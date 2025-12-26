বিহার ঘুরে বাংলা-সহ 12 রাজ্যে, বিতর্কের নাম SIR
শুরু থেকেই বিতর্ক আর রাজনৈতিক তরজা কেন্দ্রবিন্দুতে আছে এসআইআর ৷ গত কয়েকমাসে ঘটনার ঘনঘটা ৷ আগামীতেও আছে একাধিক আশঙ্কা ৷ বিশ্লেষণে ইটিভি ভারত ৷
Published : December 26, 2025 at 7:28 PM IST
হায়দরাবাদ: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) নিয়ে চর্চা চলেছে 2025 সালের বড় একটা সময় ধরে ৷ এই সংশোধন নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের মূল দিক তিনটি ৷ নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটার তালিকা স্বচ্ছ রাখতে প্রতিটি নির্বাচনের আগে সংশোধন হয় ৷ কখনও কখনও বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে ৷ আগে 13 বার হয়েছে ৷ এতে নতুন কিছু নেই ৷
কমিশনের কথা কায় মন ও বাক্যে মেনে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তার সঙ্গে ভোটার তালিকায় অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে এসআইআর জরুরি বলে মনে করছে এনডিএ সরকারের ৷ বিরোধীরা আবার দাবি করছে, এসআইআর করে ঘুরপথে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ তবে তাদের বিরোধিতার এসআইআর থমকে যায়নি ৷ কমিশনকে নিরস্ত্র করতে সুপ্রিম কোর্টেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলের নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে সমাজকর্মীদের একাংশ ৷ আদালত কমিশনকে এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে বলেছে এমনটাও নয় ৷ শুধু কমিশন কোন কোন নথিকে মান্যতা দেবে তা জানিয়েছে ৷ সবমিলিয়ে কমিশন-শাসক ও বিরোধীদের তিনটি প্রধান বক্তব্যকে সামনে রেখে এসআইআর প্রক্রিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে 140 কোটির দেশ ৷
দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু
বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে এসআইআর করার কথা জানায় নির্বাচন কমিশন ৷ আরজেডি থেকে শুরু করে কংগ্রেসের মতো দলগুলি বিরোধিতায় সরব হয় ৷ তৃণমূলের মতো বিরোধী শিবিরের অন্য বড় দলগুলিও এই প্রশ্নে তেজস্বী যাদবের পাশে দাঁড়ায় ৷ চাপের কাছে নতিস্বীকার না-করে কমিশন জানায়, শুধু বিহার নয় সারা দেশেই এই নিবিড় সংশোধনের কাজ হবে ৷ তবে একবারে নয় ধাপে ধাপে ৷
দ্বিতীয় ধাপে যে সমস্ত রাজ্যের নাম ঘোষণা হয় তাতে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং তামিলানাড়ুর মতো অবিজেপি শাসিত রাজ্য আছে ৷ এর পাশাপাশি গোয়া, ছত্তিশগড়, গুজরাত, মধ্যুপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যও আছে ৷ আছে লাক্ষাদ্বীপ এবং পুদুচেরির মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৷ পরে অসমকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ অসম বিজেপি শাসিত বলে নির্বাচনের আগে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে এসআইআর করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷ কমিশনের অবশ্য দাবি ছিল, এনআরসি সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই এখন এসআইআর করা হচ্ছে না ৷ তবে শীর্ষ আদালত বলে দেওয়ায় সেখানেও এই কাজ হচ্ছে ৷
বিরোধিতার শুরু
এই সমস্ত রাজ্যের মধ্য়ে বাংলা আর তামিলনাডু়তে এসআইআর বিরোধিতার মাত্রা অন্য জায়গার থেকে বেশি ৷ বিরোধিতার সুর শোনা গিয়েছে কেরলেও ৷ তবে তা বাংলা এবং তামিলনাড়ুর মতো তীব্র নয় ৷ সিপিএম কেন্দ্রীয়ভাবে এসআইআরের বিরোধিতা করেছে ৷ তারই প্রভাব পড়েছে কেরলে ৷ এসআইআর আলোচনায় সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে এই বাম দলটিকে ৷ 2002 সালে বাংলায় যখন শেষবার এই ঘটনা ঘটে তখন তার সমর্থন করেছিল বামেরা ৷ তাহলে এখন কেন বিরোধিতা করা হচ্ছে সেই প্রশ্নেই সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে সিপিএমকে ৷ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি প্রত্যাশিতভাবেই কোনও প্রতিবাদের রাস্তায় হাঁটেনি ৷ এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করার কোনও কারণ দেখছেন না মুখ্য নির্বাচনী কমিশার জ্ঞানেশ কুমার থেকে শুরু করে কমিশনের অন্য কর্তারা ৷ নিজেদের দাবিকে মজবুত করতে ইতিহাসকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে দেশে নির্বাচন আয়োজনের নিয়ামক সংস্থা ৷
এসআইআর ইতিহাস-বর্তমান-তাৎপর্য
দেশে প্রথমবার নির্বাচন হয় 1952 সালে ৷ এসআইআরও প্রথম হয় সেবারই ৷ এরপর 1957, 1961, 1965, 1966, 1983–84, 1987–89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 এবং 2004 সালেও হয়েছে এসআইআর ৷ এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে কমিশন বলছে, এবারর এমন কিছুই হচ্ছে না, যা আগে কখনও হয়নি ৷ বিজেপি আবার এই তথ্যকে হাতিয়ার বিরোধীদের আক্রমণ করতে ছাড়েনি ৷ সাধারণ মানুষ বিরোধীদের বিশ্বাস করতে পারে না বলে ভোট দেয় না ৷ আর তাই নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে কখনও ভোট চুরি আবার কখনও এসআইআরের অজুহাত দেয় ৷ এমনই বলে থাকেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা ৷
তাঁদের কাছে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে দূর করা ৷ বিহার হোক বা বাংলা-প্রতিটি রাজ্যের ভোটার তালিকায় থাকা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে এসআইআর সবচেয়ে জরুরি বলে অভিমত গেরুয়া শিবিরের ৷ সম্প্রতি সংসদে ইলেকট্ররাল রোল নিয়ে চর্চার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বলতে শোনা যায়, বিরোধীরা যতবেশি এসআইআরের সমালোচনা করবে ততই তাদের নির্বাচনি বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে ৷ বিরোধীরা অবশ্য বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা হাতে পাওয়ার পর অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিজেপির উপর চাপ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে ৷ তার কারণ, আগের তালিকায় কতজন অনুপ্রবেশকারী ছিলেন (যাঁদের নাম এবার কাটা গিয়েছে) তা নতুন তালিকা দেখে বোঝা যাচ্ছে না ৷ বিহারে প্রায় 47 লক্ষ নাম বাদ পড়েছিল ৷
বিহারের নির্বাচনে প্রভাব
যদিও বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বলছে এসআইআর তেমন দাগ কাটতে পারেনি ৷ 243 আসনে বিধানসভার রাজ্যে 202টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসা এনডিএ-র জয়ের নেপথ্যে অন্য কারণগুলির ভূমিকাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ৷ বিরোধীরা এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে, ভোট চুরির কথা বলে যাত্রা করে বিহার চোষে ফেলেও ভোটারদের মন জয় করতে পারেনি ৷
পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয় নভেম্বরের চার তারিখ ৷ ঠিক ছিল, চার ডিসেম্বর মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার কাজ শেষ করে 9 ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ হবে ৷ সেই তারিখ পিছিয়ে যায় পড়ে ৷ শেষমেশ 11 ডিসেম্বর পর্যন্ত ফর্ম জমা নেওয়া হয় ৷ 16 তারিখ প্রকাশিত হয় খসড়া ভোটার তালিকা ৷ তা থেকে জানা গিয়েছে 7 কোটি 66 লাখ 37 হাজার 529 জনের এসআইআর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে 7 কোটি 81 লক্ষ 6 হাজার 616 জনের ম্যাপিং হয়েছে ৷ 58 লক্ষ নাম বাদ পড়েছে ৷ এরপর শুরু হয়েছে শুনানির প্রক্রিয়া ৷ শুধু নাম বাদ গেলেই শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, তা নয় ৷ যাঁদের নাম আছে, তাঁদেরও প্রদত্ত তথ্যে কোনও গোলমাল থাকলে বা অন্য কোনও সমস্যা হলে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে ৷
খসড়া তালিকা প্রকাশের পর বাংলা
ভোটার তালিকায় বিশেষ পরিমার্জন বা এসআইআর (SIR)-এর খসড়া তালিকা প্রকাশ পেতেই তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে রাজ্যের মতুয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে । বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া উত্তর 24 পরগনা ও নদিয়ার বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম ‘আনম্যাপড’ (Unmapped) বা চিহ্নিতকরণহীন অবস্থায় থাকায় তাঁদের ভোটাধিকার নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ‘আনম্যাপড’ ভোটারদের বড় অংশই মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ । আর এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে চড়ছে তৃণমূল ও বিজেপির রাজনৈতিক পারদ ।
পরিসংখ্যান বলছে, মতুয়া গড় হিসেবে পরিচিত বিধানসভাগুলিতে ‘আনম্যাপড’ ভোটারের হার উদ্বেগজনক । খসড়া তালিকা অনুযায়ী, সীমান্তবর্তী গাইঘাটায় 14.5 শতাংশ, হাবড়ায় 13.6 শতাংশ এবং বাগদাতে 12.7 শতাংশ ভোটারের ম্যাপিং করা সম্ভব হয়নি । নদিয়ার কল্যাণীতে এই হার 11.9 শতাংশ, রানাঘাট উত্তর-পূর্বে 11.2 শতাংশ এবং বনগাঁ উত্তরে 11.3 শতাংশ । এছাড়া কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ, চাকদহ, শান্তিপুর এবং হরিণঘাটাতেও 7 থেকে 10 শতাংশেরও বেশি ভোটারের নাম এই অনিশ্চয়তার তালিকায় রয়েছে ৷ প্রভাব পড়েছে মমতার কেন্দ্রেও ৷
শুনানি শুরু এরপর কী হবে ?
27 ডিসেম্বর অর্থাৎ শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি । হিয়ারিংয়ে যাঁদের ডাকা হচ্ছে, তাঁদের নির্দিষ্ট কয়েকটি নথি জমা দিতে হবে ৷ আর সেই নথির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন ৷ মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলিও জানে শুনানির গুরুত্ব খুবই বেশি ৷ তার জন্য আলাদা করে বৈঠকও করেছে বিভিন্ন দল ৷ বিএলএ-দের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মমতাও ৷
তবে শুনানি শুরুর আগেই প্রায় 100 জন মাইক্রো অবজার্ভার কাজে যোগ দেওয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি পাঠালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে । তাছাড়া রাজ্যকে না-জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের এই কাজে নেওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার আগে নজরুল মঞ্চে 4600 মাইক্রো অবজার্ভারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে কমিশন । এঁদের মধ্যেই 100 জন বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ৷ এমনই আবহে শুরু হওয়া শুনানিতে কী কী উঠে আসে সেটাই এখন দেখার ৷
