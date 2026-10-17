'হুমকি দিতে পারেন, কণ্ঠরোধ নয়', আন্দোলনকারীদের যৌন হেনস্তার অভিযোগে দিল্লি পুলিশ সদর দফতরে মহিলাদের মিছিল

'হুমকি দিতে পারেন, কণ্ঠরোধ নয়', আন্দোলনকারীদের যৌন হেনস্তার অভিযোগে দিল্লি পুলিশ সদর দফতরে মহিলাদের মিছিল
Sexual assaults on protesters: বিক্ষোভকারীদের দাবি, শুধু বিভাগীয় তদন্ত নয়, অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করতে হবে ।
By PTI
Published : October 17, 2026 at 4:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 অক্টোবর: নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঘিরে পুলিশি পদক্ষেপের সময় মহিলা ও রূপান্তরকামী আন্দোলনকারীদের যৌন হেনস্তা এবং শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল । সেই ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে শনিবার দিল্লি পুলিশের সদর দফতরের দিকে মিছিল করলেন বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ও অধিকারকর্মীরা । তাঁদের স্লোগান, "হুমকি দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের কণ্ঠরোধ করতে পারবেন না ।" বিক্ষোভকারীদের দাবি, শুধু বিভাগীয় তদন্ত নয়, অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করতে হবে । একই সঙ্গে জনজীবন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলাদের নিরাপদে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করার দাবিও তুলেছেন তাঁরা ।
শনিবার সকালে গুরুদ্বার বাংলা সাহিবের কাছে জমায়েত হন আন্দোলনকারীরা । হাতে ছিল ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড । সেখান থেকে মিছিল করে দিল্লি পুলিশ সদর দফতরের দিকে এগোন তাঁরা । একটি প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'মহিলারা সব ধরনের শোষণ ও দমন থেকে মুক্তি চান ।' পুলিশের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তা, শারীরিক নির্যাতন এবং আন্দোলনকারীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলে কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা ।
মিছিলের পরে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীদের একাংশ । তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল দিল্লির অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার জগদেব সিংহের সঙ্গে কথা বলে । পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে বলে সংগঠনগুলির তরফে জানানো হয় ।
20 জুলাই থেকে নির্যাতনের অভিযোগ
মহিলা ও অধিকার সংগঠনগুলির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ঘিরে 20 জুলাই থেকে পুলিশি পদক্ষেপের সময় মহিলাদের পাশাপাশি রূপান্তরকামী ও নন-বাইনারি আন্দোলনকারীদেরও যৌন হেনস্তা এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে । 2 অক্টোবরের পর থেকে এ ধরনের অভিযোগ আরও বেড়েছে বলে দাবি তাদের ।
সংগঠনগুলির বক্তব্য, একাধিক ভিডিয়ো, ছবি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণে পুলিশি অভিযানের সময় নির্যাতনের অভিযোগ উঠে এসেছে । কয়েকটি ভিডিয়োয় পুরুষ পুলিশকর্মীদের মহিলা আন্দোলনকারীদের মারধর করতে দেখা গিয়েছে বলে দাবি করেছেন তাঁরা । এমনকি আটক করার পরে বাস ও আটককেন্দ্রের ভিতরেও যৌন হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে ।
এই অভিযোগগুলির স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, পুলিশের দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা । কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের নামে কোনও আন্দোলনকারীকে যৌন হেনস্তা বা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হলে তা গুরুতর উদ্বেগের বিষয় । অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে সত্য সামনে আনা এবং দায়ীদের শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন ।
মহিলা সাংবাদিকের অভিযোগ ঘিরেও বিতর্ক
বিক্ষোভ ঘিরে বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছেন এক তরুণী সাংবাদিকও । তাঁর অভিযোগ, বিক্ষোভের সময় সহকারী পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার এক আধিকারিক তাঁর স্তনে হাত দিয়েছিলেন । ওই সাংবাদিক অভিযোগ জানাতে গেলে তাঁকে আটক করা হয় এবং তাঁর ও অন্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় বলে দাবি মহিলা সংগঠনগুলির ।
এর আগে, 3 অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরের কাছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালীন তিন মহিলা সাংবাদিক পুলিশের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলেছিলেন । তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছিল, তদন্তের জন্য অভিযোগগুলি অপরাধ দমন শাখায় পাঠানো হয়েছে । পুলিশি পদক্ষেপের সময় ঠিক কী ঘটেছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । মহিলা সংগঠনগুলির বক্তব্য, অভিযোগকারীদের কথা শোনা এবং নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করার পরিবর্তে তাঁদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা ন্যায়বিচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে ।
জাতপাত, ধর্ম ও লিঙ্গবিদ্বেষমূলক মন্তব্যের অভিযোগ
পুলিশি পদক্ষেপের সময় আন্দোলনকারীদের জাতপাত, ধর্ম এবং লিঙ্গপরিচয়কে কেন্দ্র করে অপমানজনক মন্তব্যের মুখে পড়তে হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছে আন্দোলনকারীরা । তাদের দাবি, মহিলাদের পাশাপাশি রূপান্তরকামী ও নন-বাইনারি ব্যক্তিদেরও নিশানা করা হয়েছে । এই ধরনের আচরণ বন্ধ করতে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষের আরও সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন বলে মনে করছেন তাঁরা ।
স্মারকলিপিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনি পদক্ষেপ, যৌন হেনস্তার ঘটনায় দায়মুক্তির সংস্কৃতি বন্ধ করা এবং আন্দোলনকারীদের অধিকার রক্ষার দাবি জানানো হয়েছে । মহিলারা যাতে ভয় ছাড়াই রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে ।
মিছিলে অংশ নেওয়া সংগঠনগুলির মধ্যে ছিল অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক উইমেনস অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন, অল ইন্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ উইমেনস অ্যাসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, অল ইন্ডিয়া ফেমিনিস্ট অ্যালায়েন্স-সহ একাধিক মহিলা, শ্রমজীবী ও অধিকার সংগঠন ।
যৌন হেনস্তার অভিযোগের পাশাপাশি এসআইআর বন্ধের দাবিও
শুধু পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ নয়, মিছিল থেকে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেও সরব হন আন্দোলনকারীরা । মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিও তোলেন তাঁরা । তাঁদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি দমন-পীড়ন চলছে ।
নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঘিরে দিল্লিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তেজনা চলছে । ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিরোধীদের আপত্তি, আন্দোলনকারীদের আটক করা এবং পুলিশি আচরণ নিয়ে প্রশ্ন- সব মিলিয়ে বিষয়টি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে । এর মধ্যেই যৌন হেনস্তার অভিযোগে মহিলা সংগঠনগুলির এই মিছিল নতুন করে পুলিশি জবাবদিহির প্রশ্ন সামনে আনল ।
আন্দোলনকারীদের মূল দাবি, অভিযোগের দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক । তাঁদের বক্তব্য, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিবাদ করার অধিকার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সেই প্রতিবাদে অংশ নেওয়া মহিলাদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও প্রশাসনের দায়িত্ব ।