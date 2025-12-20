দিল্লির পর বিহার- বিধানসভা নির্বাচনে ঘড়াপূর্ণ বিজেপি'র, খালি 'হাত'
দিল্লির 'দিল' জিতেছে বিজেপি ৷ সবচেয়ে বড় দল হয়েছে বিহারেও ৷ বছরের শেষে নয়া কার্যনির্বাহী সভাপতি গেরুয়া শিবিরে ৷ বিশ্লেষণে ইটিভি ভারত ৷
Published : December 20, 2025 at 8:52 PM IST
হায়দরাবাদ: বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের প্রশ্নে বিজেপিকে 'আচ্ছে দিন' এনে দিয়েছে 2025 সাল ৷ বছরে দু'টি বিধানসভা নির্বাচনেই 'বিরাট জয়' পেয়েছেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহরা ৷ 27 বছর বাদে দিল্লির 'দিল' জিতে শুরু হওয়া বছর শেষ হয়েছে বিহারে বিরোধীদের ব্যাপক বিপর্যয়ের হাত ধরে ৷
বিজেপি'র বড় জয় আর বিরোধীদের বিরাট বিপর্যয়ের আবহে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছেন প্রশান্ত কিশোর ৷ অন্য দলের হয়ে ভোট ম্যানেজ করে নাম করা পিকের নিজের দল জন সূরাজ পার্টি একটিও আসন পায়নি ৷ অন্য দলের ভোট কেটে বিরাট ক্ষতি করেছে এমনটাও বলছে না, ভোটের পরিসংখ্যান ৷
বিহারে প্রথমবার সবচেয়ে বেশি আসন জিতলেও জোট ধর্ম পালন করে জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিয়েছে বিজেপি ৷ দু'জন উপমুখ্যমন্ত্রী আর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর নিজেদের দখলে রেখেছে গেরুয়া শিবির ৷ বিহারকে উপহার দিতেও ভোলেনি বিজেপি ৷ দলের কার্যকরী সভাপতি হয়েছেন বিহার বিজেপি'র বড় নেতা নীতীন নবীন ৷
বিহার কি বাত...
পুরদস্তুর রাজনীতিতে থাকার সময় প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্য়ায় সাংবাদিকদের বলতেন, কোনও একটি নির্বাচন কী ধরনের তা জানতে হলে ফলাফল প্রকাশের পর চর্চা করা উচিত ৷ সেই মানদণ্ডে বিচার করলে বিহার যে বিধানসভা নির্বাচন পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির উপরই আস্থা রেখেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ বিরোধীরা ভোট চুরি আটকানো থেকে শুরু করে সংবিধান রক্ষার কথা বলে প্রচারে ঝড় তুলেছিল ৷ বিহারে নির্বাচন শুরুর আগে 'ভোটাধিকার যাত্রা'র আয়োজন করেছিল কংগ্রেস ৷ সঙ্গ ছিল আরজেডি ৷ প্রায় প্রতিটি সভায় মানুষের উপচে ভরা ভিড় আরজেডি থেকে শুরু করে কংগ্রেস নেতাদের মুখে যে হাসি ফুটিয়েছিল, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই ৷ কিন্তু শেষ হাসি হেসেছে বিজেপি-জেডিইউ ৷
10 হাজারের কামাল ও নারী শক্তির জয়জয়াকার
