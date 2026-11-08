ভারতে প্রথম 'ওয়ার্ক ফ্রম পার্ক' ! অফিসের চার দেওয়াল ছেড়ে পার্কে বসেই হবে কাজ

ভারতে প্রথম 'ওয়ার্ক ফ্রম পার্ক' ! অফিসের চার দেওয়াল ছেড়ে পার্কে বসেই হবে কাজ
Work from Parks: থাকবে বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, ক্যাফেটেরিয়া, কো-ওয়ার্কিং স্পেস, মিটিং হল-সহ আধুনিক কর্মক্ষেত্রের একাধিক সুবিধা ।
Published : November 8, 2026 at 6:59 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 নভেম্বর: প্রতিদিন একই অফিসের চার দেওয়ালে বসে কাজ করতে করতে একঘেয়েমি লাগছে ? আবার বাড়িতে বসে কাজ করলেও মন বসছে না ? এমন কর্মীদের জন্য এবার অভিনব উদ্যোগ সাইবারাবাদে ।
অফিসের পরিবেশ ও পার্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে একসঙ্গে মেলাতে দেশের মধ্যে প্রথমবার চালু হতে চলেছে 'ওয়ার্ক ফ্রম পার্ক' প্রকল্প । হায়দরাবাদের সাইবারাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সিএমসি) এই উদ্যোগ নিয়েছে । তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী, ব্যবসায়ী, ফ্রিল্যান্সার থেকে শুরু করে স্টার্টআপ সংস্থার তরুণ উদ্যোক্তারা পার্কের সবুজ পরিবেশে বসেই অফিসের মতো কাজ করার সুযোগ পাবেন । থাকবে বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, ক্যাফেটেরিয়া, কো-ওয়ার্কিং স্পেস, মিটিং হল-সহ আধুনিক কর্মক্ষেত্রের একাধিক সুবিধা ।
সাইবারাবাদে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সংখ্যা যথেষ্ট । ফলে এই এলাকায় কর্মব্যস্ত মানুষের সংখ্যাও বেশি । তাঁদের কথা মাথায় রেখেই পার্কগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে পুরসভা । যানজট, দূষণ এবং অফিসের একঘেয়েমি থেকে দূরে প্রাকৃতিক পরিবেশে কাজের সুযোগ তৈরি করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য । পুরসভা সূত্রে খবর, প্রথম পর্যায়ে দুটি পার্কে এই পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে । আগামী 1 জানুয়ারি থেকে সেগুলি চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ।
মাধাপুরে পুরসভার সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রকল্পের বিস্তারিত জানান সিএমসি কমিশনার জি সৃজনা । তাঁর বক্তব্য, দেশের মধ্যে এই ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ প্রথম । প্রাথমিকভাবে পুরসভার অধীন 30টি পার্ককে এই আদলে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে । প্রথম পর্যায়ে দুটি জায়গায় কাজ চলছে । সেখান থেকে মানুষের সাড়া কেমন মেলে, তা দেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
কোথায় তৈরি হচ্ছে এই অভিনব কর্মক্ষেত্র ? কমিশনার জানিয়েছেন, সেরিলিঙ্গমপল্লি জোনের মাজিদবন্দা মাধব হিলস কলোনিতে প্রায় 1.5 একর জমির উপর একটি পার্ককে নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে । অন্যদিকে, কুকটপল্লি জোনের মাধাপুরে প্রায় এক একর জায়গাজুড়ে তৈরি হচ্ছে দ্বিতীয় পার্কটি ।
এই পার্কগুলিতে শুধু বসে কাজ করার ব্যবস্থা থাকছে না । অফিসের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি কর্মীদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে । বড় বড় গাছের ছায়ায় শান্ত পরিবেশে থাকবে আরামদায়ক চেয়ার ও কো-ওয়ার্কিং বসার জায়গা । কাজের প্রয়োজনে মিলবে বিনামূল্যের ওয়াই-ফাই । পাশাপাশি, থাকবে ক্যাফেটেরিয়া, অ্যাম্ফিথিয়েটার এবং স্টার্টআপ সংস্থাগুলির জন্য বিশেষ থিমভিত্তিক মিটিং হল । অর্থাৎ, একদিকে যেমন একা বসে ল্যাপটপে কাজ করা যাবে, তেমনই দলগত আলোচনা, নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা কিংবা ছোটখাটো বৈঠকও করা যাবে পার্কের মধ্যে ।
কাজের ফাঁকে একটু হাঁটাহাঁটি কিংবা বিশ্রামের ব্যবস্থাও থাকছে । তৈরি করা হচ্ছে ওয়াকিং ট্র্যাক । বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার উৎসাহিত করতে থাকবে ইলেকট্রিক ভেহিকল চার্জিংয়ের পরিকাঠামো । পাশাপাশি শৌচাগার-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে । নিরাপত্তার জন্য গোটা এলাকায় সিসিটিভি নজরদারি থাকবে ।
পার্কগুলি সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে । আগামী বছর থেকে সামান্য ব্যবহারমূল্যের বিনিময়ে সাধারণ মানুষ এই পরিষেবা নিতে পারবেন । তবে কত টাকা ব্যবহারমূল্য ধার্য করা হবে, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত জানানো হয়নি ।
কমিশনার জি সৃজনার কথায়, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মীদের পাশাপাশি স্টার্টআপ সংস্থাগুলির জন্য এই উদ্যোগ বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে । তাঁর মতে, প্রচলিত অফিসের বাইরে কাজের একটি বিকল্প পরিবেশ তৈরি করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য । প্রথম দুটি পার্ক চালু হওয়ার পর মানুষের প্রতিক্রিয়া ও চাহিদা বিবেচনা করে অন্য এলাকাতেও একই ধরনের পরিকাঠামো তৈরি করা হবে । প্রয়োজনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন সুবিধাও যুক্ত করা হবে ।
আসলে গত কয়েক বছরে কাজের ধরন অনেকটাই বদলেছে । বাড়ি থেকে কাজ, কো-ওয়ার্কিং স্পেস কিংবা ক্যাফেতে বসে কাজ করার প্রবণতা বেড়েছে । সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়েই এবার সরকারি উদ্যোগে পার্ককে কর্মক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা । প্রকল্পটি সফল হলে অফিসের বাইরে কাজের নতুন ঠিকানা হয়ে উঠতে পারে শহরের পার্ক । তবে প্রকৃতির মধ্যে কাজের এই নতুন অভিজ্ঞতা কতটা জনপ্রিয় হয়, এখন সেটাই দেখার ।