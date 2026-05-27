ইবোলা উপসর্গ নিয়ে উগান্ডা থেকে বেঙ্গালুরুতে তরুণী

ইবোলা উপসর্গ নিয়ে উগান্ডা থেকে বেঙ্গালুরুতে তরুণী
তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে ওই তরুণীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে । স্বাস্থ্য দফতরের তরফে তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর নিবিড় নজর রাখা হয়েছে ।
Published : May 27, 2026 at 11:04 AM IST
বেঙ্গালুরু, 27 মে: বিশ্বজুড়ে ইবোলা সংক্রমণের আতঙ্ক ক্রমেই ছড়াচ্ছে ৷ এর মধ্য়েই উগান্ডা থেকে বেঙ্গালুরুতে আসা 18 বছর বয়সি এক তরুণীর শরীরে এই ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিয়েছে বলে খবর ৷ মঙ্গলবার তাঁকে এখানকার সরকারি 'এপিডেমিক ডিজিজেস হসপিটাল'-এ ভর্তি করা হয় বলে স্বাস্থ্য দফতর জানায় । যদিও বুধবার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, তরুণীর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে ৷
আধিকারিকদের তথ্য অনুযায়ী, ওই তরুণী ইবোলা-আক্রান্ত কোনও এলাকা থেকেই এসেছিলেন । তাঁর শরীরে হালকা ব্যথা বা শরীর ম্যাচম্যাচ করার মতো মৃদু উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে হোটেল থেকে নির্দিষ্ট হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পুনের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি' (NIV)-তে পাঠান ৷ নির্ধারিত প্রোটোকল বা নিয়ম অনুযায়ী, তাঁর ফের আরও একটি পরীক্ষাও করা হবে ।
স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এক বরিষ্ঠ আধিকারিক ইটিভি ভারতকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন যে, "অত্যন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, উগান্ডা থেকে সম্প্রতি ভ্রমণ করে আসা এক তরুণীকে পর্যবেক্ষণ ও বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য বেঙ্গালুরুর সরকারি 'এপিডেমিক ডিজিজেস হসপিটাল'-এ আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল । শরীরে হালকা ব্যথা ছাড়া ওই ব্যক্তি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন । তাঁর শরীরের নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি'-তে পাঠানো হয়েছিল । তবে, পরীক্ষার ফলাফলে তাঁর শরীরে ইবোলা ভাইরাস সংক্রমিত রোগের কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি অর্থাৎ, রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে ৷"
গত 17 মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো (DRC) এবং উগান্ডায় ইবোলা রোগের (ED) চলমান প্রাদুর্ভাবকে 'আন্তর্জাতিক উদ্বেগের জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা' (PHEIC) হিসেবে ঘোষণা করেছে । আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে ইবোলা প্রাদুর্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, কর্ণাটক স্বাস্থ্য দফতর গত শুক্রবার একটি নির্দেশিকা জারি করে । এতে বলা হয়, যেসব ব্যক্তি সম্প্রতি ইবোলা-আক্রান্ত দেশগুলোতে ভ্রমণ করেছেন, তাদের দেশে ফিরে আসার পর পরবর্তী 21 দিন ধরে নিজেদের স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখা এবং পর্যবেক্ষণে থাকা উচিত ।
দফতর আরও জানিয়েছে, যাদের শরীরে ইবোলার উপসর্গ দেখা দেবে, তাদের অবিলম্বে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে ৷ অন্যদিকে, 'র্যাপিড রেসপন্স টিম' (RRTs) বা দ্রুত সাড়াদানকারী দলগুলো নজরদারি ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে । বেঙ্গালুরুতে 'রাজীব গান্ধি ইনস্টিটিউট অফ চেস্ট ডিজিজেস' (RGICD)-কে আইসোলেশন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্যদিকে 'এপিডেমিক ডিজিজেস হসপিটাল'-কে কোয়ারেন্টাইন ও চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতাল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে ।
অন্যদিকে, মেঙ্গালুরুতে, 'নিউ মেঙ্গালুরু পোর্ট অথরিটি' (NMPA)-এর অধীনস্থ 'শ্রীনিবাস পোর্ট হসপিটাল'-কে কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র হিসেবে এবং 'ওয়েনলক ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল'-কে আইসোলেশন ও চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে ।