"বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেওয়া হোক" ETV Bharat কে জানালেন Missile Woman of India

"বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেওয়া হোক" ETV Bharat কে জানালেন Missile Woman of India
Women's Day 2026 : Missile Woman of India -কে চেনেন ? কেরলের ছোট্ট মেয়েটাকে চিনুন নতুন নামে ৷
Published : March 4, 2026 at 7:21 PM IST
অনুভা জৈন
হায়দরাবাদ : কেরলের সেই ছোট্ট মেয়েটার আজ পরিচয় ডক্টর টেসি থমাস ৷ নামটা অনেকেই শুনেছেন, অনেকের আবার অচেনা ৷ নামের পরিবর্তে অনেকেই তাঁকে Missile Woman of India নামেও জানেন ৷ কিন্তু টেসি থমাস কে ?
1985 সালে টেসি থমাস ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে যোগ দেন Defence Research and Development Organisation-এ ৷ Agni IV এবং Agni V Ballistic Missile Programme এ প্রজেক্ট ডিরেক্টর ছিলেন ৷ বর্তমানে কন্যাকুমারির NICHE বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে রয়েছেন ৷ আন্তর্জাতিক নারী দিবস 2026 এর আগে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি ৷ সেখানেই তিনি জানালেন STEM-এ ভারতীয় নারীদের ভূমিকা কতটা ৷ পাশাপাশি ভারতের মিসাইল সিস্টেম কতটা পরিবর্তিত হয়েছে সেই বিষয়েও নিজের মতামত ব্যাক্ত করলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ৷
প্রশ্ন 1 - আমরা মূলত মহিলা আইকন বা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব মহিলা পদপ্রদর্শক হন তাঁদের নিয়ে উদযাপন করি ৷ কিন্তু সেইসব যদি পাশে রেখে জানতে চাওয়া হয়, টেসি থমাস কে ছিলেন ? কীভাবে তাঁর কৌতূহল ও অভিজ্ঞতা তাঁকে বিজ্ঞানের দিকে টেনে এনেছে, সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কী বলবেন ?
ডক্টর টেসি থমাস- কেরলের আলেপ্পির একটি ছোটো গ্রাম আলাপ্পুজা ৷ সেখানেই আমার বড় হয়ে ওঠা ৷ ছোটো থেকেই অঙ্ক ও বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল ৷ সর্বপ্রথম থুম্বা রকেট লঞ্চিং স্টেশন থেকে রকেট উৎক্ষেপণ দেখতাম ৷ সেখান থেকেই এই বিষয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মায় ৷ এবং সেই আকর্ষণ থেকে আমি ইঞ্জিনিয়র হই ৷ স্নাতক উত্তীর্ণ হয়ে আমি মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে আবেদন করি ৷ এবং তারপর এই মিসাইল জগতে আমার প্রবেশ ৷
প্রশ্ন 2- 1960-70 সালে আপনি কেরলের একটি গ্রাম থেকে বড় হয়েছেন ৷ তারপর আপনি মিসাইল জগতে প্রবেশ করেছেন ৷ আপনার কি একবারও মনে হয়নি এই ক্ষেত্রটি মূলত 'পুরুষ কেন্দ্রীক' ? নাকি শুধুমাত্র কৌতূহল থেকেই এই জগতে চলে এসেছেন ?
ডক্টর টেসি থমাস- অবশ্যই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা বা ভালোবাসা ছিল আমার ৷ সেই সময় ইঞ্জিয়ারিং শাখায় পড়াশোনা করা একটা বড় প্রাপ্তি বলতে পারেন ৷ স্নাতক হওয়ার পর DRDO র একটি কোর্সে আমি আবেদন করি ৷ সেখান থেকেই আমি এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করি ৷ আমি সবসময় চেয়েছি বিজ্ঞানের এমন ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করব যাতে রিয়েল ওয়ার্ল্ড সমস্যার সমাধান হয় ৷ এটা আমার মাথায় সবসময় চলত ৷ সেই কারণে আমি মিসাইল টেকনোলজি কোর্স করেছি এবং এই ক্ষেত্রে যাত্রা শুরু করেছি ৷
প্রশ্ন -3 আপনি যখন ইঞ্জিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করবেন বলে ঠিক করলেন তখন আপনার বাবা মায়ের কী বক্তব্য ছিল ? এবং এই স্ট্রিমে পড়াশোনা করার জন্য আপনি কী কী সাহায্য নিয়েছিলেন ?
