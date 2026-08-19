'নিজের গভীরে থাকা অনুভূতি-মুহূর্ত লেখা সহজ ছিল না', আত্মজীবনী নিয়ে অকপট সোনিয়া

'নিজের গভীরে থাকা অনুভূতি-মুহূর্ত লেখা সহজ ছিল না', আত্মজীবনী নিয়ে অকপট সোনিয়া
চলতি বছরের নভেম্বরে প্রকাশিত হবে সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী ৷ এই স্মৃতিকথা লেখা নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন তিনি ৷
By PTI
Published : August 19, 2026 at 9:30 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 অগস্ট: আর মাস দুয়েকের অপেক্ষা ! 10 নভেম্বর প্রকাশিত হবে কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির লেখা আত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' ৷ 544 পাতার এই স্মৃতিকথা প্রকাশের কথা সামনে এসেছে গতকালই ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্র রাজীব গান্ধির ইতালিয় বংশোদ্ভূত স্ত্রী সোনিয়ার আত্মজীবনীর প্রচ্ছদ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন পবন খেরা, সুপ্রিয়া শ্রীনাতের মতো কংগ্রেস নেতা-নেত্রীরা ৷
আত্মজীবনী লেখা মানে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া ৷ অন্তরের অন্দরে থাকা অনুভূতি-অভিজ্ঞতাগুলি ভাগ করে নেওয়া, যা মোটেও সহজ ছিল না বলেই জানিয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী ৷ বইটির প্রকাশক সংস্থা 'আলফ্রেড এ নফ' তাঁর একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে সোনিয়া গান্ধি লিখেছেন, "একটা হৃদয়বিদারক ঘটনা এবং একটা ক্ষতির জন্য তাঁকে রাজনীতির দুনিয়ায় আসতে হয়েছিল ৷ তার আগে পর্যন্ত আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করে গিয়েছি ৷"
তিনি আরও লেখেন, "নিজের জীবন সম্পর্কে লেখাটা আমার কাছে খুব সহজ ছিল না ৷ এর অর্থ নিজের মনের দরজা খুলে দেওয়া, একেবারে গভীরে থাকা মুহূর্ত ও অভিজ্ঞতাগুলি অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া ৷"
আগামী 10 নভেম্বর 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' আত্মজীবনীর হার্ডকভার সংস্করণ প্রকাশিত হবে ৷ পাশাপাশি ইবুকও প্রকাশ করবে আলফ্রেড এ নফ প্রকাশনা সংস্থা ৷ পেঙ্গুইন ব়্যানডম হাউজ এই বইয়ের অডিয়ো সংস্করণ প্রকাশ করবে ৷ প্রকাশনা সংস্থা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, বইটির প্রথম এক লক্ষ কপি ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷
এই আত্মজীবনীকে 'কোমল আনন্দ আর হতাশার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আমার হৃদয়ের সফরের সাক্ষ্য' বলে উল্লেখ করেছেন সোনিয়া ৷ তিনি লেখেন, "আমার পরিবার নিয়ে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে ৷ কিন্তু খুব কম আখ্যানই প্রকৃত উদ্দেশ্য পৌঁছতে পেরেছে ও বাস্তবায়িত হয়েছে ৷" তাঁর সংযোজন, বইটি অনেক দিক থেকেই তাঁদের মানবিকতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ৷
এই স্মৃতিকথায় যুদ্ধ-পরবর্তী ইতালিতে সোনিয়া গান্ধির শৈশব থেকে ভারতে এসে রাজীব গান্ধিকে বিবাহ, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির পুত্রবধূ হয়ে ওঠার কাহিনি তুলে ধরেছেন 79 বছর বয়সি প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী ৷
বইটির শুরু হয়েছে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে ৷ 1965 সালে 19 বছর বয়সি তরুণী ছাত্রী সোনিয়া মাইনো রাজীব গান্ধি নামের এক যুবকের প্রেমে পড়েছেন ৷ এর পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে তাঁদের বিয়ে হয় ৷ কীভাবে তাঁর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধির আলাপ হয়, হিন্দি ভাষা শেখা, শাড়ি পরার চেষ্টা এবং ভারতীয় খাবার উপভোগ করা ৷ এর সঙ্গে তাঁর পরিবারের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া একের পর এক ঝড়ের বর্ণনাও দিয়েছেন তিনি এই আত্মজীবনীতে ৷