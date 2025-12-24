পহেলগাঁওয়ের প্রতিশোধ অপারেশন সিঁদুর, ফিরে দেখা ভারত-পাক সংঘাতের প্রহর

পহেলগাঁওয়ের প্রতিশোধ অপারেশন সিঁদুর, ফিরে দেখা ভারত-পাক সংঘাতের প্রহর
আবারও রক্তাক্ত উপত্যকা ৷ 22 এপ্রিল পহেলগাঁও আক্রমণের জবাবে অপারেশন সিঁদুর করে ভারতীয় বাহিনী ৷ ভারত-পাক সম্পর্কের বদলে যাওয়া সমীকরণ নিয়ে বিশ্লেষণে ইটিভি ভারত ৷
Published : December 24, 2025 at 7:27 PM IST
হায়দরাবাদ: ছবির মতো সুন্দর বৈসরণ উপত্যকায় বেড়াতে গিয়েছিলেন ওঁরা ৷ দক্ষিণ কাশ্মীরের পহলেগাঁওয়ের এই জনপদ যে মৃত্যুর বিভিষিকা হয়ে নেমে আসবে, তা জানা ছিল না কারও ৷ আচমকা জঙ্গলের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন জঙ্গি ৷ হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র ৷ এরপরের কয়েক মিনিট ভয়াবহ ৷ পর্যটকরা কালমা পড়তে পারেন কি না, জেনে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় হত্যা ৷ আতঙ্কের নাম পহেলগাঁও ৷
26 জন পর্যটকের মৃত্যু ব্যর্থ হতে দেবে না ভারত ৷ জানত পৃথিবী ৷ 22 এপ্রিলের জঙ্গি হানার 15 দিনের মধ্যে 6 মে রাতে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে হামলা চালিয়ে 9টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা ৷ 23 মিনিটের অপারেশনে বাহাওয়ালপুরে মৌলানা মাসুদ আজাহারের সাম্রাজ্য় ভেঙে চুরমার করে দেয় ভারতীয় বাহিনি ৷ জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি মুরিদকে-তে থাকা লস্কর-ই-তৈবার ঘাঁটিতেও হামলা চলে ৷ সেই নয়ের দশকের শেষ থেকে ভারতে হওয়া একাধিক সন্ত্রাসবাদী হানার মাস্টারমাইন্ড মাসুদের পরিরারেরও 10 জনের মৃত্যু হয় ভারতের হামলায় ৷
জবাব দেয় পকিস্তান ৷ কাশ্মীরে এলওসি-র আশপাশে থাকা গ্রামে পরপর এসে পড়তে থাকে পাকিস্তানের ড্রোন থেকে শুরু করে ক্ষেপণাস্ত্র ৷ ভারতের নাগরিকদের মৃত্যুর পর আরও কড়া জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী ৷ লাহোরে পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে চলে হামলা ৷ ভারতীয় বাহিনীর পরাক্রমের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি পাকিস্তান ৷
পাকিস্তানের দিক থেকে জবাব এলেও কাজের কাজ হয়নি ৷ শত্রুপক্ষের সশস্ত্র ড্রোনের পাশাপাশি আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল (ইউএভি) এবং ক্ষেপণাস্ত্র ভারতের মাটি স্পর্শই করতে পারেনি। পাকিস্তানের হামলার সময় একের পর এক পাক ড্রোন, ইউএভি ধ্বংস করেছে ভারতের নিজস্ব আকাশতির এয়ার ডিফেন্স কন্ট্রোল অ্যান্ড রিপোর্টিং সিস্টেম (এডিসিআরএস) এবং রাশিয়া থেকে আনা এস-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ৷ মাত্র এক বছর আগে ভারতের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এআই নির্ভর এই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ।