উত্তর - কেরলে জন্ম ও বড় হয়েছি ৷ এবং প্রথম থেকেই আমাদের পরিবারে পড়াশোনাকে ভীষণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ৷ আমার বাবা-মা সবসময় আমাকে উদ্বুদ্ধ করতেন ৷ আমি যখন ইঞ্জিয়ারিংয়ে সুযোগ পেলাম তখন থেকেই তাঁরা ভীষণ ভাবে আমাকে সাহায্য করতেন ৷ কৌতূহল প্রবণা এবং যুক্তিপূর্ণ ভাবনাচিন্তা থেকেই আমি এই স্ট্রিমে পড়াশোনা করেছি ৷ আমি এমন একটি পরিবার থেকে বড় হয়েছি যেখানে 5 কন্যা এবং এক পুত্র সন্তান ছিল ৷ আমার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনার অফিসার ৷ তিনি ভীষণভাবে আমাকে এই পেশায় কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন ৷ আমি যেভাবে পরিবার থেকে সাহায্য পেয়ে তা সত্যিই অনবদ্য ৷ একটা ছোটো গ্রাম থেকে বড় হয়ে আমি দেশের কৌশলগত ক্ষমতায়তে সাহায্য করছি ৷ এখানে সবার সাহায্য ও উৎসাহ রয়েছে ৷
প্রশ্ন 4 - আপনাকে মিসাইল ওমেন অফ ইন্ডিয়া বলা হয় ৷ এবং আপনি অগ্নি 4 ও অগ্নি 5 প্রজেক্টের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন ৷ আচ্ছা মানসিকভাবে আপনি নিজেকে কীভাবে তৈরি করেছিলেন যার জেরে এত বড় দায়িত্ব সামলেছেন ?
উত্তর - দেখুন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ৷ কারণ কৌশলগত প্রক্রিয়ায় দেশের দায়িত্ব সামলাতে হয়েছে ৷ এটা আগেই বুঝতে হবে আমাদের কাজের গুরুত্ব বিশাল ৷ কারণ এটা সরাসরি দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত ৷ আমি এমন সময়ে যোগদান করি যেখানে ভারত অত্যন্ত জটিল কিছু প্রযুক্তি তৈরির পথে ৷ ওই সময়ে আমি বেশ কিছু দুর্দান্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি ৷ সেই সময় জটিল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করেছি এবং তারজন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে ৷
সবথেকে বড় বিষয় ছিল এন্ড-টু-এন্ড প্রযুক্তি ডেভেলপ করা ৷ ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট, ভ্যালিডেশনে এন্ড-টু-এন্ড প্রযুক্তি যোগ করার মতো কঠিন কাজ করতে হয়েছিল ৷
প্রশ্ন 5- বর্তমানে ভারত একাধিক দুর্দান্ত প্রযুক্তির এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করেছে এবং সেগুলি প্রকাশ্যেও এনেছে ৷ Vayu Shakti 2026 এ সেই প্রযুক্তি দেখানো হয়েছে ৷ ভারতের সুরক্ষার জন্য এবং এয়ার ডিফেন্স টেকনোলজিতে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ?
উত্তর - Vayu Shakti তে দেখানো হয়েছে আমাদের মিলিটারি ক্ষমতা ৷ একই সময়ে সেখানে দেখানো হয়েছে আমাদের বিপুল ক্ষমতা ৷ আমাদের দেশের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমরা এই ধরনের প্রযুক্তি তৈরি করতে পারি ৷
বর্তমানে বিশ্বে যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকা উচিত ৷ দেশের নিরাপত্তার জন্য যা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ৷ ডিজাইন, ডেভেলপ এবং এই ধরনের প্রযুক্তির একটি মজবুত ইকোসিস্টেম তৈরি রাখা খুবই জরুরি ৷ এগুলি শুধুমাত্র দেশের প্রতিরক্ষার জন্য তৈরি করা হচ্ছে এমনটা কিন্তু নয়, ভারতের সামনে বিভিন্ন বাধাকেও অতিক্রম করা সম্ভব ৷
প্রশ্ন 6- আগামী দশকে গ্লোবাল এয়ারোস্পেস এবং মিসাইল টেকনোলজিতে ভারতের অবস্থান কেমন থাকবে ?
