সমুদ্র থেকে কয়েক হাজার ফুট উচ্চতায় বিশ্বের দীর্ঘতম টানেলের উন্মোচন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

সমুদ্র থেকে কয়েক হাজার ফুট উচ্চতায় বিশ্বের দীর্ঘতম টানেলের উন্মোচন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
বিশ্বের দীর্ঘতম টানেল তৈরি হয়েছে ভারতে ৷ জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গে লাদাখের সংযোগ রক্ষাকারী এই টানেলটি জনসাধারণের জন্য খুলবে আরও দু'বছর পর ৷
Published : June 9, 2026 at 8:51 PM IST
জোজিলা, 9 জুন: বিশ্বের দীর্ঘতম সিঙ্গল-টিউব বাই-ডিরেকশনাল সুড়ঙ্গ তৈরির কিছু কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ মঙ্গলবার দুপুরে কেন্দ্রীয় সড়ক মন্ত্রী নীতীন গড়কড়ি একটি অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন ৷
সমুদ্র স্তর থেকে 11 হাজার 578 ফুট (3 হাজার 535 মিটার) উচ্চতায় অবস্থিত এই টানেলটি জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গে লাদাখকে যুক্ত করবে ৷ এদিন দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গড়কড়ে রিমোট টিপে বিস্ফোরণ ঘটান এবং লাদাখের কাছে মিনিমার্গে এই সুড়ঙ্গে ইস্ট পোর্টাল-এর দ্বার উন্মোচন করেন ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা এবং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ৷ তিনি বলেন, "লাদাখের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ লাইফলাইন হিসাবে কাজ করবে এই সুড়ঙ্গ ৷ আমি লাদাখ ও জম্মু-কাশ্মীরের মানুষকে উষ্ণ অভর্থ্যনা জানাই ৷"
কেন্দ্রীয় সড়ক মন্ত্রী নীতীন গড়কড়ি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে পরিকাঠামো উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও এই প্রজেক্টের প্রয়োজনীয় টেন্ডার ইস্যু করা হয়েছিল চার বার ৷ প্রথমে এই টানেল তৈরির জন্য 12 হাজার কোটি টাকা খরচ হবে বলে ধরা হয়েছিল ৷ পরে এই বাজেট 5 হাজার কোটি টাকা কমিয়ে 7 হাজার কোটিতে নামিয়ে আনা হয় ৷"
এই সুড়ঙ্গটি চওড়ায় 9.5 মিটার, উচ্চতা 7.57 মিটার এবং দৈর্ঘ্য 13.153 কিমি ৷ ঘোড়ার নালের মতো আকৃতির সিঙ্গল টিউব এবং দু'টি লেনের টানেল ৷ যে কোনও ঋতুতে কাশ্মীর উপত্যকা এবং লাদাখের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা যাবে এই টানেলের মাধ্যমে ৷2020 সালের অক্টোবর থেকে এই টানেলের নির্মাণ কাজ চলছিল ৷
ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (NHIDCL)-এর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গ খননের এই গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি নির্ধারিত সময়ের ছ'মাস আগেই সম্পন্ন হয়েছে ৷ কর্মকর্তারা জানান, 2028 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুড়ঙ্গটি জনসাধারণের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে ৷ খননকাজ শেষ হওয়ার পর সিভিল বা নির্মাণকাজের জন্য আরও 7-8 মাস সময় লাগবে এবং এরপর বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রিক্যাল কাজের সূচনা হবে ৷
কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সুড়ঙ্গটি পাকিস্তান ও চিন সীমান্তের দিকে সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম দ্রুত ও নিরাপদে পৌঁছে দিতে সহায়তা করবে ৷ 2020 সালে ভারত ও চিনের বাহিনীর মধ্যে সরাসরি সংঘাতের ঘটনার পর, কৌশলগত অবস্থানের কারণে এই অঞ্চলে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা হয়েছে ৷