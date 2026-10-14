'তোমাদের দিদি, পাশে আছে, চিরকাল থাকবে', সিজেপি নেতাদের গ্রেফতারে প্রতিক্রিয়া মমতার

'তোমাদের দিদি, পাশে আছে, চিরকাল থাকবে', সিজেপি নেতাদের গ্রেফতারে প্রতিক্রিয়া মমতার
Mamata CJP Arrest: যন্তর মন্তরে প্রবেশে ধৃত সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসের জেল হয়েছে ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা পাশে থাকার বার্তা দিলেন ৷
Published : October 14, 2026 at 5:02 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: সিজেপির তিন নেতাকে গ্রেফতারির ঘটনায় কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকারকে তুলোধনা করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি জেন Z-কে তাঁর আশ্বাস, 'আজ তোমাদের দিদি তোমাদের পাশে আছে এবং চিরদিন থাকবে' ৷
দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ এদিকে তার পরদিনই পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে ককরোচ জনতা পার্টির আশুতোষ রাঙ্কা, সৌরভ দাস, অজিঙ্কা শিন্ডে-সহ সিজেপি'র প্রায় 14 জন যন্তর মন্তরের পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢোকেন ৷ সেই সময় তাঁদের হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা ছিল ৷ প্রথমে তাঁদের আটক করলেও মঙ্গলবার গভীর রাতে তাঁদের গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে তাঁদের আশুতোষ, সৌরভ ও অজিঙ্কাকে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা হয় ৷ আশুতোষ ও সৌরভের পাঁচদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট ৷ তাঁদের তিহাড় জেলে পাঠানো হয়েছে ৷ যদিও অজিঙ্কার জামিনের প্রক্রিয়া চলছে ৷
এর আগে গত 10 অক্টোবর যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের আগে দিল্লিতে বিমান অবতরণের পরপরই বিমানের ভিতর থেকে আটক করা হয়েছিল সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং তাঁর দুই সঙ্গী আশুতোষ ও সৌরভকে ৷ সেদিন তাঁদের আটকে রাখা হয় ৷ পরদিন রবিবার সকাল 9টা নাগাদ সিজেপি-র তিন নেতাকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থানায় এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করানো হয়েছিল ৷ সেদিন দীপকে, সৌরভ ও রাঙ্কাকে এক বছরের জন্য কোথাও শান্তি ভঙ্গ করতে পারবেন না, এই শর্তে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল ৷ পরে 10টার সময় ছাড়া পান তিন জন ৷ এরপর ফের 13 তারিখে যন্তর মন্তরে পুলিশের অনুমতি ছাড়া প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে উত্তপ্ত রাজধানী ৷ এই আবহে তিন সিজেপি নেতার গ্রেফতারিতে সরব হয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া শিবির ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "আমরা এবং আমাদের আগে বহু প্রজন্ম গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য কঠোর লড়াই করেছি ৷ এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে ৷ আমি সিজেপি'র আশুতোষ ও সৌরভের গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা জানাই ৷ এখন আমাদের সবার গণতন্ত্র রক্ষার, ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের শপথ নেওয়ার এবং রুখে দাঁড়ানোর সময় ৷"
We, and many generations before us, have fought strongly for our democratic rights. We must continue to do so. I strongly condemn the arrest of Ashutosh and Saurav of the CJP. These moments are about us all, pledging and standing up to fight unitedly to protect our great democracy. This is an attempt to intimidate and silence an entire generation. This is unacceptable. We must never surrender our constitutional rights. This murdering of democracy is happening in many parts of the country. At this moment, 14,000 of our people in Bengal are facing the brunt of police and political atrocities. A government that has forgotten that ‘it is of the people, by the people, for the people’ is nearing its end. To the millions of young people I say: Your Didi is with you - today and forever! Let us stand together and save our Mother India. Jai Hind! Vande Mataram! Joy Bangla!— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 14, 2026
গ্রেফতারি প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "একটি পুরো প্রজন্মকে আতঙ্কিত করার প্রচেষ্টা, যা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷
আমাদের সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে কখনও কোনও আপস করা উচিত নয় ৷" বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূল সুপ্রিমো আরও লেখেন, "দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে ৷ এই মুহূর্তে বাংলায় আমাদের 14 হাজার কর্মী পুলিশি ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের শিকার ৷ যে সরকার ভুলে গিয়েছে, তারা 'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের সরকার', তাদের পতন অনিবার্য ৷"
দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর উদ্দেশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "আমি বলছি, তোমাদের দিদিমা তোমাদের পাশে আছেন, আজ এবং চিরকাল থাকবেন ! আমরা সবাই মিলে আমাদের ভারতমাতাকে রক্ষা করব ৷"