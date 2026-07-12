মালবাহী লিফটের দরজায় আটকে কাটলো মাথা ! যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

মালবাহী লিফটের দরজায় আটকে কাটলো মাথা ! যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু
মৃত যুবক মিষ্টির দোকানে আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ৷ লিফটে করে জিনিসপত্র নামানোর সময় দুর্ঘটনা ৷
Published : July 12, 2026 at 7:15 PM IST
হিসার (হরিয়ানা), 12 জুলাই: মিষ্টির দোকানের মালবাহী লিফটের দরজায় গলা আটকে মৃত্যু যুবকের ৷ রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার হিসারে ৷ নিহত যুবকের নাম জসবীর ৷ জানা গিয়েছে, মিষ্টির দোকানের এক কর্মচারী তাঁর আত্মীয় ৷ তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলেন ওই যুবক ৷
পরিবারের তরফে ঘটনায় খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ পুলিশ তদন্তে নেমে দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে ৷ স্থানীয় ডিএসপি প্রিয়া শর্মা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে নিছক দুর্ঘটনাতেই প্রাণ হারিয়েছেন জসবীর ৷ তবে অন্য কোনও বিষয় আছে কি না সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, হিসারের ওই মিষ্টির দোকানে বিজয় বলে এক কর্মী কাজ করেন ৷ শনিবার বিজয়ের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন জসবীর ৷ রাতে বিজয়ের সঙ্গেই দোকানে ছিলেন তিনি ৷ সকালে দোকানের মালবাহী লিফটে করে জিনিসপত্র নামাচ্ছিলেন জসবীর ৷ সেই সময় লিফটের দরজায় তাঁর মাথা আটকে যায় ৷ এরপর হঠাৎই লিফটটি ঝাঁকুনি দিয়ে উপরে উঠে যায় ৷ সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে মৃত্যু ৷
ঘটনায় মৃতের পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ করা হয়েছে ৷ পুলিশকে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মৃত জসবীরের বাবা রণবীর ৷ তিনি বলেন, "আমার ছেলের সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা ছিল না ৷ আমার সন্দেহ ওকে খুন করা হয়েছে ৷ আমার পুলিশের কাছে অনুরোধ সব দিক খতিয়ে দেখে এই ঘটনার তদন্ত করা হোক ৷"
দোকানের মালিক অনিলের বলেন, "আমি ছেলের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলাম ৷ রবিবার ছিল বলে দোকানে সবজি ও পুরি তৈরি হচ্ছিল ৷ বিজয় আমার দোকানে মিষ্টি তৈরির কাজ করেন ৷ বিজয়ের আত্মীয় জসবীর প্রথমবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ৷ তিনি রাতে দোকানেই ঘুমিয়েছিলেন ৷ সকালে, জসবীর দোতলায় লিফট থেকে জিনিসপত্র নামানোর চেষ্টা করছিলেন ৷ তখনই লিফটের দরজার মাঝে তাঁর ঘাড় আটকে যায় ৷"
পুরো ঘটনাটি দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ৷ হিসার থানার পুলিশ সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখছে ৷ পাশাপাশি, দোকান সেই সময় উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ জানা গিয়েছে, ওই লিফটে আগেও একজনের মৃত্যু হয়েছিল ৷ ফলে লিফটে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷ ডিএসপি বলেন, "লিফটে আটকা পড়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে ৷ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে ৷ আমরা ভিডিয়ো ফুটেজ দেখিয়ে পরিবারকে আশ্বস্ত করেছি ৷ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হিসার জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷"