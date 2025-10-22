বিশ্বের প্রথম রামায়ণ মিউজিয়াম, ত্রেতাযুগের সাক্ষী থাকবেন পর্যটকরা

বিশ্বের প্রথম রামায়ণ মিউজিয়াম, ত্রেতাযুগের সাক্ষী থাকবেন পর্যটকরা
বইয়ের পাতার পর এবার জাদুঘরে সাতকাণ্ড রামায়ণ ৷ অযোধ্যা ভ্রমণে পর্যটকদের মিলবে বাড়তি পাওনা ৷ কবে থেকে খুলছে মিউজিয়াম, জানতে পড়ুন বিস্তারিত প্রতিবেদন ৷
Published : October 22, 2025 at 1:16 PM IST
অযোধ্যা, 22 অক্টোবর: রামমন্দির নির্মাণের পর এবার আরও একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক ছুঁতে চলেছে অযোধ্যা । রামজন্মভূমিতে এবার বিশ্বের প্রথম রামায়ণ ওয়াক্স মিউজিয়াম গড়ে উঠছে । যার কাজ প্রায় শেষের পথে ৷ এই জাদুঘরে ত্রেতা যুগের ঝলক দেখতে পাবেন পর্যটকরা ৷
অযোধ্যার চৌরাসি কোশি পরিক্রমা মার্গে কাশীরাম কলোনির সামনে নির্মিত হচ্ছে এই জাদুঘরটি ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী নভেম্বর মাসেই দর্শকের জন্য খুলে যেতে পারে রামায়ণ ওয়াক্স মিউজিয়ামটি ৷ মনে করা হচ্ছে জাদুঘরটি খুললে কেবল ভক্তদের জন্য বিশ্বাস নয়, বরং পর্যটকদের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে এটি ।
মিউজিয়ামের খুঁটিনাটি
9850 বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত জাদুঘরটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ৷ এটি নির্মাণে 6 কোটি টাকা খরচ হয়েছে । রাম-সহ 50 জন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের প্রাণবন্ত মোমের মূর্তি এখানে প্রদর্শিত হবে, যা রামায়ণের পুরো কাহিনিকে জীবন্ত করে তুলবে বলে আশা । জাদুঘরটিতে একবারে 100 জনের প্রবেশের অনুমতি থাকবে ।
দর্শনার্থীরা ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশটি ত্রেতা যুগের আমেজ এবং রামের নামে সুরেলা ধ্বনিতে ভরে উঠবে । মিউজিয়ামের প্রতিটি কোণে রয়েছে স্পিকার ৷ সেগুলিতে ক্রমাগত 'রাম তারক মন্ত্র' এবং ভক্তিমূলক স্তোত্রের সুর বাজবে, যা পর্যটকদের মনকে শান্তি ও ভক্তিতে ভরিয়ে দেবে ।
জাদুঘরে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য শৈলী
জাদুঘরটি দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত হয়েছে, যা দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের একটি সুন্দর মিশ্রণকে তুলে ধরেছে । মিউজিয়ামটি দু'তলা ৷ ভবনের নিচতলায় রামলালার শৈশব থেকে সীতার স্বয়ম্বর পর্যন্ত ঘটনাগুলি চিত্রিত করা হয়েছে ৷ উপরের তলায় রামের বনবাস, সীতার অপহরণ, লঙ্কা দহন এবং রাম ও রাবণের যুদ্ধ দেখা যাবে ।
প্রতিটি মূর্তিতে আলোকসজ্জা
প্রতিটি মোমের মূর্তিতে পৃথকভাবে আলোকসজ্জা করা হয়েছে, যা চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলবে । দর্শনার্থীরা রামের পোশাক, চুল এবং হাসি স্পর্শ করে এর বাস্তবতা অনুভব করবেন । প্রবেশ পথে আপনি প্রথমে গণেশের একটি দুর্দান্ত মূর্তি দেখতে পাবেন, যা যাত্রার সূচনার ইঙ্গিত দেয় । এরপর রামলালার শৈশব রূপের মোমের মূর্তির সঙ্গে সেলফি তোলার জন্যও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা ।
আয়ের 12 শতাংশ পুরনিগমে
জাদুঘরে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে । চারটি জরুরি অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে, যা যেকোনও জরুরি পরিস্থিতিতে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে । এই প্রকল্পটি অযোধ্যা পুরনিগমের সহযোগিতায় পরিচালিত হবে । পুর কমিশনার জয়েন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, জাদুঘরের আয়ের 12 শতাংশ সরাসরি পুরনিগমে যাবে, যা অযোধ্যার উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে ।
জাদুঘর নির্মাণে কেরলের কোম্পানি
এই বিশ্বমানের জাদুঘরটি কেরলের বিখ্যাত সুনীল ওয়াক্স মিউজিয়াম কোম্পানি দ্বারা নির্মিত হয়েছে । কোম্পানির প্রধান সুনীল বলেন, "আমরা এর আগে মহারাষ্ট্রের লোনাভালা এবং কেরলের তিরুবনন্তপুরমে সেলিব্রিটি মোমের জাদুঘর তৈরি করেছি । কিন্তু অযোধ্যার এই রামায়ণ জাদুঘরটি অনন্য । এখানে আমরা রামায়ণের 50টি চরিত্র এত সূক্ষ্মভাবে তৈরি করেছি যে দর্শকরা নিজেদের ত্রেতা যুগে আছেন বলে অনুভব করবেন ।"
সুনীল জানিয়েছেন, জাদুঘরের বাইরে পার্কিং ব্যবস্থা ছাড়াও, একটি স্টুডিও কফি হাউস, স্ন্যাক জোন এবং বিনোদন এলাকাও তৈরি করা হচ্ছে । পর্যটকরা কেবল ওয়াক্স মিউজিয়ামটি উপভোগ করবেন না, বরং দক্ষিণ ভারতীয় এবং উত্তর ভারতীয় খাবারগুলির স্বাদ নিতে পারবেন ।
টিকিটের দাম
রামায়ণের মোট 50টি চরিত্রের মধ্যে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, হনুমান, রাবণ, বিভীষণ-সহ সমস্ত প্রধান চরিত্র রয়েছে । নিরাপত্তা এবং সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে জাদুঘরটি অত্যাধুনিক । সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তারক্ষীরা এটি 24x7 পর্যবেক্ষণ করবে । রামায়ণ ওয়াক্স মিউজিয়ামের প্রবেশ মূল্য বা টিকিটের দাম থাকছে 100 টাকা ।