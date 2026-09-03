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প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলার জের ! অভিযোগকারী যুবতীকে কুপিয়ে খুন করল অভিযুক্ত

পরিবারের সদস্যদের দাবি, ওই যুবতী এবং অভিযুক্তের পরিবারের মধ্যে প্রায় দেড় বছর ধরে বিবাদ চলছিল। মহিলা প্রথমে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলাও করেছিলেন ৷

woman was murder
মহিলাকে কুপিয়ে খুন প্রতিবেশীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 4:17 PM IST

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যমুনানগর (হরিয়ানা), 3 সেপ্টেম্বর: বিবাদের জেরে প্রতিবেশী এক যুবকের হাতে খুন হলেন এক যুবতী ৷ 24 বছর বয়সি ওই যুবতীকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, সজন নামের ওই যুবক তাঁকে বারবার ছুরি দিয়ে কোপানোর জেরেই মৃত্যু হয় ওই যুবতীর ৷ প্রাণ বাঁচাতে স্থানীয় এক প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নিলেও, অভিযুক্ত সেখানে গিয়েও ছুরি দিয়ে তাঁকে বারবার আঘাত করে বলে অভিযোগ। অপরাধ করার পর অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। যুবতীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার সময় তাঁর ছোট সন্তান ও দেওরও সেখানে ছিল বলে জানা গিয়েছে।

পরিবারের সদস্যদের মতে, ওই যুবতী এবং অভিযুক্তের পরিবারের মধ্যে প্রায় দেড় বছর ধরে বিবাদ চলছিল। যুবতী প্রথমে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছিলেন বলে খবর। পরে দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়। পরিবারের অভিযোগ, তা সত্ত্বেও বিবাদের কোনও মীমাংসা হয়নি ৷ প্রায় পাঁচ মাস আগে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওই মহিলার স্বামীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনায় তার জেল হেফাজতও হয়েছিল।

অভিযুক্ত ব্যক্তি বুধবার সন্ধ্যায় ওই মহিলার বাড়িতে যায় বলে অভিযোগ। বিপদ আঁচ করে মহিলা সেখান থেকে পালিয়ে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। অভিযুক্ত তাঁকে অনুসরণ করে প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে সেখানেই ছুরি দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালায়। পরিবারের সদস্যদের মতে, মহিলাকে পাঁচ থেকে ছয়বার ছুরি দিয়ে কোপানো হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর আঘাতটি ছিল মহিলার ঘাড়ে।

ঘটনার সময় মহিলার স্বামী কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। তাঁর নয় মাসের মেয়ে, চার বছরের ছেলে সেই সময় বাড়িতেই ছিলেন। মহিলার দেওরের মতে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাদেরও ছুরি দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল। এই আচমকা হামলায় ঘটনাস্থলে আতঙ্ক ও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের মধ্যে। ঘটনার খবর পেয়ে সিটি জগাধরি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ডিএসপি রাজীব মিগলানি এবং থানার আধিকারিক বীরেন্দ্র সিং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে। পুলিশ আশেপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখছে।

জগাধরি সিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বীরেন্দ্র সিং বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে, সজন ছুরি দিয়ে মহিলাটিকে আক্রমণ করেছিল। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে এবং তাকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ দল মোতায়েন করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের পর হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র এবং ঘটনার সম্পূর্ণ পরিস্থিতি স্পষ্ট হবে।"

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YAMUNANAGAR WOMAN MURDER
WOMAN MURDER YAMUNANAGAR
মহিলাকে কুপিয়ে খুন
যমুনানগরে মহিলাকে কুপিয়ে খুন
WOMAN WAS MURDER

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