ভোটের ঠিক আগে এমনকী আদর্শ আচরণ বিধি লাগু হওয়ার পরও যেভাবে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে 10 হাজার টাকা করে ঢুকেছে তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ইভিএমে ৷ 243 আসনের বিহার বিধানসভায় এনডিএ 200'র বেশি আসন পেয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে বিরোধীরা নীতীশের 20 বছরের শাসনের বেকারত্ব থেকে শুরু করে অনুন্নয়ন নিয়ে যতই গলা ফাটাক না কেন, তার কোনও প্রভাব পড়েনি ৷ নীতীশ এখনও 'সুশাসনবাবু' হিসেবে নিজের ইমেজ ধরে রাখতে পেরেছেন সেটাও বলে দিয়েছে বিহার ৷ নির্বাচনের আগে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়াকে নারী শক্তির ক্ষমতায়নের উদ্যোগ হিসেবেই দেখেছে বিহার ৷ বিরোধীদের মহাজোটের প্রচারে এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়নি ৷ মহিলারা এনডিএ-কে বড় জয় উপহার দিয়েছেন ৷ শুধু তাই নয়, বাড়ির পুরুষরাও যাতে এনডিএ প্রার্থীদের ভোট দেন সেটাও নিশ্চিত করেছেন এই মহিলারাই ৷ এখানে অতীতে ফিরে যাওয়া দরকার ৷ একটা সময় মদ্যপ অবস্থায় পুরুষদের একাংশ বাড়ি ফিরতেন ৷ তাঁদের হাতে স্ত্রীদের নিয়মিত অত্যাচারিত হতে হত ৷ এ ব্যাপারে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন নীতীশ কুমার ৷ তিনি রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করে মহিলাদের জীবন-যন্ত্রণা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছেন ৷ জাতীয়স্তরে হওয়া পরিবার সমীক্ষার তথ্য থেকে বারবার দেখা গিয়েছে নারীদের অত্যাচারিত হওয়ার একটা বড় কারণ মদ ৷ তবে শুধু পুরুষদের মদ্যপানের কারণেই নারীদের অত্যাচারিত হতে হয়, এমন দাবি অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়ার দাবি রাখে না ৷
চাওয়া-পাওয়ার শাপলুডো
101টি করে আসনে লড়ে বিজেপি পেয়েছে 89টি আসন ৷ নীতীশের জেডিইউ পেয়েছে 85টি আসন ৷ 2020 সালের তুলনায় বিজেপি'র আসন বেড়েছে 15টি ৷ আর গতবার 43 আসন পাওয়া জেডিইউ'র ঝুলিতে এবার এসেছে অতিরিক্ত 42টি আসন ৷ আরজেডি 75টি আসন পেয়ে 2020 সালের সবার আগে ছিল ৷ এবার তাদের আসন সংখ্যা মাত্র 25 ৷ 2020 সালে 19টি আসন পাওয়া কংগ্রেসের ঘরে এবার মাত্র 6টি আসন ৷ এনডিএ-র অন্যতম বড় শরিক চিরাগ পাসোয়ানের দল লোক জনশক্তি পার্টি 28টি আসনে লড়ে 19টি আসনে জিতেছে ৷ 5টি আসন পেয়ে নজর কেড়েছে এআইএমআইএম ৷ তবে আসন সংখ্য়া বিহারের নির্বাচনকে যতটা একপেশে করলেও বাস্তবে পরিস্থিতি খানিকটা আলাদা ৷ সেটা বোঝা যায় ভোটের হারের সাহায্যে ৷ সিটের হিসেবে যেমন আকাশ-পাতাল ফারাক দেখা গিয়েছে, প্রদত্ত ভোটের হারে সেটা হয়নি ৷
পাঁচ বছরে নতুন পৃথিবী
2020 সালে বিজেপি পেয়েছিল 19.8 শতাংশ ভোট ৷ জেডিইউ পেয়েছিল 15.7 শতাংশ ভোট ৷ এবার বিজেপি'র ভোট সামান্য বেড়ে হয়েছে 20.08 শতাংশ ৷ জেডিইউয়ের ভোট প্রায় 4 শতাংশ বেড়ে হয়েছে 19.25 শতাংশ ৷ এবার বিরোধীদের আরজেডি পেয়েছে সর্বাধিক 23 শতাংশ ভোট ৷ সেটা গতবারের থেকে 0.11 শতাংশ কম ৷ কংগ্রেসের ভোট 0.77 শতাংশ কমে হয়েছে 8.71 শতাংশ ৷ এআইএমআইএমের ভোট 0.13 শতাংশ বেড়ে হয়েছে 1.62 শতাংশ ৷