সবচেয়ে বেশি সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড, মোদিকে শুভেচ্ছা বিশ্বনেতাদের

সবচেয়ে বেশি সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড, মোদিকে শুভেচ্ছা বিশ্বনেতাদের
রেকর্ড গড়তেই যুগান্তকারী শাসনব্যবস্থা, উন্নয়নশীল দেশসমূহের পক্ষে মোদির বলিষ্ঠ অবস্থান গতিশীল ভারতের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তাধারার প্রশংসা করেছেন বিশ্বনেতারা ৷
Published : June 10, 2026 at 8:23 AM IST
নয়াদিল্লি, 10 জুন: দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের গৌরব অর্জন করলেন নরেন্দ্র মোদি ৷ 4,399 দিনের নিরবচ্ছিন্ন কার্যকাল সম্পূর্ণ করে তিনি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ড অতিক্রম করলেন । এই উপলক্ষে মোদিকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন বিশ্বের কয়েকজন নেতারা ৷
1952 সালে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হওয়া নেহরু 1952 সালের 13 মে শপথ গ্রহণ করেন এবং 1964 সালের 27 মে পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন—তাঁর সেই মেয়াদকাল ছিল 4,398 দিনের ।
1947 থেকে 1952 সাল পর্যন্ত নেহরুর আগের সময়কালটি ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে ৷ কারণ তখনও নির্বাচন ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি বা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি ।
ইন্দিরা গান্ধি 1966 থেকে 1984 সাল পর্যন্ত মোট 14 বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তবে তাঁর এই মেয়াদকাল ছিল বিচ্ছিন্ন বা বিরতিযুক্ত । জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর 1977 সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরাজিত হন ।
একটি সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে নেতারা প্রধানমন্ত্রী মোদির 'যুগান্তকারী শাসনব্যবস্থা', 'গ্লোবাল সাউথ'-এর (উন্নয়নশীল দেশসমূহ) পক্ষে তাঁর বলিষ্ঠ অবস্থান এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল ভারতের বিষয়ে তাঁর দূরদর্শী চিন্তাধারার প্রশংসা করেছেন ।
এর জন্য বুধবার সিনেট ইন্ডিয়া ককাসের সহ-সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর জন কর্নিন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ৷ ভারতের দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তাঁর এই মেয়াদকালকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন ।
টেক্সাসের রিপাবলিকান সিনেটর কর্নিন এক্স পোস্টে লেখেন, "ভারতের দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন ৷ তিনটি গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট বা জন রায়ের মাধ্যমে 140 কোটি মানুষের আস্থা অর্জন করে তিনি 4,399 দিন ধরে নেতৃত্ব দিয়েছেন । 25 কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনা থেকে শুরু করে ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত করা—প্রধানমন্ত্রী মোদির এই মেয়াদকাল ছিল সত্যিই বৈপ্লবিক । যুক্তরাষ্ট্র-ভারত অংশীদারিত্ব এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ।"
শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েকে এক চিঠির মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন ।
দিসানায়েকে বলেন, "এই মাইলফলকটি কেবল আপনার দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালনেরই প্রমাণ নয়, বরং বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের জনগণ আপনার নেতৃত্বের প্রতি বারবার যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন, এটি তারই প্রতিফলন ।"
শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি ভারতের অসাধারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টিও তুলে ধরেন এবং উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী মোদির দূরদর্শী চিন্তাধারা ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে শ্রীলঙ্কা-সহ অনেক দেশকে অনুপ্রাণিত করেছে ।
প্রধানমন্ত্রী মোদি 2025 সালের 4 থেকে 6ই এপ্রিল শ্রীলঙ্কা সফর করেন; দ্বীপরাষ্ট্রটিতে এটি ছিল তাঁর চতুর্থ সফর । এই সফরে তাঁকে 'মিত্র বিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করা হয়, যা কোনও বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া দেশটির সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ।
এই সফর ভারতের 'প্রতিবেশী-প্রথম' (Neighbourhood First) নীতিকে পুনরায় সুদৃঢ় করেছে । ভারতের অটল অংশীদারিত্বের সুফলভোগী দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কা অন্যতম; বিশেষ করে 2022 সালে শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটের সময় ভারত যে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেছিল, তা এর অন্যতম উদাহরণ ।
পাপুয়া নিউ গিনির প্রধানমন্ত্রী জেমস মারাপে এক ব্যক্তিগত ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে 'নেতৃত্বের এক আদর্শ ও দৃষ্টান্ত' হিসেবে অভিহিত করেছেন । তিনি বলেন, "20 কোটিরও (200 মিলিয়ন) বেশি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবনযাত্রার পথে নিয়ে আসা এক বিস্ময়কর সাফল্য ।"
প্রধানমন্ত্রী মারাপে পাপুয়া নিউ গিনির পক্ষ থেকে উষ্ণ বন্ধুত্বের বার্তা জানান এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন । 2023 সালের মে মাসে 'ফোরাম ফর ইন্ডিয়া-প্যাসিফিক আইল্যান্ডস কো-অপারেশন' (FIPIC-III)-এর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে পাপুয়া নিউ গিনিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ঐতিহাসিক সফর—যা ছিল কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রথম সফর—প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে রয়েছে । এই সফর 'গ্লোবাল সাউথ'-এর এক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অংশীদার হিসেবে ভারতের ভূমিকাকে আরও সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে ।
ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রধানমন্ত্রী কমলা প্রসাদ-বিসেসারও এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অভিনন্দন জানান এবং উল্লেখ করেন যে, তাঁর নেতৃত্বে ভারত বৈশ্বিক বিভিন্ন বিষয়ে একটি অগ্রগণ্য কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ।
তিনি অত্যন্ত সাধারণ পটভূমি থেকে উঠে এসে টানা তিন মেয়াদে 140 কোটি মানুষের একটি দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে মোদির যাত্রাপথকে তুলে ধরেন; পাশাপাশি বিদেশনীতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামো এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলোর ওপরও আলোকপাত করেন ।
প্রধানমন্ত্রী মোদি 2025 সালের 3 থেকে 4 জুলাই ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফর করেন । 26 বছরের মধ্যে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এটিই ছিল প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর এবং এই সফরটি ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে ভারতীয় অভিবাসীদের আগমনের 180তম বার্ষিকীর সঙ্গেও মিলে গিয়েছিল ।