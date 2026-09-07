19 বছরের তরুণকে কুপিয়ে খুন ! কারখানায় মিলল রক্তাক্ত দেহ

19 বছরের তরুণকে কুপিয়ে খুন ! কারখানায় মিলল রক্তাক্ত দেহ
তাঁর সহকর্মী ওই তরুণকে হত্যা করেছে বলে পুলিশের অনুমান । তবে হত্যাকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও অস্পষ্ট ।
Published : September 7, 2026 at 12:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 সেপ্টেম্বর: 19 বছর বয়সি তরুণকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ ৷ কারখানায় ভেতর থেকে উদ্ধার হয়েছে তাঁর রক্তাক্ত দেহ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে উত্তর-পূর্ব দিল্লির জাফরাবাদ থানার অন্তর্গত চৌহান বাঙ্গার এলাকায় ৷ মৃত তরুণের নাম সাহিল । পুলিশ তাঁর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ এই ঘটনায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, চৌহান বাঙ্গারের 17/4 নম্বর গলির একটি ভবনের চতুর্থ তলায় একটি কারখানা রয়েছে । পুলিশ খবর পায় যে, সেখানে এক তরুণ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে । এই খবর পেয়ে জাফরবাদ থানার পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং আহত তরুণকে চিকিৎসার জন্য জগ প্রবেশ চন্দ্র হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ তবে হাসপাতালে পৌঁছনোর পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
উত্তর-পূর্ব জেলার ডিসিপি রাহুল আলওয়াল বলেন, "গত 6 সেপ্টেম্বর রাতে 19 বছর বয়সি সাহিলকে তার এক সহকর্মী যুবক ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে । এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জাফরাবাদ থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর 103(1) ধারায় একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে । অভিযুক্তের সন্ধানে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে ।"
#WATCH दिल्ली: 6 सितंबर की रात चौहान बांगर की एक फ़ैक्ट्री में साहिल नाम के 19 साल के युवक को उसके ही एक साथी कर्मचारी ने कथित तौर पर चाकू मार दिया। उसे JPC अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाफ़राबाद पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 103(1) के तहत मामला… pic.twitter.com/TBBTvXDNu8— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2026
নিহত সাহিল উত্তরপ্রদেশের আমরোহা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে । কাজের সন্ধানে মাত্র 10 দিন আগেই তিনি দিল্লিতে এসেছিলেন এবং চৌহান বাঙ্গার এলাকার একটি কার্ডবোর্ডের বাক্স তৈরির কারখানায় কর্মরত ছিলেন । এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তাঁর পরিবার ও পরিচিতজনরা শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন ।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে, ওই কারখানায় কর্মরত এক যুবকই সাহিলকে হত্যা করেছে । তবে হত্যাকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও অস্পষ্ট । ঘটনার আগে ও পরের কার্যকলাপ খতিয়ে দেখতে পুলিশ আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করছে । অভিযুক্তকে শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে । পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।