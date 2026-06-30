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আইএস জঙ্গি সন্দেহে গ্যাংটকে গ্রেফতার তরুণ, উদ্ধার চ্যাট-ডিজিটাল প্রমাণ

গত 12 জুন ছ’জনকে আটক করে সিকিম পুলিশ৷ পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়৷ গ্রেফতার করা হয় বছর ঊনিশের মহম্মদ আরজুকে৷

Arrest
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 30, 2026 at 6:35 PM IST

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গ্যাংটক, 30 জুন: সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার এবং উগ্রপন্থী মতাদর্শ ছড়ানোর অভিযোগে এক 19 বছর বয়সী তরুণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশের সহায়তায় গ্যাংটকের সদর থানা একটি যৌথ অভিযান চালিয়ে নাম নাঙ্গ এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম মহম্মদ আরজু।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইনস্টাগ্রামে ‘জিআইএম (গ্রুপ অফ ইসলামিক মেম্বার্স)’ নামে একটি অনলাইন গ্রুপের সন্ধান পায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। অভিযোগ রয়েছে, এই গ্রুপটি ব্যবহার করে স্থানীয় যুবকদের মগজধোলাই করা, উগ্রপন্থী চিন্তাধারা প্রচার করা, ইসলামিক স্টেটের পক্ষে সদস্য সংগ্রহ করা এবং প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গত 12 জুন গ্যাংটক সদর থানার নির্দেশে পুলিশের একটি দল স্থানীয় লোয়ার এমজি মার্গ, নাম নাঙ্গ রোডের একটি আবাসনে হানা দেয়। সেখান থেকে একই পরিবারের ছয়জন সদস্যকে আটক করা হয়। পরে পাঁচজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মহম্মদ আরজুকে গ্রেফতার করা হয়৷ অভিযান চলাকালীন ওই বাড়ি থেকে তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, আইপ্যাড এবং পেন ড্রাইভ-সহ বেশ কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়।

তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় মহম্মদ আরজু চরম উদ্বেগ ও সন্দেহজনক আচরণ দেখাতে শুরু করেন এবং তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে অসংলগ্ন জবাব দেন। এরপর দু’জন স্থানীয় সাক্ষীর উপস্থিতিতে তাঁর মোবাইল ফোনটি তল্লাশি করা হলে একাধিক চাঞ্চল্যকর ও অপরাধমূলক ডিজিটাল প্রমাণ মেলে। তাঁর ফোনের ইনস্টলড অ্যাপ ফোল্ডারে ‘জিআইএম টুল অ্যাপ’ এবং ইন্টারনাল ফাইলে ‘জিআইএম টুল 3.0 এপিকে’ পাওয়া গিয়েছে। এক্স (সাবেক টুইটার), টেলিগ্রাম এবং ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে সে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল, যেখানে ইসলামিক স্টেটের থিমযুক্ত বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হতো।

এছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে একটি নামের একটি ভারতীয় নম্বরের সঙ্গে জিআইএম এবং জিআইএম অ্যাকাউন্ট ‘জিআইএম অফিসিয়াল 2014’ সংক্রান্ত কথোপকথন পাওয়া গিয়েছে। চ্যাটের বিবরণে জঙ্গি গোষ্ঠীর জন্য তহবিল সংগ্রহ, জাল টাকা এবং অভিযুক্তের দ্বারা তৈরি ‘ইসলামিক এসটিএ প্রাইভেট ইনস্টাগ্রাম গ্রুপ’ ও ‘টেরোরিস্ট রিপাবলিক অফ ইজরায়েল ইনস্টাগ্রাম গ্রুপ’ সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া গিয়েছে।

একই সঙ্গে তাঁর চ্যাট-জিপিটি সার্চ রেকর্ডে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিন্নার প্রতি আদর্শগত আনুগত্য এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধী মনোভাবের প্রমাণ মিলেছে। পুলিশ আরও জানতে পেরেছে যে, পাকিস্তানের একাধিক নম্বরের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগ ছিল। ওই ব্যক্তিরা সকলেই জিম-এর ইনস্টাগ্রাম গ্রুপের সদস্য৷

13 জুন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়৷ তবে বিষয়টি সেই সময় প্রকাশ্যে আসেনি৷ মঙ্গলবার বিষয়টি সামনে আসে৷

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TAGGED:

ISLAMIC STATE
আইএস জঙ্গি
গ্যাংটক
TERRORIST
IS MILITANT ARRESTED

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