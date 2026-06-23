ভিনধর্মের ছেলের সঙ্গে লিভ ইনে আপত্তি ! প্রেমিককে নিয়ে বাবা-মা-বোনকে কুপিয়ে 'খুন' তরুণীর

ভিনধর্মের ছেলের সঙ্গে লিভ ইনে আপত্তি ! প্রেমিককে নিয়ে বাবা-মা-বোনকে কুপিয়ে 'খুন' তরুণীর
ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত দু'জন ৷ হত্যা মামলার তদন্তের পাশাপাশি তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷
Published : June 23, 2026 at 2:22 PM IST
বেঙ্গালুরু, 23 জুন: ভিন ধর্মের ছেলের সম্পর্কের বিরোধিতা করাই কাল ৷ খুন বাবা-মা ও ছোট মেয়ে ৷ প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে বাবা-মা ও বোনকে কুপিয়ে হত্যা করলেন তরুণী !
সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর একটি আবাসনে ৷ বাবা-মা ও বোনকে খুন করে পলাতক অভিযুক্ত তরুণী ও প্রেমিক ৷ একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে তাঁরা লিভ-ইন সম্পর্কে ছিলেন ৷ সেখানে পরিবারের সদস্যদের খুন করার পর বেপাত্তা হয়ে যান ওই দু'জন ৷
বেঙ্গালুরু পুলিশ জানিয়েছে, তরুণীর পরিবার ভিন্ন ধর্মের ছেলের সঙ্গে সম্পর্কের বিরোধিতা করেছিল । শনিবার তাঁরা তরুণীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং ওই ভাড়া বাড়িতে ছিলেন ৷ তখনই তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয় । সিগেহাল্লির ডমিনিক লেআউটের 'সাই গ্রিন হোমস অ্যাপার্টমেন্ট'-এ এই ঘটনাটি ঘটে । পুলিশ নিহতদের পরিচয় প্রকাশ করেছে ৷ তাঁরা হলেন, সোমসুন্দর (52), মুথুলক্ষ্মী (48) এবং তাঁদের ছোট মেয়ে সুপ্রিয়া (19)।
হামলার পর সোমসুন্দরের বড় মেয়ে শ্বেতা ও তাঁর প্রেমিক কেনেথ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান । ঘটনার পর কেআর পুরম থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।
প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী জানা গিয়েছে, শ্বেতার বাবা-মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও কেনেথ ও শ্বেতা 2 মাস আগে 'সাই গ্রিন হোমস অ্যাপার্টমেন্ট'-এ থাকতে শুরু করেছিলেন । শনিবার সেখানেই বাবা-মা ও ছোট বোন শ্বেতার সঙ্গে দেখা করতে আসেন ৷ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বাবা-মায়ের সঙ্গে শ্বেতার তর্ক-বিতর্ক শুরু হয় ।
এই বাগবিতণ্ডার এক পর্যায়ে শ্বেতা ও কেনেথ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের উপর হামলা চালান বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। ঘটনাস্থলেই মুথুলক্ষ্মী ও সুপ্রিয়ার মৃত্যু হয় । প্রতিবেশীরা সোমসুন্দরকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করেন, কিন্তু সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনিও মারা যান বলে তদন্তের সঙ্গে যুক্ত এক পুলিশ আধিকারিক জানান ।
ইটিভি ভারতকে আবাসনের নিরাপত্তারক্ষী বীর বাহাদুর জানান, শনিবার শ্বেতা গ্রাম থেকে আসা তাঁর বাবা-মা ও বোনকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিলেন । তাঁর বাবা সেই রাতেই গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন ৷ তারপর সোমবার সন্ধ্যায় শ্বেতার বাবা আবার ফিরে আসেন । যথারীতি শ্বেতা সান্ধ্যকালীন ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং পরে বাড়ি ফিরে আসেন । এরপরই হয়তো ঘটনাটি ঘটেছে ৷ রাত নয়টার দিকে তিনি হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি জানতে পারেন ।