উত্তর - এয়ারোস্পেস এবং মিসাইল প্রযুক্তিতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ৷ আমি যেমনটা বলেছি, একটা দেশের ক্ষমতা নির্ভর করে সেই দেশ কতটা নিজেকে প্রতিরক্ষা করতে পারে ৷ গোটা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই আমাদের সেই ক্ষমতা রয়েছে ৷
আজকের দিনে আমরা প্রযুক্তির দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি ৷ তবে আমাদের অবশ্যই আরও আধুনিকীকরণ করতে হবে ৷ আগামী প্রজন্মের প্রযুক্তি তৈরির দিকে নজর দিতে হবে ৷ মূলত AI নির্ভর সিস্টেম, হাইপারসনিক গাড়ি এবং এমন কিছু তৈরি করতে হবে যা কোনও সিস্টেমের ওজন বা ভার কমানে অথচ বেশি কার্যকর হবে ৷ সেই দিকে কাজ করার জন্য আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে ৷ এবং AI নির্ভর প্রযুক্তি তৈরির দিকে নজর দিতে হবে ৷
প্রশ্ন 7 - বিভিন্ন দিকে এগোচ্ছে দেশ ৷ কিন্তু একটা বিষয় আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন, প্রকৌশল ক্ষেত্রগুলিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব খুব কম ৷ নারীরা কি কোনও বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন তার জন্যই এই সব ক্ষেত্রে তাঁদের উপস্থিতি কম ? এর জন্য কি আগামীদিনে কিছু পরিবর্তন করা জরুরি ? আপনি এই বিষয়ে কী মনে করেন ?
উত্তর - বর্তমানে মহিলারা এগিয়ে আসছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা যোগদান করছেন ৷ তবে এখনও বেশ কিছু জায়গা রয়েছে যেগুলি নারীদের সমস্যা তৈরি করছে ৷ সেগুলি দেখা জরুরি এবং সর্বপরি পুরোপুরি মুছে ফেলা জরুরি ৷
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা জরুরি ৷ এছাড়াও মহিলাদের কর্মক্ষেত্রের উন্নতির জন্য তাঁদের পরিবারের তরফেও সমর্থন দেওয়া দরকার ৷ মহিলারা যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে চান তাঁদের সেই বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞান থাকা জরুরি ৷ কারণ যে কোনও কাজের জন্য দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস থাকা জরুরি ৷ সঠিক মানুষদের থেকে সাহায্য এবং মজবুত জ্ঞান থাকলে মহিলারা তাঁদের কর্মক্ষেত্রেও এগিয়ে যেতে পারবেন ৷
প্রশ্ন 8- আপনার মতে, ভারত কীভাবে STEM (Science, technology, engineering, and mathematics)-এ আরও বেশি সংখ্যক মহিলা লিডার তৈরি করতে পারে ? আপনি কি মনে করেন STEM এ মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সঠিক লিডারশিপ প্রয়োজন ?
উত্তর - যেকোনও ব্যক্তির প্রতিভা বিকাশের জন্য পরামর্শদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি ৷ নিয়মিত নির্দেশনা, উৎসাহ প্রদান এবং গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতের নেতা গঠনের জন্য সহায়তা করবে ৷
তবে একজন মানুষের ক্ষেত্রেও তাঁর শেখার ইচ্ছা এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা জরুরি ৷ এই ক্ষমতাগুলি বা গুণগুলি কোনও মানুষের মধ্যে থাকলে তিনি নেতৃত্ব দেওয়ার মতো স্থানে পৌঁছতে পারেন ৷
প্রশ্ন 9 - বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা মহিলা বিজ্ঞানীদের নিয়ে উদযাপন করি ৷ কিন্তু আমরা কীভাবে এই প্রতীকী স্বীকৃতির পরিবর্তে অর্থপূর্ণ স্বীকৃতির দিকে নজর দিতে পারি ?
উত্তর- এটি ঠিক যে প্রতীকী স্বীকৃতি আমাদের প্রয়োজন নেই ৷ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যে কাজ করে যে স্বীকৃতি পাওয়া যায় সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ৷ এবং সেটার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানসিকতার গঠনগত পরিবর্তন জরুরি ৷