সোশাল মিডিয়ায় যুদ্ধজাহাজ নিয়ে সংবেদনশীল তথ্যপাচার, গ্রেফতার যুবক

সোশাল মিডিয়ায় যুদ্ধজাহাজ নিয়ে সংবেদনশীল তথ্যপাচার, গ্রেফতার যুবক
যুদ্ধজাহাজ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল তথ্য সোশাল মিডিয়ায় পাচার করেছিল এক যুবক ৷ বিশাখাপত্তনমের অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
Published : October 15, 2025 at 3:22 PM IST
বিশাখাপত্তনম, 15 অক্টোবর: দেশের যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কিত সংবেদনশীল তথ্য বাইরে পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক ৷ এই তথ্য পাচারের বদলে অর্থও পেয়েছে ওই যুবক ৷ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সে এই কাজ করে চলেছে বলে জানিয়েছে বিশাখাপত্তনমের মলকাপুরম থানার পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত বোঙ্গু রবি অন্ধ্রপ্রদেশের অচ্যুতাপুরমের বাসিন্দা ৷ সে বিশাখাপত্তনমে নৌসেনার জাহাজ তৈরির কেন্দ্রে এক ঠিকেদারের অধীনে কাজ করে ৷ সোশাল মিডিয়ায় রবির সঙ্গে পায়েল নামের এক তরুণীর আলাপ হয় ৷ সে দুবাইতে পড়াশোনা করে বলে দাবি করে ৷ দুবাই থেকে সে রবিকে জাহাজ নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তাকে জানানোর অনুরোধ করে ৷ পায়েলের দাবি, তার পড়াশোনার প্রজেক্টের জন্য জাহাজের নির্মাণ, কোন জাহাজ কখন বঙ্গোপসাগরের তীরে ভিড়ছে বা অন্য কোনও যাচ্ছে, এই তথ্যগুলি প্রয়োজন ৷
তার কথা বিশ্বাস করে রবি জাহাজ সংক্রান্ত ছবি-তথ্য পায়েলকে পাঠাতে থাকে ৷ এর মধ্যে যুদ্ধজাহাজের সংবেদনশীল ছবিও রয়েছে ৷ এর বদলে রবি প্রতি সপ্তাহে 2-3 হাজার টাকা পেয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ তবে এই টাকা কার কাছ থেকে পেয়েছে রবি, সেই উৎস এখনও নিশ্চিত জানতে পারেনি পুলিশ ৷ প্রায় দেড় বছর ধরে রবি এই কাজ করে চলেছে বলে খবর ৷ স্বভাবত এতে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে ৷
অভিযোগ পেয়ে মলকাপুরম থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে ৷ সেই তদন্তের সূত্র ধরে রবিকে গ্রেফতার করা হয় ৷ জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানা যায়, মলকপুরম এলাকার বাসিন্দা শ্রীনিবাস রাও নামে আরেকজনও এই ঘটনায় জড়িত ৷ কিন্তু সে এখন দুবাইতে রয়েছে ৷ তাকে ভারতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷
এই অনলাইনে তথ্যপাচার নিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করেছে পুলিশ প্রশাসন ৷ অনেক সময় সাধারণ মানুষ অনলাইনে টাকার ফাঁদে বা সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো চক্রের জালে জড়িয়ে দেশের সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করে ৷ এর ফলে জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি বেড়ে যায় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এমনকী অত্যন্ত কম টাকা দিয়ে লোভ দেখিয়ে চক্রীরা এই ধরনের কাজের ফাঁদে ফেলে দেয় ৷ অপারেশন সিঁদুর-এর পর দেশজুড়ে এমন ঘটনার সন্ধান পেয়েছে পুলিশ ৷ তথ্য পাচারের অভিযোগে গ্রেফতারও হয়েছে অনেকে ৷