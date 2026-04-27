বাগবিতণ্ডার জেরে ফুড ডেলিভারি কর্মীকে গুলি করে খুন দিল্লির পুলিশ কনস্টেবলের
Published : April 27, 2026 at 7:06 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 এপ্রিল: দিল্লি পুলিশের এক হেড কনস্টেবলের সার্ভিস রিভলভারের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে 21 বছরের এক ফুড ডেলিভারি কর্মীর ৷ আহত হয়েছেন তাঁর এক বন্ধুও। মৃতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী, রবিবার রাতে বচসার সময় জাতিবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করার পরই আচমকা গুলি চালায় ওই পুলিশ কর্মী ৷ তার জেরেই মৃত্যু হয় ওই ডেলিভারি কর্মীর ৷
মৃত যুবকের শরীর ভেদ করে বেরিয়ে আসা গুলিতে আহত হন তাঁর বন্ধুও ৷ বর্তমানে ওই যুবক চিকিৎসাধীন। পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রবিবার রাত আড়াইটে নাগাদ জাফরপুর কালান গ্রামের একটি রাস্তায় পাণ্ডব কুমার ও তাঁর বন্ধু কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় অভিযুক্ত নীরজ বালহারা তাঁদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন ৷ অভিযোগ, কথা কাটাকাটির মধ্যেই অত্যন্ত কাছ থেকে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালান ওই পুলিশ কর্মী।
ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন নীরজ ৷ পরে রোহতকের কাছে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্র জানা গিয়েছে, নীরজ দিল্লি পুলিশের 'স্পেশাল সেল'-এ কর্মরত। পাণ্ডবের পরিবারের অভিযোগ, নীরজ দিল্লি পুলিশের একজন হেড কনস্টেবল। অবশ্য পুলিশ এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেনি। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাত আড়াইটে নাগাদ একটি হাসপাতাল থেকে জাফারপুর কালান থানায় খবর আসে যে, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই দু'জন তাঁদের এক বন্ধুর বাড়িতে আয়োজিত এক শিশুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, জন্মদিনের উদযাপন শেষে বাড়ি ফেরার আগে দুই বন্ধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।
পুলিশ জানিয়েছে, রাস্তার ঠিক উল্টো দিকেই বাড়ি নীরজের ৷ তিনি নীচে নেমে আসেন এবং ওই দু'জনের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। বচসা চলাকালীন তিনি পাণ্ডবকে লক্ষ্য করে গুলি চালান বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ পাণ্ডব তখন একটি মোটরসাইকেলে বসে ছিলেন এবং নীরজ খুব কাছ থেকে তাঁর বুক লক্ষ্য করে গুলিটি চালান। পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "গুলিটি পাণ্ডবের বুক ভেদ করে শরীর থেকে বেরিয়ে আসে ৷ তাঁর ঠিক পিছনেই মোটরসাইকেলে বসে থাকা কৃষ্ণর পেটের ডান দিকে গিয়ে লাগে ওই গুলি ৷"
তাঁদের দু'জনকেই দ্রুত নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পাণ্ডবকে মৃত ঘোষণা করা হয় ৷ আর কৃষ্ণ বর্তমানে চিকিৎসাধীন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, পলাতক ওই পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ প্রত্যক্ষদর্শী তথা পাণ্ডবের বন্ধু রূপেশ কুমার জানান, তাঁর ছেলের জন্মদিনে প্রায় 10 জন অতিথি হাজির ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজন গাড়িতে করে এবং বাকিরা স্কুটার ও বাইকে করে সেখান থেকে রওনা হচ্ছিলেন। গাড়িটি চলে যাওয়ার পরপরই, নীরজ ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে তাঁরা কেন এখানে রয়েছে, জানতে চাইলে ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁদের গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ ৷
তিনি জানান, ঘটনার পরপরই তিনি সাহায্যের জন্য চেয়েছিলেন ৷ তিনি পুলিশেও যোগাযোগের চেষ্টা করেন ৷ তিনি আরও জানান, এরপর তাঁরা আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি যোগ করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি এর আগে কখনও দেখেননি ৷ ওই ব্যক্তি একাই ছিলেন এবং হঠাৎ করেই গুলি চালিয়ে দেন ৷