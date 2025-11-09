'বৃদ্ধাকে হত্যা করবেন কীভাবে', ইউটিউবে ভিডিয়ো দেখে শাশুড়িকে খুন করল বৌমা

'বৃদ্ধাকে হত্যা করবেন কীভাবে', ইউটিউবে ভিডিয়ো দেখে শাশুড়িকে খুন করল বৌমা
ইউটিউব ভিডিয়ো দেখে সাজিয়েছিলেন শাশুড়িকে খুনের প্লট ৷ প্রথমে শর্ট সার্কিটের কারণ দেখালেও শেষ পর্যন্ত পুলিশি জেরা ও ফোন সার্চ করে মিলল আসল তথ্য ৷
Published : November 9, 2025 at 12:15 PM IST
বিশাখাপত্তনম, 9 নভেম্বর: কীভাবে বয়স্ক মহিলাকে হত্যা করবেন ? ইউটিউবে এটাই লিখে সার্চ করেছিলেন পূত্রবধূ ৷ তারপরই সেই পদ্ধতি মতো শাশুড়িকে খুন ৷ শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ভাইজাগের আপ্পান্নাপালেমের বর্ষিনী অ্যাপার্টমেন্টে । এদিন জয়ন্তী কনক মহালক্ষ্মী নামে 66 বছর বয়সি এক মহিলাকে দগ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় । তদন্তের সময় পুলিশ জানতে পারে যে, বৃদ্ধার গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তার পুত্রবধূ । শনিবার পেনডুর্থী থানায় সাংবাদিক বৈঠকে এসিপি পৃথ্বী তেজা এবং সিআই সতীশ কুমার এই বিবরণ প্রকাশ করেছেন ।
পুত্রবধূর নামে ছেলেকে মিথ্যে কথা বলতেন শাশুড়ি, সন্দেহ ছিল বৌমার
অভিযুক্ত পুত্রবধূ ললিতার মনে শাশুড়ির প্রতি ঘৃণা জমতে শুরু করেছিল ৷ কারণ তিনি ভাবতেন, শাশুড়ি তার ছেলের কাছে ললিতার সম্পর্কে অভিযোগ করে এবং তাকে অপমান করে । তখন থেকেই শাশুড়িকে সহ্য করতে পারতেন না ললিতা ৷ এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন । সেই থেকেই 'বয়স্ক মহিলাকে কীভাবে হত্যা করতে হয়' এই লিখে বেশ কয়েকটি ইউটিউব ভিডিয়ো দেখেছিলেন ললিতা । এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার লুকিয়ে পেট্রল কিনে ঘরে মজুত করে রাখেন ।
শুক্রবার সকাল 8টার দিকে ললিতার স্বামী বাইরে বেরিয়ে যান । ঘরের ভিতরে তখন ছেলে, মেয়ে এবং ললিতার মা ছিলেন । এরপর তার মা স্নান করতে বাথরুমে যেতেই ললিতা সিদ্ধান্ত নেন এই সময়েই শাশুড়িকে মেরে ফেলার । পরিকল্পনা মতো তার বাচ্চাদের বলেন ঠাকুমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে । তারা খেলার সময় বাইরে চলে যেতেই বৃদ্ধা শাশুড়িকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দেন ললিতা ৷ তার হাত-পা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে, চোখে ও মুখে কাপড় বেঁধে দেন ৷ সেই সময় তার উপর পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন ললিতা । তারপর বাচ্চাদের ঘরে পাঠান ঠাকুমার সঙ্গে খেলতে । প্রতিবেশীরা যাতে চিৎকার শুনতে না পায়, সেজন্য টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দেন ললিতা ।
আগুনের কারণে দড়িগুলো পুড়ে গিয়ে খুলে যায় ৷ বৃদ্ধা তখন চিৎকার করতে করতে ঠাকুর ঘরের দিকে ছুটে যান । সেখানে থাকা নাতনিরও হাত ও পা পুড়ে যায় । ললিতা তখন বাচ্চাদের বলেন যে, টিভির তার আটকে যাওয়ার কারণে ঠাকুমার গায়ে আগুন লেগেছে । চিৎকার শুনে ললিতার মা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন মেয়ের শাশুড়ি কনক মহালক্ষ্মী ততক্ষণে মেঝেতে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ।
কীভাবে পুলিশের জালে অভিযুক্ত পুত্রবধূ
ললিতা প্রথমে প্রতিবেশীদের বলেছিলেন যে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে মৃত্যু হয়েছে । পুলিশকে জানায় যে, ঠাকুর ঘরে একটি তেলের বাতিতে আগুন লাগার ফলে তাঁর শাশুড়ি পুড়ে গিয়েছেন । দুর্ঘটনার একাধিক কারণেই সন্দেহ জাগে । জানা যায়, উল্টো দিকের বাড়ির এসি মেরামতকারী এক ব্যক্তি বৃদ্ধাকে জ্বলতে দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন ৷ কিন্তু ললিতা তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন ৷ যা পুলিশের সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয় ।
পুলিশ ললিতার ফোন পরীক্ষা করে দেখতে পায় যে, তিনি ইউটিউবে 'কিভাবে বৃদ্ধা মহিলাকে হত্যা করতে হয়' এই লিখে সার্চ করে ভিডিয়োগুলি খুঁজেছেন এবং দেখেছেন । অবশেষে, শুক্রবার রাত সাড়ে 11টার দিকে ললিতা নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে জানান যে, তার শাশুড়ি তাকে অপমান করত এবং তার স্বামীর কাছে ললিতার নামে অভিযোগ করত ৷ যেটা সে সহ্য করতে পারেনি, তাই তিনি এই কাজ করেছেন । এই ঘটনার পর পুলিশ একটি খুনের মামলা দায়েরর পাশাপাশি ললিতাকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে পাঠিয়েছে ।
পুলিশের বক্তব্য
বিষয়টি নিয়ে পশ্চিম জোনের এসিপি পৃথ্বী তেজা বলেন,"ললিতা দেবী (পুত্রবধূ) বলেছেন যে বিয়ের পর থেকে শাশুড়ি কখনওই তাঁর যত্ন নেননি । তিনি ঘরের কাজ ঠিকমতো করেন না এবং ঘর পরিষ্কার রাখেন না । ললিতা যেখানেই যেতেন তাকে (পুত্রবধূ) অশ্লীল কথা বলে হয়রানি করতেন শাশুড়ি । স্বামীর বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পরই এই হত্যার পরিকল্পনা করেন ললিতা । আমাদের সন্দেহের ভিত্তিতে, আমরা তার পুত্রবধূকে (ললিতা দেবী) জিজ্ঞাসাবাদ করেছি এবং আসল বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে ৷"