মনুস্মৃতিকে দলিত বিরোধী বলে দাবি করেন তাঁরা ৷ এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চলার জন্য সংঘকে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বলেও হুংকার তুলেছে জাতীয় যুব কংগ্রেস । এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এলাকায় এদিন বিপুল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল । যুব কংগ্রেস কর্মীরা প্রতীকীভাবে 'মনুস্মৃতি'-র প্রতিলিপিতে আগুন ধরানোর সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি পুলিশ জাতীয় সভাপতি উদয় ভানু চিব-সহ যুব কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মীকে আটক করে পাহাড়গঞ্জ থানায় নিয়ে যায় ।

Youth Congress protests outside RSS headquarters
RSS সদর দফতরের বাইরে বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় উদয় ভানু চিব অভিযোগ করেন যে, আরএসএস ও বিজেপির মূল আদর্শ 'মনুস্মৃতি' দ্বারা অনুপ্রাণিত, যা স্বভাবগতভাবেই দলিত-বিরোধী এবং সমাজে বিভাজন সৃষ্টিকারী । চিব বলেন, "আজ দেশে দুটি আদর্শের মধ্যে সরাসরি লড়াই চলছে ৷ একদিকে রয়েছে বাবা সাহেব ড. ভীমরাও আম্বেদকরের সংবিধান এবং অন্যদিকে রয়েছে বিজেপি ও আরএসএস-এর 'মনুস্মৃতি'-ভিত্তিক মানসিকতা ।"

Youth Congress protests outside RSS headquarters
মনুস্মৃতির প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

বিতর্কের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে জাতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি উদয় ভানু চিব উত্তরাখণ্ডের হালদওয়ানিতে ঘটা সাম্প্রতিক একটি ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করেন । তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের উপস্থিতিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের পর মঞ্চে যে 'যজ্ঞ ও শুদ্ধিকরণ' করা হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক ।

Youth Congress protests outside RSS headquarters
আটক IYC সভাপতি (ইটিভি ভারত)

তাঁর কথায়, "এই কাজ কেবল একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদকে অপমান করা নয়, বরং এটি আমাদের সংবিধানের আত্মা এবং দেশের কোটি কোটি দলিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের ওপর সরাসরি আঘাত । কোনওভাবেই এটি বরদাস্ত করা যায় না ।" উদয় ভানু আরও বলেন, "আমরা এই জাতিবিদ্বেষী মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব, কারণ এই দেশ সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হবে, 'মনুস্মৃতি' দ্বারা নয় ।"

বিক্ষোভ চলাকালীন উদয় ভানু চিব এক হাতে সংবিধানের প্রতিলিপি ধরে অন্য হাতে সংঘের সদর দফতরের বাইরে 'মনুস্মৃতি'-র প্রতিলিপি পোড়ান । এই অনুষ্ঠানে যুব কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক হরি কৃষ্ণ এবং যুব কংগ্রেসের অন্যান্য পদাধিকারীরাও উপস্থিত ছিলেন ।

TAGGED:

KHARGE SHUDDHIKARAN CONTROVERSY
INDIAN YOUTH CONGRESS
YOUTH CONGRESS PROTEST
UDAY BHANU CHIB

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