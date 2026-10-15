প্রেমিকের জামিনের জন্য অর্থ জোগাড়ে মাদক পাচার ! গ্রেফতার তরুণী
Drug Smuggler Arrested: অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার ঘটনা ৷ ধৃতের নাম নাগা সৌম্যা ৷ তাঁর কাছ থেকে 110 গ্রাম এমডিএমএ উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷
Published : October 15, 2026 at 6:38 PM IST
অমরাবতী (অন্ধ্রপ্রদেশ), 15 অক্টোবর: প্রেমিক জেলে ৷ জামিনে তাঁকে ছাড়াতে প্রয়োজন টাকার ৷ সেই টাকা জোগাড়ে মাদক পাচার করছিলেন এক তরুণী ৷ যদিও শেষরক্ষা হয়নি ৷ ওই তরুণীকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় ৷ সম্প্রতি বিজয়ওয়াড়া রেল স্টেশন থেকে ওই তরুণীকে মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ৷ জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর নাম নাগা সৌম্যা ৷ তিনি বিজয়ওয়াড়ার পাতামাতার বাসিন্দা ৷ বিজয়ওয়াড়া স্টেশনে মাদক পাচারের সময়ই তাঁকে ধরা হয় ৷
পুলিশের দাবি, জেরায় সৌম্যা তাদের জানিয়েছেন যে তাঁর প্রেমিক কাশী বর্ধন তিনমাস আগে গ্রেফতার হন ৷ এখন কাশী জেলে রয়েছেন ৷ কাশীর জামিনের জন্য দ্রুত টাকা জোগাড়ের দরকার ছিল তাঁর ৷ সেই কারণেই তিনি মাদক পাচার করছিলেন ৷
যদিও পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, সৌম্যা ও কাশী, দু’জনেই মাদক পাচারের কাজ আগে থেকেই করতেন ৷ কাশীও মাদক পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন ৷ মাসতিনেক আগে ঘটনাটি ঘটেছিল অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরে ৷ তারপর থেকে কাশী জেলবন্দি ৷
সৌম্যাকে জেরা করে পুলিশ বশির নামে আরও একজনের হদিশ পায় ৷ তাঁকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে ৷ পুলিশ জানতে পেরেছে, বশিরের বাড়ি বিজয়ওয়াড়ার কৃষ্ণালঙ্কায় ৷ তিনি বিজয়ওয়াড়া শহরে মিথাইলিনডাইঅক্সিমিথামফেটামিন (এমডিএমএ) সরাবরাহের কাজ করতেন ৷ এমডিএমএ একটি মাদক ৷
এই মাদক আনার বরাত বশির দিয়েছিলেন সৌম্যাকে ৷ সেই কারণে সৌম্যা বিজয়ওয়াড়া থেকে বেঙ্গালুরু যান ৷ গত 13 অক্টোবর তিনি বেঙ্গালুরুর ইয়েলাহাঙ্কায় পৌঁছান ৷ সেখানে এক ব্যক্তির কাছ থেকে দু’টি আলাদা প্যাকেটে মোট 110 গ্রাম এমডিএমএ তিনি সংগ্রহ করেন ৷ তারপর বেঙ্গালুরু থেকে ট্রেনে বিজয়ওয়াড়ার উদ্দেশে রওনা দেন ৷ পুলিশকে সৌম্যা জানিয়েছেন যে এই কাজ সফলভাবে করতে পারলে তাঁকে কমিশন হিসেবে 50 হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বশির ৷
বিজয়ওয়াড়া পুলিশের কাছে মাদক পাচারের খবর চলে আসে তারা জিআরপি-কে খবর দেয় ৷ সেই মতো স্টেশনে সৌম্যার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে পুলিশ ৷ মঙ্গলবার মাঝরাতে বেঙ্গালুরু-হাওড়া এক্সপ্রেস বিজয়ওয়াড়া রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছায় । সৌম্যাকে ধরে তল্লাশি চালানো হয় ৷ তাঁর প্যান্টের ভিতর বিশেষভাবে সেলাই করা একটি ছোট পকেটে মাদক লুকিয়ে রাখা ছিল ৷ তল্লাশির সময় পুলিশ মাদক উদ্ধার করে এবং তাকে গ্রেফতার করে ।
এদিকে বশির বিজয়ওয়াড়া রেলওয়ে স্টেশনেই অপেক্ষা করছিলেন সৌম্যার জন্য ৷ কিন্তু সৌম্যা পুলিশি তল্লাশির খবর বশিরকে দিয়ে দেন ৷ তখন স্টেশন থেকে পালিয়ে যান বশির ৷ পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷
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