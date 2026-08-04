বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের 'শাস্তি', প্রেমিকের সঙ্গে বেঁধে গ্রাম ঘোরানো হল মহিলাকে
পরস্পরকে বেঁধে ঘোরানোর সময় ভিডিয়ো করে স্থানীয় লোকজন ৷ যা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয় ৷ ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷
Published : August 4, 2026 at 8:57 AM IST
বারওয়ানি (মধ্যপ্রদেশ), 4 অগস্ট: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত থাকার অভিযোগ ৷ তার জেরেই 'শাস্তি' হিসেবে মহিলা ও তাঁর পুরুষ সঙ্গীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘোরানো হল গ্রামে ৷ সেই দৃশ্য মোবাইলে ক্যামেরা বন্দি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ এমনই ভয়াহ ঘটনার সাক্ষী মধ্যপ্রদেশের বারওয়ানি জেলা ৷
এই ঘটনার জেরে ওই মহিলার তিন আত্মীয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে । তবে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি ৷ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ওই মহিলা ও পুরুষ দু'জনেরই হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা ৷ এমন অবস্থায় দু'জনকে একে অপরের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে ৷ তারপর সেই অবস্থায় গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে । ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, একদল লোক ওই দু'জনকে এমন অপমানজনক অবস্থায় গ্রামের রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা মোবাইল ফোনে সেই দৃশ্য ছবি তুলে রাখছেন । অথচ কেউ প্রতিবাদের সাহসটুকু পর্যন্ত দেখাচ্ছে না ৷
ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ পেতেই সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার (এসডিওপি) মহেশ সুনাইয়া জানান, একটি সূত্র থেকে পুলিশ খবর পায় ঠিকরি থানা এলাকার একটি গ্রামে কিছু লোক এক মহিলা ও এক পুরুষকে আটকে রেখেছে । পুলিশের একটি দল অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই দু'জনকে উদ্ধার করে। স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে ৷ ঠিক কেন এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছেন তদন্ততকাীরা ৷
তিনি আরও জানান, ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে, পুলিশ তাঁর তিন আত্মীয়ের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে আটকে রাখা, মারধর, নারীর শালীনতা ক্ষুণ্ণ করা এবং অন্যান্য আরও অপরাধের অভিযোগে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'-র সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করেছে । অভিযুক্ত তিনজনই পলাতক এবং তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে ।
এই ধরনের ঘটনা এর আগেও একাধিকবার ঘটেছে ৷ কোথাও পরিবারে অমতে বৈবাহিক বা প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কারণে ৷ কখনও আবার অন্য কোনও কারণে ৷ প্রশাসন থেকে শুরু করে আদালত ও মনোবিদ সকলেই এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ সমাজবিদদের একটা বড় অংশই মনে করেন সামগ্রিক সচেতনা না বাড়াতে পারলে এই ধরনের ঘটনার হাত থেকে কোনওদিন রেহাই পাওয়া যাবে না ৷