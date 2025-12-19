টুর্নামেন্ট শেষ হতেই হোটেলে ধর্ষণ শুটারকে ! চাঞ্চল্য হরিয়ানায়

টুর্নামেন্ট শেষ হতেই হোটেলে ধর্ষণ শুটারকে ! চাঞ্চল্য হরিয়ানায়
দুই বান্ধবী মিলে শুটার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ৷ তারপরই বাড়ি ফেরার কথা ছিল ৷ কিন্তু রাত হয়ে যাওয়ায় এক চেনা-পরিচিতির কথায় হোটেলে গিয়ে পৌঁছন ৷
Published : December 19, 2025 at 7:25 PM IST
ফরিদাবাদ, 19 ডিসেম্বর: টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে রাত হয়ে গিয়েছিল ৷ বাড়ি যেতে না-পেরে হোটেলে পৌঁছতেই শুটারকে ধর্ষণের অভিযোগ হরিয়ানার ফরিদাবাদে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতার সতীর্থ-সহ মোট 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
হরিয়ানা পুলিশের মুখপাত্র যশপাল সিং বলেছেন, "3 অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ আদালতে পেশ করার পর ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ হোটেল কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।"
জানা গিয়েছে, ভিওয়ানির বাসিন্দা ওই মহিলা শুটার ও তাঁর সতীর্থ তিলপাট শুটিং রেঞ্জে আয়োজিত একটি টুর্নামেন্ট খেলতে ফরিদাবাদে এসেছিলেন। গত বুধবার ম্যাচ শেষ হতে রাত হয়ে যায় ৷ অত রাতে বাড়ি পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে এমনটা ভেবেও শেষচেষ্টা করেছিলেন নির্যাতিতা শুটার ৷ তিনি সতীর্থকে জানান, তাঁর এক পরিচিত থাকেন এই এলাকায় ৷ ওই ব্যক্তি তাঁদের মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন ৷ ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন নির্যাতিতা ৷ কিন্তু তিনি আসতে চাননি ৷
বান্ধবী জানান, ফরিদাবাদের ওই এলাকায় তাঁর এক বন্ধু আছে ৷ সে এসে তাঁদের নিয়ে যাবে ও রাতটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেব ৷ পরদিন সকালেই ভিওয়ানির উদ্দেশে রওনা দিয়ে দেবেন তাঁরা (দুই মহিলা শুটার) ৷ সেইমতো নির্যাতিতার বান্ধবী তাঁর বন্ধু গৌরবকে খবর দেন ৷ গৌরবের সঙ্গে আসে তার আরও এক বন্ধু সতেন্দ্র ৷ আধঘণ্টার মধ্য়ে চারজনই গিয়ে ওঠে হোটেলে ৷ তখনই চারজনের মধ্যে কথা হয়, রাতে এখানে থাকার পর বৃহস্পতিবার সকালে ভিওয়ানির উদ্দেশে রওনা দেবে দুই মহিলা ৷ তাঁদের স্থা্নীয় মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে গৌরব ও সত্যেন্দ্র ৷
তাঁরা চারজন সরাই খাজা এলাকার ওই হোটেলে দু'টি রুম বুক করেন। এরপর সকলে একসঙ্গে পার্টি করেন। তখনও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি ৷ এ পর্যন্ত নির্যাতিতার কোনও সন্দেহ হয়নি বলেও তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন ৷ রাত খানিকটা বাড়তে নির্যাতিতার বান্ধবী ও তাঁর পরিচিত গৌরব কিছু জিনিস কেনার কথা বলে হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। সেইসময়, অন্য ঘরে থাকা সত্যেন্দ্র মহিলা শুটারকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷ তখনকার মতো নিজেকে সামলে নিলেও পরে বান্ধবী হোটেলে ফিরলে তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের কথা জানান নির্যাতিতা ৷
দু'জনই তাঁদের পরিচিতদের ফোন করে ও পুরো ঘটনার কথা খুলে বলে ৷ তারা পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানান ৷ শুটাররা সাহস দেখিয়ে গৌরব ও সত্যেন্দ্রকে একটি ঘরে আটকে রাখে ও হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশে খবর দেন ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছয় ৷ নির্যতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে, মহিলার সতীর্থ-সহ 3 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে হোটেল রুমে ৷ পরবর্তী তদন্ত চলছে। নির্যাতিতার সঙ্গে তাঁর সতীর্থর যোগ রয়েছে কি না তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