ভারতে আঘাত হানতে চিন ও তুরস্কের অস্ত্র ব্যবহার করেছিল পাকিস্তান ৷ দিল্লির ভরসা ছিল দেশের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্র ৷ সেদিক থেকে অপারেশন সিঁদুর দেখিয়েছে প্রতিরক্ষার দিক থেকে আমাদের পরনির্ভরতা আগের থেকে অনেকটাই কমে গিয়েছে ৷ সামরিক অভিযানে পাকিস্তানকে সাহায্য করায় তুরস্ক বয়কটের ডাক দেন পর্যটকরা ৷ সাম্প্রতিক প্রবণতা থেকে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে, ভারতীয় পর্যটকরা তুরস্কে যেতে পছন্দ করেন ৷ তবে অপারেশন সিঁদুরের পর বাতিল হয় বহু বুকিং ৷ চিনের সঙ্গে কখনও পাকিস্তান কখনও আবার বাংলাদেশের মাত্রাতিরিক্ত নৈকট্য ভারতের বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জ ৷ শিলিগুড়ি লাগোয়া বিমানঘাঁটি লালমনিরহাটের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে ৷ গত পাঁচ দশক ধরে ব্যবহার না-করা এই এয়ারবেসকে ঢেলে সাজাতে চিন এবং পাকিস্তানের সাহায্য় নেওয়ার পথে হাঁটছে বাংলাদেশ ৷ তবে এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুরু করা শুল্ক-যুদ্ধের আবহে ভারত-রাশিয়া ও চিনের মধ্যে সম্পর্ক খানিক অন্য মাত্রা পেয়েছে ৷
অপারেশন সিঁদুরের আরও একটি দিক আছে ৷ তা হল, ভারতের সামরিক শক্তির সঙ্গে দেশবাসীর প্রত্যক্ষ পরিচয় হওয়া ৷ 6 মে রাতে হামলার পর থেকে 10 তারিখ অশান্তি থামা পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন ভারতীয় সেনার সামরিক দক্ষতা তুলে ধরা হত ভারতের তরফে ৷ ভারতের আক্রমণে কোণঠাসা পাকিস্তান আর তার হয়ে মিথ্যা খবর ছড়ানোর দায়িত্বে থাকা বাহিনীর প্রতিটি আজগুবি দাবির জবাব দিয়েছেন ভারতের সামরিক নেতৃত্ব ৷
সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার ব্যোমিকা সিংয়ের কথা আলাদা করে বলা দরকার ৷ ভারতের ডিজিএমও (ডাইরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন) রাজীব ঘাই-ও একাধিকবার ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাকিস্তানের থেকে কতটা ভালো সেটা জানান ৷ বিরাট কোহলি যেদিন টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছেন সেদিন তাঁর কথা উল্লেখ করে ডিজিএমও সাংবাদিকদের জানান ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও কিং কোহলির মতো শক্তিশালী ৷ এই তিনজনের পাশাপাশি এই পর্বে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রীর কথাও বলা বিশেষ প্রয়োজন ৷ যুক্তির ঠাস বুনোটে ইসলামাবাদকে বারবার বিদ্ধ করেছেন এই দুঁদে আমলা ৷ সংঘর্ষ বন্ধের পর সোশাল মিডিয়ার 'ট্রোলআর্মি' আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল আমলার পরিবারকে ৷
10 মে শনিবার বিকেলের দিকে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে বন্ধে সম্মত হয় ৷ ভারত সরকার বারবার জানিয়েছে, দিল্লির পরাক্রমে দিশাহারা ইসলামাবাদ সংঘর্ষ বন্ধ করতে কাতর অনুরোধ করেছিল ৷ সেটা মেনে নেয় ভারতীয় বাহিনী ৷ তবে এখান থেকেই এক নতুন বিতর্কের শুরু ৷ ভারত বা পাকিস্তানের আগে সংঘর্ষ বিরতির কথা ঘোষণা করে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তাঁর দাবি, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের পাশাপাশি মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও দিল্লি ও ইসবলামাবাদকে সংঘর্ষ বন্ধ করতে রাজি করিয়েছেন ৷ তাও আবার ব্যবসার টোপ দিয়ে ৷ এই দাবি একবার নয় কমপক্ষে তিরিশবার করেছেন হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা ৷
কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলগুলি এই প্রশ্নে মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনায় সরব ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে হাত শিবিরের নেতাদের দাবি, বিদেশ নীতির প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ ৷ তাই ট্রাম্প বারবার সংঘর্ষ বিরতির জন্য বাহবা দাবি করলেও মোদি সরকার কিছুই করতে পারছে না ৷ তবে এই অংশটা বাদ দিলে পহেলগাঁওয়ের হামলা থেকে অপারেশন সিঁদুর পর্যন্ত সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে বিরোধী শিবির ৷
সংঘর্ষের ময়দানে পাকিস্তানকে জবাব দিলেই সবটা যে হয়ে যাবে না তা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আর তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংসদদের প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার ৷ শাসক ও বিরোধী পক্ষের 50 জন সাংসদকে নিয়ে তৈরি হয় সাতটি দল ৷ 33টি দেশে গিয়ে ভারতের বক্তব্য তুলে ধরেন এই সাংসদরা ৷ এই পর্বটিও যে বিতর্ক-মুক্ত ছিল তা নয় ৷ আর পাঁচটি ব্যাপারের মতো এখানেও বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্য়ে টানাপোড়েন ছিল চোখে পড়ার মতো ৷
প্রতিটি দল থেকেই সাংসদদের নাম চেয়ে পাঠায় কেন্দ্র ৷ কংগ্রেস কয়েকজনের নাম পাঠালেও সেই তালিকায় ছিলেন না শশী থারুর ৷ বৈদেশিক বিষয়ের থারুরের দখল সর্বজনবিদিত ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা শশী রাজনীতিতে এসে কংগ্রেসের সদস্য় হয়ে বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন ৷ তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে ভারতের বক্তব্য তুলে ধরার দলে শশী থাকবেন তাতে অবাক হওয়ার কোনও অবকাশ নেই ৷
কিন্তু অপারেশন সিঁদুর নিয়ে কংগ্রেসের থেকে বিপরীত অবস্থান নিয়েছিলেন সাংসদ ৷ কংগ্রেস-সহ কয়েকটি বিরোধী দল মনে করে পাকিস্তানকে বাগে পেয়েও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার আগে সংঘর্ষ বন্ধ করে ঠিক করেনি মোদি সরকার ৷ শশীর প্রকাশ্য়েই তাঁর দলের এই অবস্থানের বিরোধিতা করে জানান, সরকারের পদক্ষেপ সঠিক ৷ এরপরই তাঁর নাম বাদ যায় ৷ তবে দল নাম বাদ দিলেও প্রতিনিধি দল থেকে শশীর নাম বাদ যায়নি ৷ শুধু তাই নয়, আমেরিকার মতো দেশে যাওয়া সাংসদ প্রতিনিধি দলের মাথায় ছিলেন কেরলের তিরুঅনন্তপুরমের সাংসদ ৷
ততদিনে ভারতকে স্বাধীন করতে বিল পাশ হয়েছে ব্রিটিশ সংসদে ৷ বহু প্রতিক্ষিত স্বাধীনতার অপেক্ষায় দিন গুণছে দেশ ৷ নতুন সরকার কেমন হবে তা নিয়ে নিরন্তর চর্চার মধ্য়ে মহাত্মা গান্ধিকে একাধিক চিঠি লেখেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ৷ তাঁর প্রশ্ন এতদিন আলাদা আলাদা ধর্ম-বর্ণ-ভাষার মানুষ ব্রিটিশ শাসককের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়েছে, স্বাধীনতার জন্য় ৷ এখন সেই কাঙ্খিত লক্ষ্য পাওয়া হয়ে গিয়েছ ৷ এবার এতবড় দেশকে এক সূত্রে বাঁধা কীভাবে সম্ভব ?
স্বাধীন দেশে গত আট দশকে বারবার উঠেছে এই প্রশ্ন ৷ তবে শুধু প্রশ্নের ভিড়ে গুলিয়ে যাওয়া নয়- মিলেছে উত্তরও ৷ এমন কিছু মুহূর্তও এসেছে যেখানে সব অর্থেই এক হয়েছে দেশ ৷ 2025 সালে তেমনই এক মুহূর্ত এনে দিয়েছিল পহেলগাঁওয়ের হামলা এবং তার পাল্টা ভারতের অপারেশন সিঁদুর ৷ 140 কোটির দেশ একসুরে গোটা দুনিয়াকে বলেছিল, সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসবাদীদের কোনও জায়গা নেই ভারতের মাটিতে ৷ জঙ্গিরা ভারতকে রক্তাক্ত করলে তা বহুগুণ করে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে ৷