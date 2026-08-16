চেকিংয়ের সময় বিমানবন্দরে গুলি ! আহত মহিলা নিরাপত্তা কর্মী-সহ 2 জন

চেকিংয়ের সময় বিমানবন্দরে গুলি ! আহত মহিলা নিরাপত্তা কর্মী-সহ 2 জন
তল্লাশির সময় গুলি চলল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৷ জখম অবস্থায় এক মহিলা নিরাপত্তা কর্মী ও অপর ব্যক্তিকে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷
Published : August 16, 2026 at 2:15 PM IST
বারাণসী, 16 অগস্ট: চেকিং চলাকালীন গুলি পরীক্ষার সময় গুলি চলল বিমানবন্দরে ৷ বারাণসীর বাবতপুরে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রবিবার সকালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ সকাল সাড়ে ন'টার দিকে এদিন ব্যাগ-সহ চেকিং চলছিল বিমানবন্দরে ৷ তখনই এক ব্যক্তি তাঁর লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তলটি বার করেন ৷ সেটিকে পরীক্ষার সময় আচমকা গুলি ছিটকে যায় ৷
যার জেরে আহত হন ঘটনাস্থলের পাশে থাকা এক যাত্রী ৷ গুরুতর জখম হয়েছেন এক মহিলা নিরাপত্তাকর্মী ৷ তড়িঘড়ি তাঁদের দু'জনকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ এদিকে, গুলি চলার ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বিমানবন্দর চত্বরে ৷ ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা কর্মীরা অভিযুক্ত (যাঁর পিস্তল) যাত্রীকে হেফাজতে নিয়েছেন ।
গোমতি জোনের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ নীতু কাদিয়ান এনিয়ে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেন ৷ তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, "16 অগস্ট, 2025, সকাল প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ বিমানবন্দরে একটি দুর্ঘটনা ঘটে ৷ আজ উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার বাসিন্দা তথা যাত্রী কমলেশ রায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিমানবন্দরে আসেন ৷ তাঁর টিকিট ছিল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের IX1810 নম্বর ফ্লাইটে ৷ তিনি, বারাণসী থেকে মুম্বই রওনা দিতে আজ বারাণসীর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছন।"
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও লেখা হয়েছে, "ওই যাত্রী তাঁর সঙ্গে একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তল এনেছিলেন। তল্লাশির সময়, পিস্তলের গুলি পরীক্ষা চলছিল ৷ মুহূর্তের মধ্যে পিস্তলটি থেকে দুর্ঘটনাবশত গুলি বেরিয়ে মহিলা নিরাপত্তা কর্মীর পায়ে লাগে ৷ পাশাপাশি, কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য এক ব্যক্তির পায়ের বুড়ো আঙুলে গুলি লেগেছে ৷ আহত দু'জনকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।"
বিজ্ঞপ্তির শেষে উল্লেখ করা হয়, "খবর পেয়ে গোমতী জোনের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ এবং পিন্দ্রার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ-সহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন । প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । স্থানীয় ফুলপুর থানার তরফ থেকে জানানো হয়, বিষয়টির তদন্ত চলছে । এদিকে, বিমানবন্দরের ডিরেক্টর পুনীত গুপ্তা জানিয়েছেন, ঘটনাটির বিস্তারিত তথ্য শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।