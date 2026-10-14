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'তোমাদের দিদি, পাশে আছে, চিরকাল থাকবে', সিজেপি নেতাদের গ্রেফতারে প্রতিক্রিয়া মমতার

Mamata CJP Arrest: যন্তর মন্তরে প্রবেশে ধৃত সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসের জেল হয়েছে ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা পাশে থাকার বার্তা দিলেন ৷

CJP Protest
(বাঁদিক থেকে) সিজেপি নেতা আশুতোষ, সৌরভ ও অভিজিৎ দীপকে এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি দু'টি আশুতোষ রাঙ্কা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক থেকে নেওয়া)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2026 at 5:02 PM IST

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কলকাতা, 14 অক্টোবর: সিজেপির তিন নেতাকে গ্রেফতারির ঘটনায় কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকারকে তুলোধনা করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি জেন Z-কে তাঁর আশ্বাস, 'আজ তোমাদের দিদি তোমাদের পাশে আছে এবং চিরদিন থাকবে' ৷

দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ এদিকে তার পরদিনই পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে ককরোচ জনতা পার্টির আশুতোষ রাঙ্কা, সৌরভ দাস, অজিঙ্কা শিন্ডে-সহ সিজেপি'র প্রায় 14 জন যন্তর মন্তরের পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢোকেন ৷ সেই সময় তাঁদের হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা ছিল ৷ প্রথমে তাঁদের আটক করলেও মঙ্গলবার গভীর রাতে তাঁদের গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে তাঁদের আশুতোষ, সৌরভ ও অজিঙ্কাকে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা হয় ৷ আশুতোষ ও সৌরভের পাঁচদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট ৷ তাঁদের তিহাড় জেলে পাঠানো হয়েছে ৷ যদিও অজিঙ্কার জামিনের প্রক্রিয়া চলছে ৷

CEC Gyanesh Kumar resignation protest
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে আজও উত্তপ্ত রাজধানী (ছবি: পিটিআই)

এর আগে গত 10 অক্টোবর যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের আগে দিল্লিতে বিমান অবতরণের পরপরই বিমানের ভিতর থেকে আটক করা হয়েছিল সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং তাঁর দুই সঙ্গী আশুতোষ ও সৌরভকে ৷ সেদিন তাঁদের আটকে রাখা হয় ৷ পরদিন রবিবার সকাল 9টা নাগাদ সিজেপি-র তিন নেতাকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থানায় এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করানো হয়েছিল ৷ সেদিন দীপকে, সৌরভ ও রাঙ্কাকে এক বছরের জন্য কোথাও শান্তি ভঙ্গ করতে পারবেন না, এই শর্তে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল ৷ পরে 10টার সময় ছাড়া পান তিন জন ৷ এরপর ফের 13 তারিখে যন্তর মন্তরে পুলিশের অনুমতি ছাড়া প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে উত্তপ্ত রাজধানী ৷ এই আবহে তিন সিজেপি নেতার গ্রেফতারিতে সরব হয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া শিবির ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "আমরা এবং আমাদের আগে বহু প্রজন্ম গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য কঠোর লড়াই করেছি ৷ এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে ৷ আমি সিজেপি'র আশুতোষ ও সৌরভের গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা জানাই ৷ এখন আমাদের সবার গণতন্ত্র রক্ষার, ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের শপথ নেওয়ার এবং রুখে দাঁড়ানোর সময় ৷"

গ্রেফতারি প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "একটি পুরো প্রজন্মকে আতঙ্কিত করার প্রচেষ্টা, যা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷
আমাদের সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে কখনও কোনও আপস করা উচিত নয় ৷" বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূল সুপ্রিমো আরও লেখেন, "দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে ৷ এই মুহূর্তে বাংলায় আমাদের 14 হাজার কর্মী পুলিশি ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের শিকার ৷ যে সরকার ভুলে গিয়েছে, তারা 'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের সরকার', তাদের পতন অনিবার্য ৷"

দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর উদ্দেশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "আমি বলছি, তোমাদের দিদিমা তোমাদের পাশে আছেন, আজ এবং চিরকাল থাকবেন ! আমরা সবাই মিলে আমাদের ভারতমাতাকে রক্ষা করব ৷"

TAGGED:

CJP JANTAR MANTAR PROTEST
CJP ASHUTOSH SAURAV ARREST
সিজেপির পাশে মমতা
সিজেপি নেতা গ্রেফতার
MAMATA BANERJEE ON CJP

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