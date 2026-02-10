মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় ভিড়, পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু প্রৌঢ়ার; আহত অনেকে

মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় ভিড়, পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু প্রৌঢ়ার; আহত অনেকে
মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ভিড় করেছিলেন স্থানীয় মহিলারা ৷ কলসি নেওয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷ পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷
গোয়ালিয়র, 10 ফেব্রুয়ারি: মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের হুড়োহুড়িতে মৃত্যু হল প্রৌঢ়ার ৷ মঙ্গলবার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র জেলার ডবরা শহরে ৷ মন্দিরটি তৈরি করেছেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র ৷
এদিনই তাঁর নির্মিত মন্দিরের কার্যক্রমের সূচনা হয়েছে এবং তা চলবে 20 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৷ গোয়ালিয়রের কালেক্টর রুচিকা চৌহান জানান, ডবরায় একটি নবগ্রহ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান হচ্ছিল ৷ এদিন সকালে অনুষ্ঠানের কলস যাত্রায় অংশ নিতে স্থানীয় বহু মহিলা ডবরা স্টেডিয়ামে ভিড় করেছিলেন ৷ স্টেডিয়াম থেকে কলসি মাথায় নিয়ে নবগ্রহ মন্দিরে যাওয়ার কথা ছিল ৷ সেই কারণে স্টেডিয়ামে মহিলাদের কলসি বিতরণ করা হচ্ছিল ৷ এই সময় তাঁদের মধ্যে কে আগে কলসি পাবেন, তা নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷ খুব অল্প সময়ের মধ্য়ে প্রবল ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় ৷ পদপিষ্টের মতো অবস্থা হয় ৷ তার জেরেই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে ৷
তিনি বলেন, "পবিত্র কলসি বিতরণ অনুষ্ঠানে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় ৷ এই পরিস্থিতিতে 70 বছর বয়সি এক মহিলা পিষ্ট হন এবং পরে তাঁর মৃত্যু হয় ৷" এছাড়া আরও ছ'জন মহিলার পাশাাশি একটি কমবেশি মেয়ে আহত হয়েছে ৷ জখমদের মধ্যে তিনজনের চিকিৎসা চলছে গোয়ালিয়রে এবং বাকি চারজন ডবরায় চিকিৎসাধীন ৷
পরিস্থিতি আপাতত শান্তিপূর্ণ বলেই জানিয়েছেন কালেক্টর রুচিকা চৌহান ৷ গোয়ালিয়র রেঞ্জের আইজি অরবিন্দ সাক্সেনা বলেন, "প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে কলসি বিতরণ করা হচ্ছিল ৷ সেই সময় মহিলাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷ সবাই কলসি নেওয়ার জন্য সামনে আসতে চাইছিল ৷ তাতে পদপিষ্ট হওয়ার মতো একটি অবস্থা তৈরি হয় ৷ একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে ৷" প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মন্দিরে বিশাল ভিড় হয়েছিল ৷ একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিচ্ছিল ৷ তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা ৷ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কলস যাত্রা শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে ৷ নির্ধারিত রুট ধরে নবগ্রহ মন্দিরে পৌঁছেছে ৷ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা নতুন নয় ৷ প্রায়শই এই ধরনরে ঘটনা ঘটে ৷ রথযাত্রার সময় গুণ্ডিচা মন্দিরের সামনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তিন জনের ৷ আহত হন আরও অনেকে ৷ ঘটনায় ক্ষমা চান ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ৷